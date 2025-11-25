FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară

  • FIFA a anunțat procedura oficială pentru tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul Mondial din 2026.
  • Cu ce adversari ar putea juca România, dacă va reuși calificarea la Mondial, în rândurile de mai jos.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc vineri, 5 decembrie, la Washington DC.

FIFA a anunțat procedura pentru tragerea la sorți a grupelor de la CM 2026

FIFA a împărțit participantele în patru urne valorice. În acest moment se cunosc aproape toate echipele calificate (42 din 48), mai puțin cele care încă mai au de disputat barajele.

Toate formațiile care se vor califica din baraj (România are semifinală cu Turcia și, dacă învinge, finală cu câștigătoarea duelului Slovacia/Kosovo) vor fi repartizate automat în urna a 4-a la tragere, cea mai slabă.

Naționalele venite din play-off nu beneficiază de ordinea dată de coeficientul și clasamentul FIFA.

Tragerea la sorți va începe cu urna 1, cea a capilor de serie, apoi continuă cu urnele 2, 3 și 4. Mai mult, în fiecare grupă poate intra o singură echipă per confederație, singura excepție fiind UEFA, care trimite 16 formații la turneul final.

Totuși, există un criteriu și în cazul echipelor europene: Nu pot face parte din aceeași grupă mai mult de două formații afiliate UEFA.

Cu cine ar putea juca România, dacă va obține calificarea la Mondial

Dacă va reuși să se califice la Campionatul Mondial, România ar putea întâlni formații importante, poate chiar deținătoarea trofeului, Argentina.

Cum ar arăta „grupa morții” dar și o grupă accesibilă pentru „tricolori”, în rândurile de mai jos:

  • Grupa teribilă la CM 2026: Argentina, Maroc, Norvegia, România
  • Grupa accesibilă la CM 2026: Statele Unite, Australia, Tunisia, România
Urnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor de la Mondial

La turneul final din vara anului viitor vor participa pentru prima dată în istorie 48 de echipe venite din 6 confederații.

Fiecare urnă valorică conține câte 12 echipe, la finalul tragerii la sorți urmând să fie concretizată componența celor 12 grupe a câte 4 echipe.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți:

  • URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania
  • URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia
  • URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
  • URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei FIFA Campionatul Mondial tragere la sorti romania cm 2026
