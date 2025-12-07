Chivu ne face rivalul mai bun! Turcul Calhanoglu, peste sezonul trecut la Inter, cu Inzaghi. Îl înfruntăm în baraj

Hakan Calhanoglu, 31 de ani, are cifre mai mari cu Cristi Chivu pe 7 decembrie decât a avut în aceeași dată cu Simone Inzaghi, în 2024-2025. Starul turc așteaptă România acasă în play-off-ul CM 2926.

Pe 26 martie, Hakan Calhanoglu ne va aștepta acasă, într-un stadion fierbinte al Turciei, pentru semifinala barajului CM 2026.

Calhanoglu e în formă la Inter datorită lui Chivu

Și Cristi Chivu îl face să joace tot mai bine. L-a ajutat în primul rând înainte de startul sezonului, când a decis să-l păstreze în lot într-o perioadă dificilă în vestiar, și îl sprijină acum, oferindu-i încredere absolută.

Iar mijlocașul în vârstă de 31 de ani a evoluat și sâmbătă la înălțime.

În minutul 80, a finalizat perfect, cu șutul său la colțul lung din afara careului. Golul de 3-0 contra Como (4-0 la final).

A sărbătorit reușita cu antrenorul, cei doi au bătut palmele și s-au îmbrățișat puternic.

90 de minute a jucat Hakan Calhanoglu la 4-0 cu Como, în Serie A. Are 1.286 de minute în total în 2025-2026

Calhanoglu, peste sezonul cu Inzaghi. Mai multe goluri și assisturi

Hakan e într-un moment și mai bun acum, cu Chivu, decât a fost în aceeași perioadă a anului trecut, când Simone Inzaghi era încă la Inter.

Hakan (stânga), dirijorul jocului nerazzurro Foto: Imago

Până astăzi, 7 decembrie 2025, Calhanoglu a înscris și a pasat decisiv în două competiții:

6 goluri și un assist în 12 meciuri de Serie A.

Calhanoglu are o cotă de 25 de milioane de euro (Transfermarkt) Foto: Imago

1 gol și două assisturi în 5 dueluri în Liga Campionilor.

10 goluri a influențat Calhanoglu în 17 partide jucate în actuala stagiune

În 2024-2025, cu Inzaghi, avea mai puține realizări până la această dată, 7 decembrie. Numai patru reușite în total:

Două goluri și zero assisturi în 10 etape de Serie A.

Două goluri și zero assisturi în 4 întâlniri de Champions.

În întreg sezonul, a atins 11 goluri și 8 pase decisive în toate competițiile.

