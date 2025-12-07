„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători

- Amenințați cu moartea! Jucătorii de la Fiorentina și familiile lor, țintele ultrașilor Viola după înfrângerea de sâmbătă, 1-3 pe terenul lui Sassuolo.
Sezonul trecut, Fiorentina a fost foarte bună. Locul 6 la final, în Serie A, cu 65 de puncte în 38 de etape, la doar cinci puncte de Juventus (poziția a 4-a).
Plecarea antrenorului Raffaele Palladino, în vară, la Atalanta, a afectat brutal echipa Viola.
„Lanterna” Fiorentina, singura echipă din Serie A fără victorie
Deși cu mare experiență, Stefano Pioli nu s-a descurcat și a fost demis pe 4 noiembrie.
Daniele Galloppa a asigurat interimatul, iar din 7 noiembrie este Paolo Vanoli pe bancă. Degeaba.
După două egaluri, 2-2 cu Genoa (d) și 1-1 cu Juventus (a), a pierdut ultimele două meciuri, 0-2 cu Atalanta, 1-3 cu Sassuolo, ambele în deplasare.
Fiorentina e unica formație din prima ligă italiană fără victorie în actuala stagiune.
Fanii Fiorentinei au reacționat violent după 1-3 cu Sassuolo
Are două succese în Conference League (2-0 cu Sigma Olomouc și 3-0 cu Rapid Viena), dar și două eșecuri (1-2 cu Mainz, 0-1 cu AEK Atena).
Și rămâne fără partidă câștigată în campionatul peninsular.
După 1-3 pe terenul lui Sassuolo, sâmbătă, deși Fiorentina a avut nume cunoscute printre titulari (De Gea, Gudmundsson, Moise Kean; Dzeko a rămas pe banca de rezerve), fanii violeți au reacționat violent.
Soția lui Dodo: „Ajunge! Totul are o limită. Vă voi căuta și în iad!”
Mesajele lor pe social media au fost oribile. Amanda Ferreira, nevasta fundașului dreapta brazilian Dodo, a postat pe InstaStory ce i-a transmis un suporter toscan. Înfiorător. „Sperăm să vă moară copiii de cancer!”.
Și Dodo nu a fost unica țintă a ultrașilor. Jucătorii și familiile lor au fost amenințați cu moartea.
Amanda a depus plângere, la fel ca alte soții. Iar mesajul ei a fost necruțător.
Așteptați-vă să vedeți poliția acasă la voi! Internetul nu e un pământ fără lege, unde să puteți spune ce vreți și să scăpați. Ajunge! Totul are o limită. Vă voi căuta și în iad! Amanda Ferreira, soția lui Dodo