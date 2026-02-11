Plan de rezervă la FRF Stoichiță dezvăluie ce se va întâmpla dacă Mircea Lucescu nu va putea continua la națională: „Am vorbit cu el” +7 foto
Mihai Stoichiță. Foto: GOLAZO.ro
Nationala

Plan de rezervă la FRF Stoichiță dezvăluie ce se va întâmpla dacă Mircea Lucescu nu va putea continua la națională: „Am vorbit cu el”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 11:28
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 16:44
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre viitorul echipei naționale.
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, se confruntă cu probleme de sănătate de peste o săptămână

GOLAZO.ro a relatat în urmă cu o săptămână că surse medicale autorizate descriau starea de sănătate a lui Mircea Lucescu drept „îngrijorătoare”, „complexă” și „gravă”.

Tehnicianul a fost externat și se pregătește să plece la Bruxelles pentru a obține o a doua opinie medicală de la un specialist de renume mondial.

Stoichiță, despre măsurile luate de FRF în eventualitatea absenței lui Lucescu la baraj

Întrebat despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia funcția de selecționer, în cazul plecării lui Mircea Lucescu, oficialul FRF a răspuns:

„Federația niciodată nu va lua legătura cu alt antrenor înainte să aibă o situație clară a celui care este încă în funcție. Eu nu am vorbit cu domnul Lucescu despre Gică Hagi.

Eu am vorbit despre starea dumnealui, despre ce studii au făcut asistenții lui: Ionel Gane, Constantinovici și Leontin Toader. Asta a fost treaba mea. Să văd ce facem să îl ajutăm pe el cât a stat în spital, cu informațiile culese.

În eventualitatea în care nu poate continua, să îi prezentăm un dosar complet celui care va veni. Să nu mai stea să piardă vremea să exploreze fotbalul turcesc, fotbalul slovac și fotbalul kosovar”, a spus Mihai Stoichiță la Aeroportul „Henri Coandă”, înainte de a merge în Belgia pentru tragerea la sorți a grupelor Nations League, potrivit gsp.ro.

N-am fost la el (n.r. - la Mircea Lucescu) acasă ieri, să stăm de vorbă, dar la sfârșitul săptămânii trecute, când am fost la spital, era optimist, am stat de vorbă. Acum, optimismul trebuie să-l confirme și doctorii din străinătate. Îi vor face un control, care sper să-i infirme ceea ce cred unii și alții. Mihai Stoichiță

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

FOTO. Stadionul pe care se va juca barajul cu Turcia

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
+7 Foto
Întrebat dacă privește cu optimism barajul, având în vedere că „tricolori” importanți, precum Radu Drăgușin, au început să aibă mai multe minute la echipele de club, Stoichiță a răspuns:

„Optimist am fost întotdeauna, chiar dacă nu jucau, dar acum văd că s-au făcut și niște statistici; prezențele în teren sunt pozitive la majoritatea fotbaliștilor pe care îi avem, ceea ce e un lucru care îți dă mari speranțe.

Sincer să vă spun, nu îmi e frică de primul meci. Mai mult îmi e frică de al doilea. Viitorul naționalei stă în continuitatea rezultatelor și a activității tuturor care lucrează la Federația Română de Fotbal.

Viitorul naționalei nu stă într-un singur om. În acest moment, într-adevăr, toată lumea își dorește ca Lucescu să continue”, a mai spus Stoichiță.

Programul posibil al României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)
  • Vineri, 19 iunie 2026: Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)
  • Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

FOTO. Stadioanele pe care ar urma să joace România

Vancouver.jpg
Vancouver.jpg

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
+6 Foto
