„Ce explozii are, ce reacții!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo despre Adrian Mazilu: „N-am mai văzut de mult timp un român așa”

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut Adrian Mazilu (20 de ani).

Fostul atacant de la Farul a evoluat în 8 meciuri pentru „câini”, fără a fi integralist în vreunul dintre ele.

Secundul lui Kopic a subliniat că jucătorul, cumpărat de Brighton pentru 3 milioane de euro în 2024 și adus de Dinamo pentru 400.000 de euro în 2025, încă mai are de muncit pentru a-și recăpăta forma.

Florentin Petre, despre Adrian Mazilu: „Încă mai are de muncit, dar este fizic și psihic pus la punct”

„Mazilu a trecut printr-o perioadă de readaptare la efort maximal destul de grea. Atât prin antrenamente, cât și prin revenirea la un corp sănătos de fotbalist. Ținând cont că n-a jucat de mult, noi am făcut toate eforturile posibile să-l ajutăm și l-am luat ușor.

Nu puteam să-l forțăm foarte tare, ținând cont de problemele pe care le-a avut, el trebuia readaptat în sistem ușor. La Dinamo, antrenamentele sunt dure, antrenamentele sunt de presiune maximă și o să-i mai trebuiască un pic de timp să-și revină.

El acum este, din toate punctele de vedere, fizic, psihic pus la punct. Mai durează un pic, probabil, până își intră în ritm, până marchează și el un gol-două”, a spus Florentin Petre, conform fanatik.ro.

Pe durata aventurii sale în străinătate, fotbalistul român a evoluat în doar patru meciuri, toate pentru Vitesse, echipa la care a fost împrumutat.

Secundul lui Zeljko Kopic a vorbit și despre impresia pe care Mazilu i-a lăsat-o la antrenamente

„Eu n-am mai văzut de mult un jucător român tânăr, cum e el, să aibă calitățile pe care le are. Dacă vezi ce face pe la antrenament, ce explozii are, ce reacție, ce… Adică îți dai seama de calitatea jucătorului.

Am văzut și eu în viața asta sute de fotbaliști, dar pentru mine, Mazilu, dacă va fi 100% pregătit și realizează că este un moment foarte important pentru el, este un jucător pe care România, echipa națională, se poate baza în viitor.

Reacție rapidă pe spațiu mic, plus execuțiile pe care le are. Da, trebuie să avem grijă de el și să-l susținem!”, a mai spus antrenorul secund al „câinilor”.

Lui Mazilu acum îi trebuie un pic de ritm. Și un gol. Ceva să-l scoată un pic din ritmul pe care l-a avut. Pentru că așa, fotbalist este. Și chiar mă bucur pentru el, pentru că, uite, împreună cu tot staff-ul, am reușit să-l punem pe picioare. De aici înainte depinde doar de el. Florentin Petre

La Farul, Mazilu a jucat 46 de meciuri, în care a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive.

La Dinamo, atacantul n-a reușit încă să își treacă numele pe lista marcatorilor.

VIDEO. Golul marcat de Adrian Mazilu în amicalul Dinamo - Gangwon FC 3-2

