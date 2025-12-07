Chivu ne face rivalul mai bun! Turcul Calhanoglu, peste sezonul trecut la Inter, cu Inzaghi. Îl înfruntăm în baraj
Calhanoglu l-a îmbrățișat pe Chivu după golul marcat la Inter - Como 4-0 Foto: Imago
Chivu ne face rivalul mai bun! Turcul Calhanoglu, peste sezonul trecut la Inter, cu Inzaghi. Îl înfruntăm în baraj

  • Hakan Calhanoglu, 31 de ani, are cifre mai mari cu Cristi Chivu pe 7 decembrie decât a avut în aceeași dată cu Simone Inzaghi, în 2024-2025. Starul turc așteaptă România acasă în play-off-ul CM 2926.

Pe 26 martie, Hakan Calhanoglu ne va aștepta acasă, într-un stadion fierbinte al Turciei, pentru semifinala barajului CM 2026.

Messi, campion în MLS  Argentinianul a ajuns la 47 de trofee și a avut un discurs emoționant despre retragerea lui Sergio Busquets și Jordi Alba
Messi, campion în MLS Argentinianul a ajuns la 47 de trofee și a avut un discurs emoționant despre retragerea lui Sergio Busquets și Jordi Alba
Messi, campion în MLS  Argentinianul a ajuns la 47 de trofee și a avut un discurs emoționant despre retragerea lui Sergio Busquets și Jordi Alba

Calhanoglu e în formă la Inter datorită lui Chivu

Și Cristi Chivu îl face să joace tot mai bine. L-a ajutat în primul rând înainte de startul sezonului, când a decis să-l păstreze în lot într-o perioadă dificilă în vestiar, și îl sprijină acum, oferindu-i încredere absolută.

Iar mijlocașul în vârstă de 31 de ani a evoluat și sâmbătă la înălțime.

  • În minutul 80, a finalizat perfect, cu șutul său la colțul lung din afara careului. Golul de 3-0 contra Como (4-0 la final). 

A sărbătorit reușita cu antrenorul, cei doi au bătut palmele și s-au îmbrățișat puternic.

90 de minute
a jucat Hakan Calhanoglu la 4-0 cu Como, în Serie A. Are 1.286 de minute în total în 2025-2026

Calhanoglu, peste sezonul cu Inzaghi. Mai multe goluri și assisturi

Hakan e într-un moment și mai bun acum, cu Chivu, decât a fost în aceeași perioadă a anului trecut, când Simone Inzaghi era încă la Inter.

Hakan (stânga), dirijorul jocului nerazzurro Foto: Imago Hakan (stânga), dirijorul jocului nerazzurro Foto: Imago
Hakan (stânga), dirijorul jocului nerazzurro Foto: Imago

Până astăzi, 7 decembrie 2025, Calhanoglu a înscris și a pasat decisiv în două competiții:

  • 6 goluri și un assist în 12 meciuri de Serie A. 
Calhanoglu are o cotă de 25 de milioane de euro (Transfermarkt) Foto: Imago Calhanoglu are o cotă de 25 de milioane de euro (Transfermarkt) Foto: Imago
Calhanoglu are o cotă de 25 de milioane de euro (Transfermarkt) Foto: Imago
  • 1 gol și două assisturi în 5 dueluri în Liga Campionilor. 
10 goluri
a influențat Calhanoglu în 17 partide jucate în actuala stagiune

În 2024-2025, cu Inzaghi, avea mai puține realizări până la această dată, 7 decembrie. Numai patru reușite în total:

  • Două goluri și zero assisturi în 10 etape de Serie A. 
  • Două goluri și zero assisturi în 4 întâlniri de Champions. 

În întreg sezonul, a atins 11 goluri și 8 pase decisive în toate competițiile.

„Made in Romania" răsună în vestiarele turcilor VIDEO. Piesa favorită a căpitanului Turciei, preluată și de juniorii Semilunii
„Made in Romania" răsună în vestiarele turcilor VIDEO. Piesa favorită a căpitanului Turciei, preluată și de juniorii Semilunii
„Made in Romania” răsună în vestiarele turcilor VIDEO. Piesa favorită a căpitanului Turciei, preluată și de juniorii Semilunii
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la  golgeterul Serie A
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la golgeterul Serie A
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la  golgeterul Serie A

turcia serie a Inter Milano Cristi Chivu romania cm 2026 hakan calhanoglu baraj
