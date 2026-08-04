Fiorentina retrage numărul 10 Clubul lui Radu Drăgușin, decizie surprinzătoare în anul centenarului. Caută iertarea legendei
Fiorentina retrage tricoul cu numărul 10 în sezonul 2026/27 (foto: IMAGO)
Campionate

Fiorentina retrage numărul 10 Clubul lui Radu Drăgușin, decizie surprinzătoare în anul centenarului. Caută iertarea legendei

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 23:20
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 10:45
  • Giuseppe B. Commisso, președintele clubului Fiorentina, a anunțat că tricoul cu numărul 10 va fi retras pentru sezonul 2026/27.
  • Motivul pentru care a fost luată această decizie, în rândurile de mai jos.
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Fiorentina va împlini 100 de ani de existență pe 29 august, iar gruparea viola, la care este legitimată și fundașul român Radu Drăgușin, pregătește o sărbătoare de amploare.

Există însă și o problemă pe care conducerea încearcă să o rezolve.

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Giancarlo Antognoni, zeci de ani dedicați Fiorentinei. Rocco Commisso l-a îndepărtat!

Giancarlo Antognoni a jucat pentru Fiorentina între 1972 și 1987, devenind căpitanul echipei și unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului. A câștigat Cupa Italiei în 1975 și a devenit campion mondial cu naționala Italiei în 1982.

Fanii l-au poreclit „il ragazzo che giocava guardando le stelle” („băiatul care juca privind stelele”), deoarece părea că poate controla jocul fără să privească mingea.

Giancarlo Antognoni, sezonul 1986/87 (Foto: IMAGO) Giancarlo Antognoni, sezonul 1986/87 (Foto: IMAGO)
Giancarlo Antognoni, sezonul 1986/87 (Foto: IMAGO)

Imediat după retragere, Antognoni a devenit oficial al clubului, ocupând diferite funcții, însă relația s-a răcit în 2019, după ce clubul a fost cumpărat de Rocco Commisso.

Antognoni a rămas în conducere, însă a susținut ulterior nu a avut niciodată un rol real în deciziile sportive. A afirmat că era consultat foarte rar, transferurile și strategia fiind decise de Giuseppe Barone și Daniele Prade, scrie fiorentinauno.com.

În 2021, Commisso i-a propus să devină director tehnic al sectorului juvenil și al scoutingului, prezentând această ofertă ca pe o funcție importantă, potrivit experienței lui Antognoni.

Legenda clubului a considerat că noul post reprezenta o retrogradare față de poziția pe care o ocupa și că era, de fapt, o modalitate de a-l îndepărta din jurul primei echipe. A refuzat oferta, iar colaborarea s-a încheiat în iulie 2021.

Antognoni i-a reproșat patronului că nici măcar nu l-a sunat pentru a-i explica decizia și a spus că se aștepta la un gest de respect după zeci de ani dedicați Fiorentinei. A precizat că Barone i-a comunicat că hotărârea i-a aparținut lui Commisso.

În plus, după despărțire au apărut și divergențe juridice privind bonusuri, drepturi de imagine și modul în care a fost încheiat contractul, notează corrierefiorentino.corriere.it.

429 de meciuri
a adunat Giancarlo Antognoni ca jucător al Fiorentinei. A marcat 72 de goluri

Fiorentina retrage numărul 10 în anul centenarului. Încearcă să-l îmbuneze pe Antognoni

Rocco Commisso a decedat la începutul anului 2026, la vârsta de 76 de ani, iar conducerea clubului Fiorentina a fost preluată de fiul acestuia, Giuseppe B. Commisso.

Marți, pe site-ul clubului a fost publicat un comunicat în care sunt prezentate planurile pentru aniversarea centenarului Fiorentinei.

Printre acestea se numără un eveniment care va avea loc pe 29 august, cu ocazia căruia va fi retras simbolic tricoul cu numărul 10 care i-a aparținut lui Antognoni și care era purtat în prezent de islandezul Albert Gudmundsson (29 de ani). Și Adrian Mutu l-a avut.

Giancarlo Antognoni (Foto: IMAGO) Giancarlo Antognoni (Foto: IMAGO)
Giancarlo Antognoni (Foto: IMAGO)

Antognoni a declarat în repetate rânduri că nu intenționează să participe la festivități, din cauza neînțelegerilor pe care le-a avut cu fostul patron al clubului, însă fiul lui Rocco Commisso încearcă să-l facă să se răzgândească.

„În această poveste, există un nume care ne aparține tuturor: Giancarlo Antognoni.

Giancarlo nu este doar un mare campion al Fiorentinei. Giancarlo este Fiorentina. Este Florența. Este tricoul violet. Este cel mai iconic jucător care a purtat vreodată tricoul cu numărul 10 al Fiorentinei.

Este talent, eleganță și loialitate față de o singură culoare. Este dragostea unui om care a oferit Fiorentinei ceva ce nu poate fi măsurat doar în meciuri jucate, goluri sau trofee. Un campion mondial care a purtat Fiorentina în inimă oriunde s-a dus.

De aceea îl vreau alături de noi toți. Vrem să fie alături de noi toți. Giancarlo face parte din noi toți.

Pe 29 august, cu ocazia celebrării celei de-a 100-a aniversări a clubului, vor avea loc numeroase momente emoționante și spectaculoase care vor aduce un omagiu istoriei Fiorentinei, dar există un moment pe care am dorit să-l punem în centrul serii: în onoarea lui Giancarlo Antognoni și a locului său unic în istoria Fiorentinei, vom retrage tricoul cu numărul 10 exclusiv pentru sezonul 2026/27, cel al celei de-a 100-a aniversări a Fiorentinei.

În cele din urmă, aș dori să subliniez că seara celei de-a 100-a aniversări va fi dedicată istoriei noastre, dar și viitorului nostru. Pentru că amintirea a ceea ce am fost ne ajută să înțelegem ce vrem să fim: o Fiorentina unită și mândră, capabilă să-și onoreze identitatea în fiecare zi.

Abia aștept să fiu la Florența, să-i îmbrățișez pe suporterii noștri și să trăim împreună o noapte de neuitat. Forza Viola”, este mesajul transmis de Giuseppe B. Commisso.

Din aprilie 2024, Giancarlo Antognoni ocupă funcția de coordonator al reprezentativei U21 a Italiei.

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