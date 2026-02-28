„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD

Alexandra Piscupescu, 30 de ani, a câștigat procesul intentat președintei FRGR, pentru „hărțuire”.

Irina Deleanu, 50 de ani, neagă acuzațiile aduse de Alexandra Piscupescu, conform cărora mai multe gimnaste și-au încheiat carierele din cauza ei.

Toate detaliile acestui scandal, în rândurile de mai jos.

Conflictul dintre fosta vicepreședintă a Federației de Gimnastică Ritmică, Alexandra Piscupescu, și Irina Deleanu, președinta aceleiași instituții (n.r. FRGR), pare fără sfârșit.

După ce prima a câștigat un prim proces la Tribunalul București, privind întocmirea unui act administrativ de FRGR, acum a venit rândul membrilor Consiliul Național de Combatere a Discriminării să-i dea dreptate.

Mai exact, aceștia au catalogat drept „hărțuire” acțiunile Irinei Deleanu îndreptate împotriva Alexandrei Piscupescu.

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, cea din urmă spune: „Prin Hotărârea nr. 344/29.10.2025, comunicată astăzi, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a stabilit, cu unanimitate de voturi, că faptele sesizate îndeplinesc condițiile constitutive ale hărțuirii și discriminării, aplicând sancțiuni atât Federației Române de Gimnastică Ritmică, cât și președintelui acesteia, Irina Deleanu”.

Alexandra Piscupescu: „Reacții de respingere, desconsiderare”

GOLAZO.ro a luat legătura atât cu Alexandra Piscupescu, cât și cu Irina Deleanu pentru a vedea când și dacă acest conflict va avea o rezolvare. Ce spun cele două, în rândurile următoare.

Bună ziua, Alexandra. Spune-ne, pe scurt, de la ce a pornit această sesizare la CNCD, pentru discriminare și hărțuire, pe care pe care ai depus-o contra FRGR și Irina Deleanu?

Procesul a pornit de la o succesiune de acțiuni și inacțiuni care, în timp, au creat un climat intimidant, ostil și discriminatoriu față de mine și față de sportivele pe care le antrenez.



Mi-a fost refuzată în mod repetat, fără motive obiective, participarea la cursurile de arbitraj. Acest lucru a dus la pierderea brevetului de arbitru internațional, pentru următorii patru ani, și la imposibilitatea de a mai candida pentru funcția pe care o dețineam în cadrul Comitetului Tehnic de Gimnastică Ritmică al European Gymnastics.

A existat, de-a lungul acestui proces, o încercare de rezolvare a conflictului pe cale amiabilă? Fie că e venit din partea ta sau a doamnei Deleanu.

Da. Eu am încercat în repetate rânduri să rezolv divergențele pe cale amiabilă și instituțională, prin dialog, demersuri formale sub forma de solicitări scrise și propuneri de optimizare către comitetul executiv al FRGR.



Intențiile mele au fost înțelese greșit și au fost tratate ca și afronturi sau contestări ale autorității conducerii, fapt pentru care am întâlnit reacții de respingere, desconsiderare și marginalizare.

Știu că a mai fost un proces între tine și doamna Deleanu. Care a fost decizia Tribunalului București?

Procesul câștigat de mine în luna decembrie 2025 a avut ca obiect anularea unui act administrativ întocmit nelegal, respectiv procesul-verbal al ședinței Comitetului Executiv din data de 20.08.2024. Prin acel act, am fost exclusă, fără justificări legale, din funcțiile de antrenor al lotului național și arbitru principal al României, iar numele meu nu a fost inclus pe lista arbitrilor propuși pentru cursul intercontinental.



Acest curs se organizează o singură dată într-un ciclu olimpic și reprezenta singura oportunitate de a obține cel mai înalt grad de arbitru – Brevetul 1, atât la proba individuală, cât și la proba de ansamblu. Menționez că eram singura arbitra din România care îndeplinea integral criteriile de eligibilitate.

Alexandra, ce înseamnă pentru tine, personal, această decizie a CNCD?

O recunoaștere oficială a unui adevăr pe care l-am trăit și care avea nevoie să fie confirmat instituțional, pentru a putea fi înțeles și crezut in primul rând de oamenii din comunitatea sportivă și a gimnasticii, dar și de cei din exterior, care nu au avut acces la informațiile corecte asupra situației.



