„Răspunsul FIFA este clar”  Forul mondial intervine după criticile lui Deschamps la adresa arbitrului de la Franța - Spania +30 foto
Didier Deschamps
Campionatul Mondial

„Răspunsul FIFA este clar” Forul mondial intervine după criticile lui Deschamps la adresa arbitrului de la Franța - Spania

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 22:15
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 22:15
  • FIFA a venit cu un răspuns pentru Didier Deschamps (57 de ani), după ce selecționerul Franței a dat vina pe arbitrul Ivan Barton (35 de ani) pentru eliminarea de la CM 2026.
  • În semifinale, Franța a fost învinsă de Spania cu scorul de 0-2 și a ratat a treia prezență consecutivă în finala turneului.
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Didier Deschamps s-a îndoit de abilitățile a contestat arbitrajul lui Ivan Barton: „Am o întrebare la care nu vreau să răspund: are arbitrul nivelul necesar pentru a arbitra o semifinală de Cupă Mondială?”

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FIFA îi răspunde lui Deschamps: „Arbitrii noștri sunt de clasă mondială”

După criticile lui Didier Deschamps, FIFA a reacționat:

„Ca răspuns la comentariile lui Didier Deschamps, care a pus la îndoială dacă arbitrul nostru a avut nivelul necesar pentru a conduce semifinala, răspunsul FIFA este clar: «Da, cu siguranță».

Arbitrii noștri sunt de clasă mondială”, a spus Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, într-un răspuns comun cu forul mondial, citat de as.com.

FOTO. Faultul asupra lui Lamine Yamal care a dus la deschiderea scorului în Franța - Spania 0-2

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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Franța - Spania 0-2. Didier Deschamps: „Au fost multe situații în defavoarea noastră”

Didier Deschamps a dat vina pe arbitrul Ivan Barton, după ce selecționata sa a ratat calificarea în finala CM 2026.

„Este o mare dezamăgire, jucătorii sunt devastați. Aveam mari ambiții. Trebuie să fim obiectivi și să recunoaștem că astăzi am fost cu un nivel sub așteptări. Din punct de vedere tehnic, în fața unei echipe care și-a stăpânit bine jocul. Este în primul rând vina noastră.

Am o întrebare la care nu vreau să răspund: are arbitrul nivelul necesar pentru a arbitra o semifinală de Cupă Mondială? Nu vreau să răspund la această întrebare… Nu spun asta pentru că am pierdut astăzi din cauza faptului că au existat destul de multe situații… Adesea în defavoarea noastră…

Principalul motiv al eliminării noastre este faptul că nu am fost la înălțime. Am fi putut fi mai periculoși în atac. Au existat erori tehnice. Pase care ar fi putut crea ocazii. Acesta este nivelul, și doare”, a spus Deschamps, potrivit onzemondial.com.

Nu vreau să neg tot ce s-a realizat, dar în această seară Spania a arătat ceva în plus. Nu mă gândesc la mine, pur și simplu nu am reușit să mergem până la capăt. Dezamăgirea este mare. Nu vreau să minimalizez tot ce am făcut foarte bine. Didier Deschamps, selecționer Franța

Învinsa din a doua semifinală va juca împotriva Franței în finala mică a competiției, la Miami, partidă programată tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

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