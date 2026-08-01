„Să dea drumul la treabă!” Ionuț Lupescu, apel public pentru reluarea lucrărilor la noul stadion Dinamo: cine e în măsură să răspundă

Ionuț Lupescu (57 de ani) a analizat prestația lui Dinamo din remiza cu Oțelul Galați, scor 1-1.

Fostul mare mijlocaș a făcut și un apel public cu privire la reluarea lucrărilor la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.

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Lupescu a explicat că jucătorii lui Dinamo au nevoie de câteva etape pentru ca echipa să se omogenizeze.

Ionuț Lupescu, după Oțelul - Dinamo 1-1 : „Le trebuie 6-7 etape”

„A fost o primă repriză în care Dinamo a jucat destul de bine. Nu este ușor să joci la Galați. În repriza a doua, chiar dacă am avut câteva ocazii, cred că Oțelul a dominat și a marcat pe merit.

Ar fi fost bune cele trei puncte, dar este început de campionat.

Le trebuie 6-7 etape pentru a vedea exact unde se află, pentru ca antrenorii să cunoască mai bine campionatul, iar jucătorii să se acomodeze.

Mie îmi place sistemul cu doi atacanți, important este să ai și jucătorii potriviți pentru acele poziții”, a declarat Lupescu, citat de gsp.ro.

Ionuț Lupescu, apel public după ce lucrările la stadionul Dinamo s-au blocat: „ Mi-aș dori să dea drumul la treabă”

Lucrările de la noua arenă a lui Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, la patru luni de la începerea oficială a demolării.

Între timp, Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat că în perioada următoare va avea loc o ședință decisivă în care se va lua o decizie cu privire la construcția noului stadion Dinamo.

Totul după ce Bog'Art, firma responsabilă de lucrări, a solicitat majorarea valorii investiției cu cel puțin 80 de milioane de lei (15,2 milioane de euro) pentru a continua proiectul.

„Kaiserul” a luat atitudine și a făcut un apel public ca lucrările să fie reluate cât mai repede.

„Sperăm ca de săptămâna viitoare să vedem. Cineva mai în măsură să dea un răspuns este CNI. Mi-aș dori ca atât Bog'Art, cât și CNI să înțeleagă situația și să dea drumul la treabă”, a concluzionat Lupescu.

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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