Iar din punct de vedere al meu ca antrenoare, cred că este esențial ce valori transmiți copiilor, dincolo de performanță. Sper ca decizia CNCD să reprezinte un semnal de conștientizare pentru cei responsabili din cadrul FRGR, astfel încât astfel de comportamente să nu se mai repete.

Alexandra Piscupescu: „Mediu ostil”

Înțeleg că mai multe fetele, cu viitor bun, se pierd, încet, încet. Annaliese Drăgan? Ce s-a petrecut cu ea?

Annaliese și-ar fi dorit să continue gimnastica încă patru ani, cu obiectivul de a participa pentru a doua oară la Jocurile Olimpice, de această dată în orașul ei natal, Los Angeles.



Din păcate, a simțit că nu mai poate continua într-un mediu pe care l-a perceput ca fiind ostil, iar acest lucru a determinat-o să se retragă. Mai mult decât atât... nu aș vrea să vorbesc în locul ei.

Dar cu sora ei, Christina Drăgan?

În cazul Christinei Drăgan, situația a fost una extrem de gravă. Christina a fost exclusă din lotul național pe motivul că a plecat în Statele Unite pentru a-și efectua analizele medicale anuale, pentru ca suferă de o boală cronică, aspect cunoscut de către conducerea Federației Române de Gimnastică Ritmică.



Mai mult decât atât, conducerea FRGR a afirmat, în mod nedrept, că Christina nu ar avea valoare sau că nu ar fi confirmat rezultate, în condițiile în care a obținut două medalii la Campionatul European din 2022, de la Tel Aviv, și medalia de argint la senioare la European Cup Baku 2025.



Ulterior, nu i s-a mai permis accesul nici măcar la selecțiile pentru lotul național sau pentru marile competiții, fiind practic eliminată din orice perspectivă de continuare a parcursului de performanță.

Sunt și două fete care au plecat peste hotare, ca să se antreneze acolo?

Da, e vorba despre Vasylyna Cherniavski și Lisa Garac. Ambele sunt sportive formate de mine, care au ales să plece și să concureze pentru alte țări. Vasylyna Cherniavski este campioană națională a Italiei la categoria ei de vârstă în anul 2025 și face parte din lotul restrâns al unuia dintre cele mai prestigioase cluburi din Italia.



Lisa Garac este medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale de Junioare din 2023 și medaliată cu aur la Campionatele Europene de Junioare din 2024. Ulterior, participarea ei la marile competiții a fost condiționată de renunțarea la colaborarea cu mine.



În aceste condiții, Lisa, împreună cu părinții ei, a decis să se mute în Germania. În anul 2025, a devenit campioană națională a Germaniei, obținând patru medalii de aur și una de argint.

Asupra ta planează suspiciuni de rele tratamente în cazul unor fetițe care s-au pregătit, acum câțiva ani, cu tine. Ai lovit, tras de păr, vreodată vreo sportivă? Sau ai avut un comportament verbal abuziv?

Pe acest subiect a existat deja o anchetă a Poliției, în urma căreia cazul a fost clasat. Aceste acuzații au apărut la ani distanță de la presupusele fapte și imediat după ce noi, foste gimnaste de înaltă performanță, am avut curajul să vorbim public despre experiențele noastre.



Subiectul m-a preocupat și m-a determinat să reflectez serios asupra activității mele de antrenor. Mi-am început activitatea imediat după ieșirea din sportul de performanță, iar evoluția profesională și umană înseamnă și capacitatea de a învăța și de a deveni mai bun. Cu maturitatea de astăzi pot spune că metodele de antrenament pe care le folosesc reflectă convingerile și valorile mele actuale ca antrenor.

Cum răspunde acuzațiilor Irina Deleanu

Hotărârea CNCD:

„Domnișoara Piscupescu a exagerat, bineînțeles, spunând că a fost și discriminată. În hotărârea celor de la CNCD nu există termenul de discriminare, nu a fost menționat, ci doar hărțuire. Lucrurile nu se opresc aici, noi, eu și casa mea de avocatură, vom merge mai departe, în instanță .



