Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului

Fotbalul va avea o finală fantastică de Campionat Mondial. Spania va înfrunta Argentina și toți ochii vor fi pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, unde va avea loc ultimul act al CM 2026.

Data, ora și toate detaliile despre ultimul act al competiției, în text.

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Competiția din acest an a fost una istorică din mai multe puncte de vedere. A fost prima Cupă Mondială cu 48 de echipe participante, un nou format care a adus un număr record de meciuri și a transformat turneul într-un adevărat festival al fotbalului desfășurat în 16 orașe din cele trei țări gazdă - Canada, SUA și Mexic.

Spania - Argentina, finala CM 2026, pe unul dintre cele mai spectaculoase stadioane din lume

Înaintea finalei va avea loc și o ceremonie de închidere spectaculoasă, cu numeroase momente artistice și invitați speciali, FIFA dorind să transforme ultimul act al turneului într-un adevărat eveniment de divertisment, după modelul marilor finale sportive americane.

MetLife Stadium, arena care găzduiește în mod obișnuit echipele de NFL New York Giants și New York Jets, are o capacitate de peste 80.000 de locuri și a fost aleasă de FIFA pentru cel mai important meci al competiției încă din februarie 2024.

Finala CM 2026, Spania - Argentina, e programată duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și pe AntenaPlay.

Arena a mai găzduit evenimente majore, precum Super Bowl XLVIII, finala Copa América Centenario 2016, iar acum intră în istoria fotbalului mondial drept gazda finalei Cupei Mondiale 2026.

Prima finală de Campionat Mondial cu un show muzical la pauză

Pentru prima dată în istoria Campionatului Mondial, FIFA introduce un spectacol muzical de tip Super Bowl în pauza finalei.

Show-ul este organizat în parteneriat cu Global Citizen și este coordonat artistic de Chris Martin, solistul trupei Coldplay.

Organizatorii estimează că reprezentația muzicală va dura aproximativ 11 minute, însă pauza meciului ar putea fi extinsă până la aproximativ 20 de minute pentru montarea și demontarea scenei.

FIFA a pregătit una dintre cele mai impresionante distribuții artistice din istoria competiției.

Pe scenă vor urca:

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Coldplay

Burna Boy

PS22 Chorus

dirijorul Gustavo Dudamel

Spectacolul este conceput ca un eveniment global, transmis în întreaga lume și dedicat strângerii de fonduri pentru FIFA Global Citizen Education Fund, un program care urmărește să faciliteze accesul copiilor la educație și la practicarea fotbalului.

Programul artistic nu se va limita doar la pauza partidei.

Un eveniment urmărit de peste un miliard de oameni

Finala Cupei Mondiale rămâne unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive de pe planetă, iar ediția din 2026 este așteptată să stabilească noi recorduri de audiență.

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