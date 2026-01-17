A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă

Rocco Commisso, președintele clubului Fiorentina, a decedat la vârsta de 76 de ani.

Omul de afaceri suferea, de mai mulți ani, de o boală gravă.

Omul de afaceri care s-a născut în Calabria, Italia, a achiziționat clubul din Serie A pe 6 iunie 2019. Acesta deținea și New York Cosmos, o echipă de fotbal din liga a treia americană.

În memoria lui Commisso se va ține un minut de reculegere înaintea meciurilor de fotbal organizate de ligile profesionale din Italia și de Divizia A profesionistă feminină, programate pentru weekend.

Anunțul cu privire la trecerea în neființă a lui Commisso a fost făcut chiar de Fiorentina:

„Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, împreună cu soția sa Catherine, copiii Giuseppe și Marisa și surorile Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a președintelui Rocco B. Commisso.

După o perioadă îndelungată de tratament medical, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi îi plângem cu toții trecerea în neființă.

Dragostea sa pentru Fiorentina a fost cel mai mare dar pe care și l-a făcut, oferind întotdeauna un gest de afecțiune și un zâmbet tuturor. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile, dedicându-se companiilor sale, Mediacom și Fiorentina, și viitorului acestora.

Familia Commisso dorește să mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente delicate și este sigură că amintirea lui Rocco va rămâne pentru totdeauna în inimile multor oameni care l-au iubit și care au împărtășit cu el atât momente dificile, cât și momente frumoase.

În acest moment de mare tristețe, gândurile noastre sincere se îndreaptă către toată lumea de la Fiorentina, personalul, jucătorii și angajații, către toți cei care l-au cunoscut pe Rocco, către întreaga comunitate Viola și, mai presus de toate, către toți băieții și fetele care vor continua să poarte culorile viola și să păstreze memoria lui Rocco în toată Italia și în întreaga lume.

Ne lipsești și ne vei lipsi mereu”, a transmis Fiorentina pe site-ul oficial.

Cine a fost Rocco Commisso

Rocco Commisso s-a născut la Marina di Gioiosa Ionica, din regiunea Calabria, pe 25 noiembrie 1949.

În copilărie, acesta s-a mutat cu familia în Statele Unite ale Americii. Odată cu trecerea anilor, Commisso a fondat Mediacom, una dintre cele mai de succes companii de cablu din SUA.

Fiind un iubitor de fotbal, Rocco Commisso a cumpărat clubul american New York Cosmos, în 2017. Italianul nu s-a oprit acolo și, doi ani mai târziu, a achiziționat și Fiorentina.

Marele vis al finanțatorului clubului din Serie A era să câștige un trofeu, vis rămas neîndeplinit.

Sub conducerea sa, Fiorentina a ajuns în două finale: în Cupa Italiei și în Conference League, dar care au fost pierdute.

Cupa Italiei: Fiorentina - Inter 1-2 (2022/2023)

1-2 (2022/2023) Conference League: Olympiakos - Fiorentina 1-0 (2023/2024)

Rocco Commisso a fost fondatorul „Viola Park”, complexul sportiv de ultimă generație al clubului Fiorentina.

Centrul sportiv este unul din cele mai mari din Europa și se întinde pe o suprafață de 20 de hectare. Cuprinde 12 terenuri de antrenament, numeroase facilități medicale, săli de sport și spații dedicate juniorilor.

Commisso a plătit aproximativ 120 de milioane de euro pentru construirea complexului sportiv.

Inter și New York Cosmos, omagiu pentru Commisso

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, și-a exprimat regretul cu privire la decesul președintelui Fiorentinei.

„FC Internazionale Milano transmite condoleanțe familiei lui Rocco Commisso și Fiorentinei în aceste momente de doliu”, au transmis „nerazzurrii” pe rețelele de socializare.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso.

Și New York Cosmos, clubul american deținut de Commisso, a transmis un mesaj:

„Îl omagiem pe Rocco B. Commisso, un lider pasionat care și-a dedicat viața fotbalului și viitorului acestui sport în țara noastră.

Rocco a luptat pentru binele fotbalului american, crezând în dezvoltarea acestui sport, în importanța comunității și în puterea cluburilor de a inspira următoarea generație.

New York Cosmos transmite sincere condoleanțe soției sale Catherine, copiilor săi Giuseppe și Marisa, familiei sale extinse și tuturor celor ale căror vieți au fost atinse de Rocco”.

The New York Cosmos mourn the passing of Rocco B. Commisso.



We honor the life of Rocco B. Commisso, a passionate leader who dedicated his life to the game of soccer and to the future of the sport in this country.



În acest moment, Fiorentina se află pe locul 18 în Serie A, cu doar 14 puncte obținute după 20 de etape.

