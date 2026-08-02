Kovacs revine în Liga Campionilor „Centralul” român a fost delegat la un meci important din turul trei preliminar +5 foto
Istvan Kovacs. Foto: Imago
Liga Campionilor

Kovacs revine în Liga Campionilor „Centralul” român a fost delegat la un meci important din turul trei preliminar

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 09:11
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 09:32
  • Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat de UEFA la returul dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.
  • La formația belgiană evoluează și Darius Olaru (28 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB.
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Prima manșă se va disputa pe 4 august, pe terenul lui Union Saint-Gilloise, iar returul, la care a fost delegat Istvan Kovacs, este programat pe 11 august.

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Istvan Kovacs, delegat de UEFA la meciul echipei lui Darius Olaru din Champions League

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Ferencz Tunyogi și Mihai Marica, în timp ce Horațiu Feșnic va fi al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla scoțienii Andrew Dallas și Greg Aitken.

Delegarea vine după o vară aglomerată pentru arbitrul român. Istvan Kovacs a condus trei meciuri importante:

  • Tunisia - Japonia 0-4, la Cupa Mondială din 2026
  • Iordania - Argentina 1-3, la Cupa Mondială din 2026
  • Dinamo - Universitatea Craiova 5-1, în Liga 1

În 2025, românul a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA.

Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago
Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago
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Cele trei finale europene arbitrate de Istvan Kovacs:

  • Finala Conference League 2022: AS Roma – Feyenoord 1-0
  • Finala Europa League 2024: Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0
  • Finala Ligii Campionilor 2025: Paris Saint-Germain – Inter 5-0

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