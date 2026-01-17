Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile eșuate pentru Lisav Eissat (21 de ani), internaționalul român de la Maccabi Haifa.

Oficialul a vorbit despre ce fel de jucător caută și despre cum a ratat transferul lui Doni Arifi (23 de ani), ajuns între timp în Germania.

Conducătorul dinamovist a anunțat că, în urma plecării lui Charalampos Kyriakou, echipa va aduce tot un jucător din străinătate.

Andrei Nicolescu a explicat cum au ratat „câinii” aducerea lui Doni Arifi

Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a fost foarte aproape să-l transfere pe Doni Arifi, mijlocaș central finlandez care a semnat între timp cu Greuther Furth, în Zweite Bundesliga.

„Vom aduce un număr 8 străin. Îmi pare foarte rău că cel pe care l-am văzut în noiembrie-decembrie și cu care eram foarte... Pot să vi-l și spun, că nu mai contează.

Nu am fost hotărâți toți să zicem «da», când ne-am decis toți el deja primise oferta din Zweite Bundesliga, suma era dublă și a ales să meargă acolo. E Doni Arifi, un jucător care ne-ar fi ajutat foarte mult”, a spus Nicolescu la „Totul pentru Dinamo”.

Doni Arifi. Foto: Imago

Finlandezul a debutat deja în Bundesliga 2 și a jucat 10 minute în meciul cu Dynamo Dresden (0-2). La KuPS, Arifi a jucat 50 de partide, în care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Andrei Nicolescu, despre Lisav Eissat: „E un capitol închis. E foarte greu la prețul ăsta”

Un alt nume aflat pe radarul lui Dinamo a fost Lisav Naif Eissat (21 de ani), fundașul central al lui Maccabi Haifa, deja convocat de Mircea Lucescu la prima reprezentativă.

Nicolescu a recunoscut însă că șansele unui transfer sunt nule în acest moment, din cauza pretențiilor financiare ale clubului israelian:

„Prețul lui Lisav e prohibitiv. Mai e o discuție pentru el în Portugalia, dar pentru noi e un capitol închis. E greu, e foarte greu. La prețul ăsta, nu. N-am reușit nici să-l împrumutăm”.

Maccabi Haifa a refuzat în vară o ofertă consistentă pentru Eissat, de trei ori peste cota sa de piață, iar fundașul se află acum în ultimul an de contract cu gruparea israeliană.

Transferul lui Lisav Eissat la Rakow, blocat de fanii polonezi

Eissat ar fi putut ajunge la Rakow, în această iarnă, dar mutarea a fost blocată de fani.

Conform topliga.pl, posibilul transfer al lui Lisav Eissat la Rakow a fost criticat de fanii formației poloneze, ca urmare a incidentelor care au avut loc la meciul cu Maccabi Haifa, din turul 3 preliminar al Conference League, în Ungaria.

La meciul respectiv, suporterii israelieni au afișat un banner cu textul „Criminali încă din 1939” și au făcut mai multe gesturi vulgare la adresa polonezilor.

Skandaliczny transparent izraelskich kibiców podczas meczu Maccabi Haifa z Rakowem Częstochowa: pic.twitter.com/chZlelUYuv — OficjalneZero (@OficjalneZero) August 14, 2025

Mai mult, israelienii au găurit drapelul Poloniei și au așezat în centru o păpușă gonflabilă.

Atât suporterii, cât și conducerea lui Rakow au fost deranjați profund de cele întâmplate, dar și de sancțiunea infimă aplicată de UEFA: 30.000 de euro.

Cotat la 375.000 de euro conform transfermarkt.com, Eissat a evoluat puțin la Maccabi Haifa, el bifând doar 17 partide în tricoul grupării israeliene.

FOTO: România - Moldova 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport