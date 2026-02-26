Frică de Mondial De ce se tem federațiile europene că vor pierde bani la turneul final. Problema e în SUA

FIFA se laudă că are cele mai mari premii la Mondial, dar 10 federații europene cred că vor ieși în pierdere față de turneul final precedent, în Qatar 2022. Cauzele neliniștii continentale se leagă de Statele Unite.

La mijloc de decembrie, după reuniunea Consiliului FIFA de la Doha, președintele Gianni Infantino anunța că suma totală distribuită federațiilor la Campionatul Mondial va fi de 727 de milioane de dolari, echivalentul a 615 de milioane de euro, cu 50% mai mult față de CM 2022.

Tot atunci erau dezvăluite și bonusurile pentru fiecare fază a turneului final, primul cu 48 de echipe, programat între 11 iunie și 19 iulie 2026 în SUA, Canada și Mexic.

Primele FIFA pentru CM 2026. Minimum 10,5 milioane $

Campioana - 50 de milioane $ (42,35 milioane €).

Finalista - 33 de milioane $ (28 milioane €).

Locul 3 - 29 de milioane $ (24,5 milioane €).

Locul 4 - 27 de milioane $ (22,9 de milioane €).

Locurile 5-8 - 19 milioane $ (16 milioane €).

Locurile 9-16 - 15 milioane $ (12,7 milioane €).

Locurile 17-32 - 11 milioane $ (9,3 milioane €).

Locurile 33-48 - 9 milioane $ (7,6 milioane €).

În plus, fiecare echipă calificată va primi 1,5 milioane de dolari (1,27 milioane de euro) pentru a acoperi costurile pregătirii de Mondial.

În total, participantele vor avea asigurate 10,5 milioane de dolari, echivalentul a 8,9 milioane de euro. Aceasta va fi suma minimă ce va fi încasată și de FRF dacă naționala va juca la CM 2026.

10 federații europene se tem că vor pierde bani față de Qatar 2022

Totuși, mai multe federații europene se tem că vor pierde bani la Mondialul din acest an față de Qatar 2022, a aflat The Guardian, care susține că 10 foruri continentale se plâng de costuri ridicate, pe o perioadă mai mare, și de lipsa unui plan comun al celor trei țări gazdă pentru scutirile de taxe.

Trofeul Campionatului Mondial Foto: Imago

Cele 10 federații și-au exprimat îngrijorarea la congresul UEFA de la Bruxelles, pe 12 februarie. Au profitat de prezența la această ședință a unor oficiali importanți FIFA, cu care au discutat despre aceste probleme.

După ce au făcut toate calculele, europenii au ajuns la concluzia că vor câștiga mult mai puțin decât în urmă cu patru ani.

Mai ales că FIFA a scăzut diurna pentru fiecare membru al delegației, de la 850 la 600 de dolari.

O federație afirmă că ar primi mai puțin cu 500.000 $ (424.000 €) dacă selecționata sa ar rămâne o lună la CM 2026.

Canada și Mexic acceptă scutirea de taxe la CM 2026. Nu și SUA

Ce îi nemulțumește cel mai mult? În mod normal, țările care organizează CM scutesc participantele de plata taxelor în perioada întrecerii. Acum, Canada și Mexic sunt de acord să facă acest lucru. Nu și Statele Unite.

SoFi Stadium din Los Angeles a fost inaugurat în 2020. Prețul estimat al construcției: 5,5 miliarde de dolari Foto: Imago

Iar impozitele variază inclusiv în interiorul SUA. În unele locuri, taxele sunt mai mari, punctează The Guardian.

13,3% este impozitul maxim, în California. Se vor juca meciuri în regiunile Los Angeles și San Francisco.

În New Jersey, care găzduiește și finala, impozitul scade la 10,75%. În timp ce în Canada și Mexic va fi 0.

Va fi important și locul stabilit de fiecare federație pentru cartierul general al naționalei pe durata turneului.