Deci mergem mai departe pe fir. Asta e doar prima instanță, nu este ultima instanță. Nu acceptăm sub nicio formă această decizia CNCD-ului și vom contesta hotărârea”.

. Deci mergem mai departe pe fir. Asta e doar prima instanță, nu este ultima instanță. Nu acceptăm sub nicio formă această decizia CNCD-ului și vom contesta hotărârea”.

Nu am înțeles cum și ce, adică în ce fel a fost ea hârțuită de mine personal. Dintre șase puncte alea, șase puncte pe care le-au enumerat acolo, nu e foarte clar și am hărțuit-o, nici nu știu cum am hărțuit-o. Am luat amendă 5.000 de lei, eu personal, și 5.000 de lei federația .



Evident nu ne vom opri aici, cum nu ne oprim nici la cealaltă hotărâre cu procesul verbal, procesul de la Tribunalul București”.

Retragerea din activitate a Annaliesei Drăgan:

„Annaliese și-a manifestat, și față de mine și față de antrenoarea Maria Gârbă, hotărârea de a-și încheia cariera după Paris. Adică n-a fost nici o surpriză. Chiar vorbea cu doamna Gârbă, îi spunea că de-abia așteptă să ajungă la facultate, la… nu știu unde, parcă la Tampa University e. Adică nici nu se punea problema să mai continue după JO.



Aproape că eu mi-aș fi dorit mai mult ca ea să continue pentru că toate acumulările ei erau unele consistente și aș fi vrut ca toată munca asta care s-a dus cu ea în șase ani, cât a stat în România, și a lucrat cu mine și cu Maria Gârbă, să aibă o finalitate, un rezultat. Nu știu, mi s-a părut prematur, dar i-am respectat decizia”.

Excluderea din lot a Christinei Drăgan:

Christina Drăgan nu s-a prezentat la campionatul național în 2024. Mai mult decât atât, a plecat în Germania, într-un cantonament la hotărârea Alexandrei Piscupescu. Dar fără aprobarea federației . Ea fiind gimnastă de lot și Alexandra Piscupescu, la vremea respectivă, era antrenor secund de lot național.



După aceea s-a întors de acolo, iar nimeni nu știa nimic. Nu prea a mai venit pe la sală. După care le-am văzut, pe Facebook, că erau în America.

. Ea fiind gimnastă de lot și Alexandra Piscupescu, la vremea respectivă, era antrenor secund de lot național. După aceea s-a întors de acolo, iar nimeni nu știa nimic. Nu prea a mai venit pe la sală. După care le-am văzut, pe Facebook, că erau în America. Au plecat, trei luni, în SUA, fără aprobarea federației. Nimeni nu știa nimic. N-au înștiințat comitetul executiv. Noi am făcut o serie de adrese către clubul Sportul Studențesc în care am întrebat ce se întâmplă cu antrenoarele și cu gimnasta, pentru că nu se prezintă la antrenament.



Ne-au răspuns că sunt foarte bine și sănătoase în America. Deci nu a fost îndepărtată. Pur și simplu nu a respectat regulile unei federații.

Cazurile Lisei Garac și Vasylynei Cherniavski:

„Lisa Garac, datorită faptului că bunica ei este de naționalitate germană, a decis, împreună cu familia, să se mute în Germania. Ambele fete ale familie sunt transferate la școală acolo.



Soția domnului Garac a dat un examen, am înțeles, și este medic la un spital din Germania, în landul acela unde se antrenează Lisa. Deci a fost o hotărâre de familie . Nu a fost niciodată împinsă spre abandon sau spre o concura pentru o altă țară.

. Nu a fost niciodată împinsă spre abandon sau spre o concura pentru o altă țară. Vasylyna Cherniavski e fetița unui cuplu de părinți ruso-ucrainean. Oamenii au venit aici la job, mutați de compania pentru care lucrează, pentru o durată limitată de timp.



Fetița a căutat un club unde să facă gimnastică ritmică, a lucrat la Alexandra Piscupescu, după care tatăl a fost, din nou, mutat cu serviciu în Italia. Adică a fost o chestiune de serviciu al tatălui, atât. Dar știți cum e, sună bine, lacrimogen”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport