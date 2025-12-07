La CM 2026, România ar avea două mari atuuri Motivele pentru care naționala ar scăpa de griji la Mondial. Diferența majoră față de 1994
Așa ar putea arăta „tricolorii” dacă se califică la Mondial. La fel ca după 1-0 cu Austria Foto: Raed Krishan
Campionatul Mondial

La CM 2026, România ar avea două mari atuuri Motivele pentru care naționala ar scăpa de griji la Mondial. Diferența majoră față de 1994

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 13:19
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 17:46
  • Naționala lui Mircea Lucescu ar fi avantajată la CM 2026 într-o comparație cu selecționata lui Anghel Iordănescu la CM 1994. Descoperă mai multe în rândurile de mai jos

Dacă trece de cele două meciuri de baraj, pe 26 martie, semifinala contra Turciei, în deplasare, și finala cu Slovacia/Kosovo, tot departe de casă, naționala va juca la Campionatul Mondial după 28 de ani. Primul cu 48 de echipe!

Ne vom întoarce în Statele Unite, foarte aproape de locul în care am realizat cea mai bună performanță a noastră, în 1994.

Dar avem un avantaj față de acel turneu final. Și față de situația din actuala competiție.

„Generația de Aur” a jucat în „saună” la CM 1994. La peste 40 de grade

În 1994, generația lui Gică Hagi a jucat toate meciurile după-amiaza, patru din cinci în vestul Americii. Și a fost extrem de cald, mai ales la Pasadena, zona Los Angeles, dar și la Stanford (San Francisco), temperaturi resimțite de peste 40 de grade.

Cel mai rău moment de la CM 1994, aproape de San Francisco. Andersson s-a înălțat deasupra lui Prunea și a egalat înainte ca Suedia să ne învingă la penaltyuri în „sferturi” Foto: Imago Cel mai rău moment de la CM 1994, aproape de San Francisco. Andersson s-a înălțat deasupra lui Prunea și a egalat înainte ca Suedia să ne învingă la penaltyuri în „sferturi” Foto: Imago
Cel mai rău moment de la CM 1994, aproape de San Francisco. Andersson s-a înălțat deasupra lui Prunea și a egalat înainte ca Suedia să ne învingă la penaltyuri în „sferturi” Foto: Imago

Trei partide pe „Rose Bowl” din Pasadena, arenă supranumită „saună sub cerul liber”.

La fel a fost pe „Stanford Stadium”. Duelul de pe „Pontiac Silverdome” s-a disputat cu acoperișul tras. A fost tot ca o saună.

  • 18 iunie, grupă, Pasadena, Los Angeles (ora locală 16:30): 3-1 împotriva Columbiei. 
  • 22 iunie, grupă, Pontiac, Detroit (16:00): 1-4 cu Elveția. 
  • 26 iunie, grupă, Pasadena, Los Angeles (13:00): 1-0 cu SUA. 
  • 3 iulie, „optimi”, Pasadena, Los Angeles (13:30): 3-2 cu Argentina.
  • 10 iulie, „sferturi”, Stanford, San Francisco (12:30): 2-2, 4-5 la penaltyuri cu Suedia. 

România, doar seara în grupă la CM 2026. De două ori aproape de arenele din 1994

Cum va fi în 2026, dacă vom ajunge în State? Am avut șansă. Nu doar o grupă mai slabă decât cea din 1994, cu SUA, Paraguay și Australia în loc de SUA, Columbia și Elveția. Dar și ca loc, și ca oră de start e mai bine.

În seria D, vom evolua numai în vestul continentului american și doar seara, chiar dacă ne întoarcem de două ori aproape de locul în care am jucat în 1994.

  • 12 iunie, Vancouver (ora locală 21:00), cu Australia. În vestul Canadei, temperaturile sunt în jur de 20-25 de grade în iunie. BC Place Stadium este descoperit.
BC Place Stadium din Vancouver are 54.000 de locuri Foto: Imago BC Place Stadium din Vancouver are 54.000 de locuri Foto: Imago
BC Place Stadium din Vancouver are 54.000 de locuri Foto: Imago
  • 19 iunie, Santa Clara, San Francisco (21:00), cu Paraguay. Vom fi la 25 de kilometri de Stanford, unde am înfruntat Suedia în 1994. Levi’s Stadium e descoperit. 
Levi’s Stadium (Santa Clara) are 71.000 de locuri Foto: Imago Levi’s Stadium (Santa Clara) are 71.000 de locuri Foto: Imago
Levi’s Stadium (Santa Clara) are 71.000 de locuri Foto: Imago
  • 25 iunie, Inglewood, Los Angeles (19:00), cu SUA. SoFi Stadium, construit cu 4,3 miliarde de euro pe malul Pacificului, are acoperiș și „pereți” făcuți în așa fel încât permit pătrunderea brizei oceanului pentru a răcori spectatorii. Vom fi la 35 km de Pasadena. 
SoFi Stadium (Inglewood) are 70.000 de locuri Foto: Imago SoFi Stadium (Inglewood) are 70.000 de locuri Foto: Imago
SoFi Stadium (Inglewood) are 70.000 de locuri Foto: Imago

România joacă după-amiaza în ipoteticele „optimi”. Toate variantele, în SUA

Totuși, dincolo de faza grupelor nu va mai fi atât de bine. În optimile de finală, vom juca foarte probabil după-amiaza. Iată variantele!

  • Dacă încheiem pe locul 1, vom lupta contra 3 B/E/F/I/J pe Levi's Stadium din Santa Clara: 1 iulie, ora 17:00
  • De pe locul 2, vom avea adversar 2 G (grupa cu Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă) pe AT&T Stadium (Arlington, Dallas): 3 iulie, ora 13:00. AT&T Stadium are aer condiționat. 
AT&T Stadium (Arlington) va fi cel mai mare stadion la CM 2026, cu 94.000 de locuri Foto: Imago AT&T Stadium (Arlington) va fi cel mai mare stadion la CM 2026, cu 94.000 de locuri Foto: Imago
AT&T Stadium (Arlington) va fi cel mai mare stadion la CM 2026, cu 94.000 de locuri Foto: Imago

De pe poziția a 3-a, vor fi trei posibilități:

  • 29 iunie, cu 1 E (probabil Germania), la Foxborough, Boston, de la ora 16:30 (Gillette Stadium e descoperit).
  • 30 iunie, cu 1 I (probabil Franța sau Norvegia), la East Rutherford, New York, de la ora 17:00 (MetLife Stadium e descoperit).
  • 3 iulie cu locul 1 K (probabil Portugalia), la Kansas City, de la ora 20:30 (Arrowhead Stadium e descoperit).

