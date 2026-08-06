FIFA și-a cerut scuze! Mesajul transmis de forul mondial după eșecul planului lui Infantino. Ce se va întâmpla cu șeful FIFA

FIFA și-a cerut scuze față de membrii săi pentru greșelile comise în legătură cu planul eșuat de a vinde drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

Totodată, conducerea forului mondial și-a reafirmat sprijinul față de președintele Gianni Infantino, la finalul unei ședințe de criză desfășurate miercuri în Maroc.

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Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari. Acesta a stârnit reacții vehemente și a fost retras vinerea trecută.

FIFA își cere scuze, dar îl susține în continuare pe Infantino

„În urma unei reuniuni desfășurate la Rabat, în Maroc, secretarul general al FIFA și membrii consiliului de administrație al FIFA prezenți la eveniment și-au reafirmat sprijinul deplin pentru președintele FIFA, Gianni Infantino

La rândul său, președintele FIFA și-a reiterat sprijinul deplin față de secretarul general al FIFA și administrația FIFA pentru munca necesară și remarcabilă depusă în realizarea viziunii sale”, se arată în comunicatul transmis de FIFA.

Declarația FIFA subliniază că Infantino, președinte din 2016, este „singurul oficial ales de toate cele 211 de asociații membre ale FIFA”.

Totodată, FIFA precizează că membrii Consiliului FIFA și asociațiile membre au primit o scrisoare cu scuzele forului mondial pentru modul în care a fost gestionat conflictul pornit de planul lui Infantino.

„În cadrul reuniunii s-a discutat și propunerea FIFA Forward Enterprise (FFE), fiind recunoscute greșelile comise. S-a convenit că nu a existat o intenție ca Consiliul FIFA și federațiile membre ale FIFA să se simtă excluse din acest proces și că acesta ar fi trebuit gestionat altfel.

De asemenea, s-a recunoscut că au fost comise erori și după ce propunerea a fost divulgată presei.

Într-o scrisoare separată adresată Consiliului FIFA și federațiilor membre, s-au prezentat scuze pentru aceste erori, împreună cu angajamentul de a se asigura că acestea nu se vor mai repeta. Se va efectua o analiză, iar un raport va fi prezentat Consiliului FIFA cu ocazia următoarei sale ședințe programate”, a mai precizat forul mondial.

Odată cu retragerea propunerii lui Infantino, FIFA susține că „nu va mai tolera niciun atac la adresa integrității, bunei guvernanțe și respectării procedurilor legale”.

Planul lui Infantino, criticat dur

Propunerea FIFA a stârnit critici vehemente din partea UEFA și a altor confederații, scrie Reuters.

Retragerea planului nu a potolit aceste critici, o serie de federații europene retrăgându-și deja sprijinul acordat elvețianului pentru realegerea în fruntea FIFA.

UEFA a declarat că și-a pierdut încrederea în conducerea lui Infantino, o poziție împărtășită și de CONCACAF. Și Confederația Asiatică de Fotbal a criticat vehement modul în care propunerea a fost prezentată ca un fapt împlinit, fără consultări prealabile.

Luis Figo (53 de ani), fost internațional portughez și câștigător al Balonului de Aur în 2000, a lansat un atac dur la adresa lui Gianni Infantino.

Într-un articol de opinie publicat în presa britanică, Figo i-a cerut conducătorului forului mondial să demisioneze.

De asemenea, organizația European Leagues, care reprezintă peste 1.300 de cluburi din Europa, a declarat miercuri că forului mondial nu trebuie să i se permită să „continue să ia decizii unilaterale perturbatoare” care afectează cluburile, jucătorii și suporterii.

Infantino, criticat și de propriii angajați

Într-un mesaj intern trimis săptămâna aceasta către personalul FIFA, secretarul general Mattias Grafström a criticat dur într-un mesaj intern proiectul abandonat.

„O serie tristă și condamnabilă de evenimente, care s-a încheiat, din fericire, prin abandonarea definitivă a proiectului FFE, nu ar trebui să umbrească această realitate”.

Grafström le-a transmis angajaților că organizația trebuie să rămână unită în ciuda dificultăților:

„Există o perioadă de tulburare, greu de înțeles și de acceptat. Oamenii, momentele instabile și episoadele nefericite vin și pleacă. Instituția, misiunea și responsabilitatea față de fotbalul mondial rămân, iar de aceea trebuie să ne păstrăm profesionalismul, perspectiva și echilibrul”.

Similar, directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, a acuzat că personalul forului mondial a fost „înșelat” de Infantino și că „merită mai mult decât dispreț și intimidare”.

„Este proiectul unei singure persoane. Nu numai că acest proiect nu trebuie să se concretizeze… dar a sosit momentul ca liderii politici din lumea fotbalului să-și pună întrebările potrivite și să ia deciziile corecte.

Și dacă asta înseamnă că îmi voi pierde slujba, atunci așa să fie. Voi înțelege și voi respecta această decizie. Cel puțin, voi dormi liniștit la noapte”, a declarat Lamour pentru Associated Press.

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