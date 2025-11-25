FCSB confirmă discuțiile Mihai Stoica, detalii despre negocierile cu fostul jucător din Liga 1: „A fost mereu în atenția noastră”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre negocierile cu Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central de la FCU Craiova.

Duarte a plecat recent de la Ujpest, formație din prima ligă a Ungariei, fiind liber de contract la acest moment.

„Roș-albaștrii” l-au mai dorit pe Duarte și în sezonul 2022/2023, atunci când portughezul evolua la echipa lui Adrian Mititelu.

Mihai Stoica, despre negocierile cu Andre Duarte: „Am avut o discuție”

Conducătorul de la FCSB a anunțat că Duarte se află pe lista echipei, însă nu s-a ajuns la niciun acord până în acest moment.

Mai mult, Mihai Stoica a spus că FCSB are pe listă mai mulți fundași centrali, Duarte fiind doar una dintre variante în acest moment.

„Duarte a fost mereu în atenția noastră. Suntem în contact, nu avem nimic concret deocamdată, dar am avut o discuție.

Noi avem mai mulți jucători cu care am început discuțiile. El a jucat toate secundele într-o ediție de campionat, atunci când juca la Craiova. Era foarte constant”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

1 milion de euro este cota lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

