Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian
Indian Wells (FOTO: atptour.com)
Tenis

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 18:52
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 18:52
  • Organizatorii turneului Indian Wells au decis să reducă premiile pentru participanții de pe tablourile de simplu masculin și feminin.

De la sfârșitul pandemiei COVID-19, competițiile le-au oferit din ce în ce mai mulți bani jucătorilor de tenis, însă oficialii turneului californian au apelat la o mișcare fără precedent.

Premii mai mici la Indian Wells 2026

Nume importante din ATP și WTA consideră că banii nu sunt distribuiți în mod corect de turneele care generează profituri substanțiale.

Jucătorii de top simt că nu sunt răsplătiți corespunzător și cer ca premiile să fie mărite și pentru fazele finale ale competițiilor, nu numai pentru primele tururi.

Deși majoritatea turneelor majore anunță anual că a fost doborât recordul de premii în bani, organizatorii de la Indian Wells 2026 (ATP/WTA 1.000) au adoptat o abordare diferită, potrivit puntodebreak.com.

Au fost triplate premiile în bani pentru turneul de dublu mixt, în încercarea de a atrage cei mai populari tenismeni, însă au fost dezvăluite reduceri considerabile, de peste 4%, pentru probele de simplu masculin și feminin.

18.831.450 de dolari
este valoarea totală a premiilor care vor fi acordate la Indian Wells 2026, la simplu

Cum vor fi distribuiți banii la Indian Wells 2026, în probele de simplu

Calificări:

  • Turul I: 7.330 de dolari
  • Turul II: 14.130 de dolari

Tabloul principal:

  • Turul I: 24.335 de dolari
  • Turul II: 36.110 de dolari
  • Turul III: 61.865 de dolari
  • Optimi: 105.720 de dolari
  • Sferturi: 193.645 de dolari
  • Semifinale: 340.190 de dolari
  • Finală: 612.340 de dolari
  • Campion: 1.151.380 de dolari.

În acest an, turneul de la Indian Wells (BNP Paribas Open) va avea loc în perioada 1-15 martie.

Campionii en-titre sunt Jack Draper (masculin), Mirra Andreeva (feminin), Marcelo Arevalo/Mate Pavic (dublu masculin), Asia Muhammad/Demi Schuurs (dublu feminin), Sara Errani/Andrea Vavassori (dublu mixt).

