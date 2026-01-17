A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Diverse

A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 12:47
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 12:47
  • Rocco Commisso, președintele clubului Fiorentina, a decedat la vârsta de 76 de ani.
  • Omul de afaceri suferea, de mai mulți ani, de o boală gravă.

Omul de afaceri care s-a născut în Calabria, Italia, a achiziționat clubul din Serie A pe 6 iunie 2019. Acesta deținea și New York Cosmos, o echipă de fotbal din liga a treia americană.

În memoria lui Commisso se va ține un minut de reculegere înaintea meciurilor de fotbal organizate de ligile profesionale din Italia și de Divizia A profesionistă feminină, programate pentru weekend.

„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
Citește și
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
Citește mai mult
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”

A murit Rocco Commisso, președintele Fiorentinei

Anunțul cu privire la trecerea în neființă a lui Commisso a fost făcut chiar de Fiorentina:

„Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, împreună cu soția sa Catherine, copiii Giuseppe și Marisa și surorile Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a președintelui Rocco B. Commisso.

După o perioadă îndelungată de tratament medical, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi îi plângem cu toții trecerea în neființă.

Dragostea sa pentru Fiorentina a fost cel mai mare dar pe care și l-a făcut, oferind întotdeauna un gest de afecțiune și un zâmbet tuturor. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile, dedicându-se companiilor sale, Mediacom și Fiorentina, și viitorului acestora.

Familia Commisso dorește să mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente delicate și este sigură că amintirea lui Rocco va rămâne pentru totdeauna în inimile multor oameni care l-au iubit și care au împărtășit cu el atât momente dificile, cât și momente frumoase.

În acest moment de mare tristețe, gândurile noastre sincere se îndreaptă către toată lumea de la Fiorentina, personalul, jucătorii și angajații, către toți cei care l-au cunoscut pe Rocco, către întreaga comunitate Viola și, mai presus de toate, către toți băieții și fetele care vor continua să poarte culorile viola și să păstreze memoria lui Rocco în toată Italia și în întreaga lume.

Ne lipsești și ne vei lipsi mereu”, a transmis Fiorentina pe site-ul oficial.

Cine a fost Rocco Commisso

Rocco Commisso s-a născut la Marina di Gioiosa Ionica, din regiunea Calabria, pe 25 noiembrie 1949.

În copilărie, acesta s-a mutat cu familia în Statele Unite ale Americii. Odată cu trecerea anilor, Commisso a fondat Mediacom, una dintre cele mai de succes companii de cablu din SUA.

Fiind un iubitor de fotbal, Rocco Commisso a cumpărat clubul american New York Cosmos, în 2017. Italianul nu s-a oprit acolo și, doi ani mai târziu, a achiziționat și Fiorentina.

Marele vis al finanțatorului clubului din Serie A era să câștige un trofeu, vis rămas neîndeplinit.

Sub conducerea sa, Fiorentina a ajuns în două finale: în Cupa Italiei și în Conference League, dar care au fost pierdute.

  • Cupa Italiei: Fiorentina - Inter 1-2 (2022/2023)
  • Conference League: Olympiakos - Fiorentina 1-0 (2023/2024)

Rocco Commisso a fost fondatorul „Viola Park”, complexul sportiv de ultimă generație al clubului Fiorentina.

Centrul sportiv este unul din cele mai mari din Europa și se întinde pe o suprafață de 20 de hectare. Cuprinde 12 terenuri de antrenament, numeroase facilități medicale, săli de sport și spații dedicate juniorilor.

Commisso a plătit aproximativ 120 de milioane de euro pentru construirea complexului sportiv.

Inter și New York Cosmos, omagiu pentru Commisso

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, și-a exprimat regretul cu privire la decesul președintelui Fiorentinei.

„FC Internazionale Milano transmite condoleanțe familiei lui Rocco Commisso și Fiorentinei în aceste momente de doliu”, au transmis „nerazzurrii” pe rețelele de socializare.

Și New York Cosmos, clubul american deținut de Commisso, a transmis un mesaj:

„Îl omagiem pe Rocco B. Commisso, un lider pasionat care și-a dedicat viața fotbalului și viitorului acestui sport în țara noastră.

Rocco a luptat pentru binele fotbalului american, crezând în dezvoltarea acestui sport, în importanța comunității și în puterea cluburilor de a inspira următoarea generație.

New York Cosmos transmite sincere condoleanțe soției sale Catherine, copiilor săi Giuseppe și Marisa, familiei sale extinse și tuturor celor ale căror vieți au fost atinse de Rocco”.

În acest moment, Fiorentina se află pe locul 18 în Serie A, cu doar 14 puncte obținute după 20 de etape.

Citește și

„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
Campionate
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
Citește mai mult
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Superliga
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Citește mai mult
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
serie a fiorentina deces Rocco Commisso
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share