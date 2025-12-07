Obligați de FIFA la Mondial! Schimbări la turneul final. Ce vor face „tricolorii” diferit dacă se califică la CM 2026. Marea transformare a pauzei

FIFA va cere fiecărei naționale să-și schimbe programul înainte și în timpul meciurilor la viitorul Campionat Mondial.

Care e modificarea majoră plănuită de FIFA pentru pauza finalei CM 2026. De ce vor aștepta jucătorii mai mult de 15 minute între reprize.

Dacă se califică la Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie 2026), primul cu 48 de echipe, jucătorii și selecționerul Mircea Lucescu vor fi nevoiți să-și modifice programul anul viitor.

România la CM 2026: conferințe la două zile de meciuri și interviuri la pauza partidelor

FIFA îi obligă să facă un lucru nou înainte și în timpul meciurilor la turneu final desfășurat pe continentul american.

Gianni Infantino, președintele FIFA, și Cupa Mondială Foto: Imago

Până acum, fiecare echipă trebuia să participe (antrenorul și un fotbalist) la conferințele ce precedau partidele în preziua duelurilor.

La CM 2026, dialogul cu presa va avea loc la două zile de startul partidelor.

Mircea Lucescu e selecționerul României din august 2024 (al doilea mandat) Foto: Imago

O altă modificare importantă: selecționerul și un jucător vor mai rămâne pe teren puțin după prima repriză.

La pauză, vor da scurte interviuri pentru gazda care deține drepturile de televiziune, potrivit The Times.

Finala CM 2026, spectacol la pauză ca la Super Bowl. FIFA a făcut testul

Altă inovație FIFA la viitorul Mondial. Pe 19 iulie, pauza finalei va fi extinsă, nu va mai dura doar un sfert de oră.

Acea pauză va fi dedicată unui miniconcert în aer liber, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey.

30 de minute ar putea fi intervalul dintre cele două reprize ale ultimului act CM 2026

În stilul evenimentelor sportive din Statele Unite, mai mulți artiști vor cânta, exact cum se întâmplă an de an la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american.

FIFA a făcut un test al acestei pauze dedicate muzicii la finala noii Cupe Mondiale a Cluburilor, organizată în premieră în SUA.

COLDPLAY SURPRISE PERFORMANCE AT FIFA CLUB WORLD CUP HALFTIME SHOW!!



A SKY FULL OF STARS!

⚽️🏆



pic.twitter.com/170VCzVXc7 — Coldplay Indonesia (@IDWantsColdplay) July 13, 2025

Meciul Chelsea - PSG (3-0), jucat tot pe MetLife Stadium (13 iulie 2025), a avut spectacol între cele două reprize.

Au întreținut atmosfera timp de 20 de minute J Balvin, Doja Cat, Tems, Coldplay și Emmanuel Kelly.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport