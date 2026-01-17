„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
  • Islam Slimani (37 de ani), atacantul echipei CFR Cluj, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în momentul în care a ajuns în Europa.
  • Algerianul a făcut haz de necaz, rememorând perioada petrecută la Sporting Lisabona.

Slimani și-a început carieră la CR Belouizdad, în Algeria, de unde s-a transferat în Portugalia. A impresionat în tricoul lui Sporting, dar recunoaște: nu i-a fost deloc ușor.

Islam Slimani, atacant CFR Cluj: „A fost greu când am ajuns în Europa”

Algerianul nu a ascuns faptul că a avut probleme de adaptare. Putea vorbi doar cu Adrien Silva, mijlocaș portughez născut în Franța.

„Am venit din Algeria, am ajuns în Portugalia, nu vorbeam portugheză sau engleză, doar puțină franceză și arabă.

Am vorbit mult cu Adrien Silva, care este francez, dar el a avut propria viață. M-am străduit din greu și în fiecare zi am învățat un cuvânt în portugheză.

În prima lună în care nu am jucat pentru că încă nu-mi nu sosiseră documentele, m-am gândit «Ce am făcut?». A fost greu…”, a povestit Slimani într-un interviu realizat de jurnalistul Colin Dicanot.

323 de minute
a adunat Islam Slimani în tricoul echipei CFR Cluj. A marcat un gol (cu Csikszereda) și a livrat o pasă decisivă (într-un meci cu UTA)

Islam Slimani, despre primul an la Sporting: „Muream de foame!”

Ajuns sub comanda lui Leonardo Jardim, Slimani a dezvăluit că era atât de concentrat asupra carierei încât își neglija dieta.

„Am murit de foame în primul an la Sporting. Viața mea era următoarea: mergeam la antrenament, veneam acasă și mâncam o pizza congelată… Jur că e adevărat.

Pizza congelată la prânz, mai mâncam și supă la plic, tăiței care vin în pachete și se fierb. Mâncam asta în fiecare zi, plus ton și margarină…

Trăgeam un pui de somn, mergeam să beau o cafea și tot ce nu mâncasem dimineața, mâncam seara sau a doua zi. Am făcut asta timp de un an. Nu am mers niciodată la restaurant. Jur, și nu știam să gătesc…

Știi care e partea cea mai rea? Ei ofereau prânzul la cantina academiei, dar eu nu știam. Eram atât de concentrat încât nici nu am observat și, după antrenament, mergeam direct acasă. Și nimeni nu m-a întrebat de ce nu mănânc”, a mai spus atacantul algerian.

77 de goluri
a produs Islam Slimani în cele 123 de partide disputate ca jucător al echipei Sporting Lisabona (2013-2016 și 2022). A marcat de 61 de ori și a livrat 16 pase decisive

Prestațiile remarcabile din tricoul lui Sporting i-au adus lui Slimani un transfer în Premier League, la Leicester City. În Anglia a mai îmbracat și tricoul lui Newcastle.

Acesta a mai evoluat și la echipe importante din Franța, precum AS Monaco, Olympique Lyon sau Stade Brestois.

Atacantul a mai trecut de-a lungul carierei pe la Fenerbahce (Turca), Coritiba (Brazilia), Anderlecht, Westerloo și Mechelen (Belgia).

25 de milioane de euro
era cota de piață a lui Islam Slimani în sezonul 2016/17. Juca pentru Leicester City, campioana en-titre din Premier League

Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa în 2013.

A bifat 102 selecții la naționala Algeriei, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei, cu 46 de goluri. A marcat de două ori la Campionatul Mondial (2014) și a câștigat Cupa Africii pe Națiuni (2019).

Slimani n-a mai jucat pentru CFR Cluj de pe 23 noiembrie 2025, când a intrat pe teren în minutul 88 al partidei cu Rapid, scor 3-0. De la acel moment, a mai intrat ca rezervă în trei meciuri ale Algeriei, la Cupa Arabă.

VIDEO. Golurile marcate de Slimani într-un amical cu Gloria Bistrița

