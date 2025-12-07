„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
Veteranul bosniac Dzeko (în centru), certându-se cu un lider al ultrașilor după eșecul cu Atalanta Foto: Imago
Campionate

„Să vă moară copiii de cancer!" Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători

Theodor Jumătate
Publicat: 07.12.2025, ora 16:27
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 16:27
  • Amenințați cu moartea! Jucătorii de la Fiorentina și familiile lor, țintele ultrașilor Viola după înfrângerea de sâmbătă, 1-3 pe terenul lui Sassuolo.

Sezonul trecut, Fiorentina a fost foarte bună. Locul 6 la final, în Serie A, cu 65 de puncte în 38 de etape, la doar cinci puncte de Juventus (poziția a 4-a).

Plecarea antrenorului Raffaele Palladino, în vară, la Atalanta, a afectat brutal echipa Viola.

„Lanterna” Fiorentina, singura echipă din Serie A fără victorie

Deși cu mare experiență, Stefano Pioli nu s-a descurcat și a fost demis pe 4 noiembrie.

Daniele Galloppa a asigurat interimatul, iar din 7 noiembrie este Paolo Vanoli pe bancă. Degeaba.

6 egaluri și 8 înfrângeri
are Fiorentina în primele 14 etape de Serie A (golaveraj 11-24)

După două egaluri, 2-2 cu Genoa (d) și 1-1 cu Juventus (a), a pierdut ultimele două meciuri, 0-2 cu Atalanta, 1-3 cu Sassuolo, ambele în deplasare.

Fiorentina e unica formație din prima ligă italiană fără victorie în actuala stagiune.

Fanii Fiorentinei au reacționat violent după 1-3 cu Sassuolo

Are două succese în Conference League (2-0 cu Sigma Olomouc și 3-0 cu Rapid Viena), dar și două eșecuri (1-2 cu Mainz, 0-1 cu AEK Atena).

Și rămâne fără partidă câștigată în campionatul peninsular.

Dodo (în alb), la ultimul eșec al Fiorentinei Foto: Imago Dodo (în alb), la ultimul eșec al Fiorentinei Foto: Imago
Dodo (în alb), la ultimul eșec al Fiorentinei Foto: Imago

După 1-3 pe terenul lui Sassuolo, sâmbătă, deși Fiorentina a avut nume cunoscute printre titulari (De Gea, Gudmundsson, Moise Kean; Dzeko a rămas pe banca de rezerve), fanii violeți au reacționat violent.

Soția lui Dodo: „Ajunge! Totul are o limită. Vă voi căuta și în iad!”

Mesajele lor pe social media au fost oribile. Amanda Ferreira, nevasta fundașului dreapta brazilian Dodo, a postat pe InstaStory ce i-a transmis un suporter toscan. Înfiorător. „Sperăm să vă moară copiii de cancer!”.

Mesajul violent și replica puternică a soției lui Dodo Foto: InstaStory Mesajul violent și replica puternică a soției lui Dodo Foto: InstaStory
Mesajul violent și replica puternică a soției lui Dodo Foto: InstaStory

Și Dodo nu a fost unica țintă a ultrașilor. Jucătorii și familiile lor au fost amenințați cu moartea.

Amanda a depus plângere, la fel ca alte soții. Iar mesajul ei a fost necruțător.

Așteptați-vă să vedeți poliția acasă la voi! Internetul nu e un pământ fără lege, unde să puteți spune ce vreți și să scăpați. Ajunge! Totul are o limită. Vă voi căuta și în iad! Amanda Ferreira, soția lui Dodo

serie a fiorentina ultrasi amenintare cu moartea Dodo
