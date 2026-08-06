Diomande, la Real Madrid! Suma-record pe care o va plăti clubul spaniol pentru ivorian + Când ar putea fi prezentat
Yan Diomande, la Real Madrid. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Nationala

Diomande, la Real Madrid! Suma-record pe care o va plăti clubul spaniol pentru ivorian + Când ar putea fi prezentat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 16:10
  • Yan Diomande (19 ani) a primit undă verde pentru a semna cu Real Madrid.
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Tânărul jucător ivorian a părăsit deja cantonamentul celor de la RB Leipzig și a plecat spre aeroport, după ce cluburile au finalizat toate negocierile joi dimineață.

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Yan Diomande, la Real Madrid!

Diomande s-a antrenat câteva zile separat de colegii săi de la Leipzig, în așteptarea unei vești din partea conducerii clubului.

Azi a primit undă verde să plece la Madrid, unde urmează să efectueze vizita medicală.

Dacă totul va decurge conform planului, Real Madrid și-ar putea prezenta oficial noul jucător chiar în cursul zilei de astăzi, informează marca.com.

Transferul a fost confirmat și de jurnalistul Fabrizio Romano, care a postat doar un mesaj scurt: „Fără îndoială!”, alături de poza fotbalistului, în tricoul „galacticilor”

Apoi, a postat și o poza din avion, cu mesajul:

„EXCLUSIV: Yan Diomande, în drum spre Madrid chiar acum! 📸

Iată următorul jucător care va semna cu Real Madrid, însoțit de agenții Nathan Campbell și Kareem Gbaja de la Roc Nation Sports.

👋🏿 Prima fotografie exclusivă înainte de semnarea contractului cu Real Madrid, valabil până în iunie 2032”.

Postarea face trimitere, cel mai probabil, la conflictul cu Florian Plettenberg, de săptămâna trecută, pornit tot de la transferul lui Diomande.

Cât despre suma transfer, aceasta se ridică la 125 de milioane de euro, la care se vor mai adăuga bonusuri în valoare de 10 sau 15 milioane de euro, ceea ce ar putea duce la o sumă-record în istoria clubului.

Suma o va depăși pe cea plătită în 2023, pentru transferul lui Jude Bellingham de la Borussia Dortmund: 127 milioane de euro.

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