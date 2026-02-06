„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”

Florin Andone nu are amintiri bune cu Alvaro Cervera (60 de ani), tehnicianul cu care a lucrat la Cadiz, în LaLiga 2021-2022.

La 32 de ani, Florin Andone e aproape de sfârșitul carierei.

Joacă la Atletico Baleares, în liga a 4-a, departe de perioada când evolua în elita Spaniei, se transfera în Premier League și marca pentru naționala României.

Florin Andone: „Vestiar ciudat, antrenor oribil”

Atacantul critică foștii antrenori. După ce a spus despre olandezul Clarence Seedorf (ex-Deportivo La Coruna) că „e un dezastru total”, l-a desființat pe Alvaro Cervera (acum pe banca lui Tenerife, D3), cu care a lucrat în sezonul 2021-2022, la Cadiz, în LaLiga.

Andone, la Cadiz - Osasuna 2-3, în etapa a 3-a de LaLiga 2021-2022 Foto: Imago

L-a prezentat cu porecla sa, „El Gafa”, în interviul pentru podcastul iberic Balears en Joc, preluat și de Marca.

„Am intrat într-un vestiar ciudat, cu un tehnician oribil, cel mai prost antrenor pe care l-am avut vreodată, El Gafa. Mi-a mers foarte rău. M-au etichetat în toate felurile acolo”, a declarat el.

9 meciuri a evoluat Andone la Cadiz în sezonul 2021-2022 (419 minute în total) în LaLiga (5) și Cupa Spaniei (4). A înscris un gol, în Copa del Rey

Florin Andone: „Un om rău. Nu mă plăcea, nu mă accepta”

„Nu jucam aproape deloc, nici nu mă puteam duce la antrenamente cu mașina pe care o aveam atunci.

Erau lucruri care nu mi se mai întâmplaseră niciodată, ca însuși antrenorul să-mi spună că nu puteam veni la pregătire cu acea mașină…”.

Alvaro Cervera a antrenat la Cadiz între 2016 și 2022 Foto: Imago

L-a revăzut la o partidă Las Palmas - Oviedo. Cervera a fost pe banca lui Oviedo în 2022-2023.

Nu l-am salutat. E un om rău, nimeni nu-l place, nici măcar mama lui. E o persoană rea și nu-mi pasă să spun asta. Florin Andone, atacant la Atletico Baleares

Cel care a jucat în carieră la Cordoba, Deportivo La Coruna, Brighton, Galatasaray, Cadiz, Las Palmas și Eldense a completat ofensiva contra lui Cervera:

„A fost foarte radical, nu doar cu mine, ci cu oricine i-a ieșit în cale, pentru că așa e el. Nu mă plăcea deloc, nu mă accepta, mă sfida. Nu l-am înțeles atunci și încă nu-l înțeleg”.

25 de selecții are Florin Andone la naționala României: două goluri, o pasă decisivă

