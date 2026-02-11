Englezii n-au avut milă de Drăgușin Nota primită de român, care a fost titular în înfrângerea cu Newcastle: „S-a chinuit tot meciul” +37 foto
Radu Drăgușin/ Foto: IMAGO
Englezii n-au avut milă de Drăgușin Nota primită de român, care a fost titular în înfrângerea cu Newcastle: „S-a chinuit tot meciul”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 11.02.2026, ora 10:52
Actualizat: 11.02.2026, ora 10:53
  • Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul naționalei României, a fost integralist în înfrângerea lui Tottenham cu Newcastle, scor 1-2.
  • Presa engleză a caracterizat prestația elevilor lui Thomas Frank (52 de ani) drept „dezamăgitoare”, iar notele acordate jucătorilor au reflectat evoluția slabă.

Drăgușin a revenit în primul „11” la Tottenham după accidentarea care l-a ținut departe de gazon până la sfârșitul anului trecut, însă a găsit o echipă într-o formă complet diferită.

Tottenham - Newcastle 1-2. Jurnaliștii englezi i-au dat nota 4 lui Radu Drăgușin

Tottenham nu a mai obținut o victorie în campionat de la partida cu Crystal Palace, disputată pe 28 decembrie 2025 și câștigată cu 1-0. De atunci au trecut opt etape.

În partida cu Newcastle, Thiaw a deschis scorul în minutul 45+5. Archie Gray a egalat în minutul 64 al reprizei secunde, însă patru minute mai târziu Jacob Ramsey a pus-o din nou pe Newcastle în avantaj, 2-1.

După meci, The Standard a caracterizat evoluția celor de la Tottenham drept „o prestație dezamăgitoare, în care Spurs nu au reprezentat niciodată o amenințare”.

4
a fost nota acordată de jurnaliștii englezi lui Radu Drăgușin, cea mai mică, alături de Djed Spence și Conor Gallagher. Cea mai mare notă acordată unui jucător de la Tottenham a fost 7, obținută de Archie Gray

Despre român au scris că a greșit la golul anulat din minutul 44:

„S-a grăbit să intervină, lăsând spațiu pentru ca Ramsey să-l găsească pe Willock, iar Newcastle a crezut că preia conducerea chiar înainte de pauză.

A fost o seară dificilă pentru fundașul român, care s-a chinuit toată partida cu mișcările celor de la Newcastle.”

Radu Drăgușin a greșit, dar a fost salvat de offside. Foto: Captură YouTube, @TottenhamHotspur Radu Drăgușin a greșit, dar a fost salvat de offside. Foto: Captură YouTube, @TottenhamHotspur Radu Drăgușin a greșit, dar a fost salvat de offside. Foto: Captură YouTube, @TottenhamHotspur Radu Drăgușin a greșit, dar a fost salvat de offside. Foto: Captură YouTube, @TottenhamHotspur Radu Drăgușin a greșit, dar a fost salvat de offside. Foto: Captură YouTube, @TottenhamHotspur
6,5
a fost nota primită de Drăgușin de la Sofascore. Doar doi jucători de la Tottenham au primit note mai mici: Spence (6,2) și Gallagher (6,4)

Thomas Frank: „Sunt 1000% sigur că sunt omul potrivit pentru Tottenham”

Antrenorul celor de la Tottenham a fost fluierat și huiduit de suporteri, care la un moment dat au scandat numele lui Mauricio Pochettino, fostul lor antrenor, acum la conducerea naționalei SUA, iar spre finalul meciului i-au transmis lui Frank că ar trebui să fie „concediat în dimineața următoare”, conform theguardian.com.

Întrebat dacă se așteaptă să rămână în continuare pe banca tehnică a echipei londoneze, acesta a răspuns că este „convins” de acest lucru și a adăugat apoi:

„Cât de convins sunt că sunt omul potrivit pentru acest post? 1000% sigur. Sunt, de asemenea, 1000% sigur că nu m-am așteptat să fim într-o situație ca aceasta, cu 10 sau 11 accidentări.

Dar știu că atunci când trebuie să construiești ceva și trebuie să treci peste dificultăți, trebuie să arăți o reziliență incredibilă. Trebuie să ai calm și să mergi mai departe

Înțeleg mecanismul din fotbal (n.r. - privind concedierea antrenorului), fără îndoială, dar există multe studii care arată că nu este lucrul corect de făcut. Știu că este singura mișcare pe care o are (n.r. - conducerea), dar există, de asemenea, multe situații în care nu este decizia corectă”, a declarat antrenorul danez.

5
meciuri a strâns Radu Drăgușin în acest sezon, însă în două dintre ele a jucat doar șase minute în total

Tottenham ocupă locul 16 în clasament, cu 29 de puncte, după 26 de etape disputate.

Pentru elevii lui Thomas Frank urmează un duel greu, cu liderul Arsenal, pe 22 februarie.

