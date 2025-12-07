„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători

Amenințați cu moartea! Jucătorii de la Fiorentina și familiile lor, țintele ultrașilor Viola după înfrângerea de sâmbătă, 1-3 pe terenul lui Sassuolo.

Sezonul trecut, Fiorentina a fost foarte bună. Locul 6 la final, în Serie A, cu 65 de puncte în 38 de etape, la doar cinci puncte de Juventus (poziția a 4-a).

Plecarea antrenorului Raffaele Palladino, în vară, la Atalanta, a afectat brutal echipa Viola.

„Lanterna” Fiorentina, singura echipă din Serie A fără victorie

Deși cu mare experiență, Stefano Pioli nu s-a descurcat și a fost demis pe 4 noiembrie.

Daniele Galloppa a asigurat interimatul, iar din 7 noiembrie este Paolo Vanoli pe bancă. Degeaba.

6 egaluri și 8 înfrângeri are Fiorentina în primele 14 etape de Serie A (golaveraj 11-24)

După două egaluri, 2-2 cu Genoa (d) și 1-1 cu Juventus (a), a pierdut ultimele două meciuri, 0-2 cu Atalanta, 1-3 cu Sassuolo, ambele în deplasare.

Fiorentina e unica formație din prima ligă italiană fără victorie în actuala stagiune.

Fanii Fiorentinei au reacționat violent după 1-3 cu Sassuolo

Are două succese în Conference League (2-0 cu Sigma Olomouc și 3-0 cu Rapid Viena), dar și două eșecuri (1-2 cu Mainz, 0-1 cu AEK Atena).

Și rămâne fără partidă câștigată în campionatul peninsular.

Dodo (în alb), la ultimul eșec al Fiorentinei Foto: Imago

După 1-3 pe terenul lui Sassuolo, sâmbătă, deși Fiorentina a avut nume cunoscute printre titulari (De Gea, Gudmundsson, Moise Kean; Dzeko a rămas pe banca de rezerve), fanii violeți au reacționat violent.

Soția lui Dodo: „Ajunge! Totul are o limită. Vă voi căuta și în iad!”

Mesajele lor pe social media au fost oribile. Amanda Ferreira, nevasta fundașului dreapta brazilian Dodo, a postat pe InstaStory ce i-a transmis un suporter toscan. Înfiorător. „Sperăm să vă moară copiii de cancer!”.

Mesajul violent și replica puternică a soției lui Dodo Foto: InstaStory

Și Dodo nu a fost unica țintă a ultrașilor. Jucătorii și familiile lor au fost amenințați cu moartea.

Amanda a depus plângere, la fel ca alte soții. Iar mesajul ei a fost necruțător.

Așteptați-vă să vedeți poliția acasă la voi! Internetul nu e un pământ fără lege, unde să puteți spune ce vreți și să scăpați. Ajunge! Totul are o limită. Vă voi căuta și în iad! Amanda Ferreira, soția lui Dodo

