„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Florin Andone, în tricoul lui Cadiz Foto: Imago
Stranieri

„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 12:08
  • Florin Andone nu are amintiri bune cu Alvaro Cervera (60 de ani), tehnicianul cu care a lucrat la Cadiz, în LaLiga 2021-2022.

La 32 de ani, Florin Andone e aproape de sfârșitul carierei.

Joacă la Atletico Baleares, în liga a 4-a, departe de perioada când evolua în elita Spaniei, se transfera în Premier League și marca pentru naționala României.

Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește și
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual

Florin Andone: „Vestiar ciudat, antrenor oribil”

Atacantul critică foștii antrenori. După ce a spus despre olandezul Clarence Seedorf (ex-Deportivo La Coruna) că „e un dezastru total”, l-a desființat pe Alvaro Cervera (acum pe banca lui Tenerife, D3), cu care a lucrat în sezonul 2021-2022, la Cadiz, în LaLiga.

Andone, la Cadiz - Osasuna 2-3, în etapa a 3-a de LaLiga 2021-2022 Foto: Imago Andone, la Cadiz - Osasuna 2-3, în etapa a 3-a de LaLiga 2021-2022 Foto: Imago
Andone, la Cadiz - Osasuna 2-3, în etapa a 3-a de LaLiga 2021-2022 Foto: Imago

L-a prezentat cu porecla sa, „El Gafa”, în interviul pentru podcastul iberic Balears en Joc, preluat și de Marca.

„Am intrat într-un vestiar ciudat, cu un tehnician oribil, cel mai prost antrenor pe care l-am avut vreodată, El Gafa. Mi-a mers foarte rău. M-au etichetat în toate felurile acolo”, a declarat el.

9 meciuri
a evoluat Andone la Cadiz în sezonul 2021-2022 (419 minute în total) în LaLiga (5) și Cupa Spaniei (4). A înscris un gol, în Copa del Rey

Florin Andone: „Un om rău. Nu mă plăcea, nu mă accepta”

„Nu jucam aproape deloc, nici nu mă puteam duce la antrenamente cu mașina pe care o aveam atunci.

Erau lucruri care nu mi se mai întâmplaseră niciodată, ca însuși antrenorul să-mi spună că nu puteam veni la pregătire cu acea mașină…”.

Alvaro Cervera a antrenat la Cadiz între 2016 și 2022 Foto: Imago Alvaro Cervera a antrenat la Cadiz între 2016 și 2022 Foto: Imago
Alvaro Cervera a antrenat la Cadiz între 2016 și 2022 Foto: Imago

L-a revăzut la o partidă Las Palmas - Oviedo. Cervera a fost pe banca lui Oviedo în 2022-2023.

Nu l-am salutat. E un om rău, nimeni nu-l place, nici măcar mama lui. E o persoană rea și nu-mi pasă să spun asta. Florin Andone, atacant la Atletico Baleares

Cel care a jucat în carieră la Cordoba, Deportivo La Coruna, Brighton, Galatasaray, Cadiz, Las Palmas și Eldense a completat ofensiva contra lui Cervera:

„A fost foarte radical, nu doar cu mine, ci cu oricine i-a ieșit în cale, pentru că așa e el. Nu mă plăcea deloc, nu mă accepta, mă sfida. Nu l-am înțeles atunci și încă nu-l înțeleg”.

25 de selecții
are Florin Andone la naționala României: două goluri, o pasă decisivă

Citește și

Tensiune în vestiarul lui Drăgușin Ce l-a înfuriat pe căpitanul lui Tottenham. Situația e critică
Stranieri
21:50
Tensiune în vestiarul lui Drăgușin Ce l-a înfuriat pe căpitanul lui Tottenham. Situația e critică
Citește mai mult
Tensiune în vestiarul lui Drăgușin Ce l-a înfuriat pe căpitanul lui Tottenham. Situația e critică
„Seedorf, dezastru total!” Florin Andone, despre momentele grele de la Deportivo și Cordoba: „Aveam echipă pentru Europa și am ajuns în liga a doua”
Stranieri
17:30
„Seedorf, dezastru total!” Florin Andone, despre momentele grele de la Deportivo și Cordoba: „Aveam echipă pentru Europa și am ajuns în liga a doua”
Citește mai mult
„Seedorf, dezastru total!” Florin Andone, despre momentele grele de la Deportivo și Cordoba: „Aveam echipă pentru Europa și am ajuns în liga a doua”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
spania florin andone la liga cadiz Alvaro Cervera
Știrile zilei din sport
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Citește mai mult
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Superliga
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Citește mai mult
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Tenis
18:40
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Superliga
17:37
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Citește mai mult
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
23:14
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
21:59
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Golul „dinozaurilor” VIDEO.  Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Top stiri din sport
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Stranieri
17:07
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Citește mai mult
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Jocurile Olimpice
15:02
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Citește mai mult
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Jocurile Olimpice
06.02
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește mai mult
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Gimnastica
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Citește mai mult
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 30 rapid 31 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 23

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
07.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share