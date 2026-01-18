La mijloc între dușmani Estavana Polman, jucătoarea Rapidului, ar putea pune capăt unui  conflict între Ibrahimovic și Van der Vaart: „Idiot!”

Estavana Polman, iubita lui Rafael van der Vaart, încearcă să-l convingă pe fostul mare jucător olandez să se împace cu Zlatan Ibrahimovic.

Cei doi sunt în conflict din 2004, deși erau atunci colegi la Ajax Amsterdam. Ce s-a întâmplat!

Acum, fiii lor Damian și Maximilian sunt coechipieri la echipa secundă a lui Ajax.

Două nume de rezonanță în fotbalul mondial, Van der Vaart și Ibrahimovic, se reunesc acum la Ajax Amsterdam.

Fiii vedetelor, ambii în vârstă de 19 ani, sunt colegi de câteva zile la echipa secundă a clubului olandez.

Maxi Ibrahimovic la Ajax, după Damian van der Vaart

Damian, copilul lui Rafael van der Vaart, era din 2023 la juniorii alb-roșii. Anul trecut, a semnat un nou contract, până în 2029.

Maximilian, băiatul cel mare al lui Zlatan Ibrahimovic, tocmai a ajuns la „lăncieri”, împrumutat de AC Milan pentru restul acestui sezon, cu opțiune de transfer definitiv în schimbul a 3,5 milioane de euro.

Like father, like son ♥️ pic.twitter.com/4cU8PKCyOW — AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026

Amândoi sunt integrați momentan la Jong Ajax, formația U23, care evoluează în liga a doua a Țărilor de Jos.

Cauza conflictului Ibrahimovic - Van der Vaart. Un fault dur: „Idiot!”

Problema e că părinții lor sunt în conflict de peste două decenii. De când erau și ei coechipieri la Amsterdam.

Rafa, 42 de ani astăzi, a fost promovat în 2000 de la academia lui Ajax la prima echipă. Zlatan (44) a venit în 2001, de la Malmo.

Erau atunci în același vestiar cu Cristi Chivu și Bogdan Lobonț. În 2003, a plecat Chivu (la Roma) și a apărut Nicolae Mitea.

Un an mai târziu, scandalul. Van der Vaart a povestit într-un interviu pentru talkSPORT ce s-a întâmplat, numindu-l „idiot” pe Ibrahimovic.

Într-o confruntare Suedia - Olanda, un amical disputat pe 18 august 2004 (2-2), la Stockholm, Zlatan l-a atacat dur pe Rafael, provocându-i o accidentare la gleznă și forțându-l să părăsească terenul în minutul 7.

Atac agresiv al lui Ibrahimovic asupra lui Van der Vaart într-un duel la națională Foto: Imago

Batavul l-a acuzat public că l-a lovit premeditat, iar cei doi s-au certat și mai rău când s-au reîntâlnit la Amsterdam, după câteva zile.

Conflictul era atât de mare încât clubul a fost nevoit să se despartă de unul dintre ei. La sfârșitul lui august, Ibrahimovic a fost vândut la Juventus, pentru 16 milioane de euro.

Estavana Polman, mediatoare între Van der Vaart și Ibrahimovic?

Cei doi nu s-au mai împăcat de atunci.

Acum, jurnaliștii olandezi susțin pe podcastul Sportnieuws.nl că handbalista Estavana Polman, jucătoarea Rapidului și iubita lui Van der Vaart, ar putea acționa ca mediatoare între cei doi.

Estavana Polman și Rafael van der Vaart Foto: Imago

Totul pentru ca băieții lor, Damian și Maxi, să se înțeleagă bine la Ajax.

