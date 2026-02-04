„Seedorf, dezastru total!” Florin Andone, despre momentele grele de la Deportivo și Cordoba: „Aveam echipă pentru Europa și am ajuns în liga a doua”

Florin Andone (32 de ani) a vorbit despre perioadele dificile trăite la Deportivo La Coruna și Cordoba.

Atacantul român a vorbit despre colaborarea cu Clarence Seedorf (49 de ani), fost mare jucător, despre care nu a avut cuvinte de laudă.

Andone, care în prezent evoluează în Liga 4 din Spania, la Atletico Baleares, a jucat 12 meciuri sub conducerea lui Seedorf, perioadă în care, deși a început ca titular, și-a pierdut treptat locul în echipă.

Florin Andone, despre colaborarea cu Seedorf: „Ca jucător, top mondial. Ca antrenor, dezastru total”

„Seedorf, ca jucător, a fost de top mondial. Ca antrenor, însă, un dezastru total. A preluat echipa când era la unu, două sau trei puncte de retrogradare și a dus-o pe locul 16.

A retrogradat echipa avându-i în lot pe Lucas Pérez, venit de la Arsenal, pe Adrián López de la Atlético Madrid, pe Chola și pe mine, Florin Andone. Eram în cel mai bun moment al nostru…

Aveam echipă pentru cupele europene și am ajuns în liga a doua. A fost un sezon dezastruos”, a spus Andone, conform mundodeportivo.com.

16 meciuri a adunat Seedorf pe banca formației spaniole în sezonul 2017-2018. Deportivo la Coruna a terminat sezonul pe locul 18, cu 29 de puncte

Fotbalistul a precizat că responsabilitatea pentru retrogradare nu îi revine doar lui Seedorf, ci și conducerii clubului.

„Dezastrul venea de sus, din mizeria și haosul pe care le provocaseră conducătorii, iar Seedorf a pus capac.

Au adus un antrenor din Italia care nu cunoștea niciun jucător din echipă. Ne antrenam zilnic la ora 14–15 și ne țineau câte trei-patru zile la hotel .

Sunt sigur că, dacă am fi avut un antrenor competent, precum Cristobal Parralo sau Pepe Mel, sezonul s-ar fi încheiat și echipa s-ar fi salvat 100%. Dar a venit Seedorf și a distrus totul”, a mai spus Andone.

91 de meciuri, 23 de goluri, 6 pase decisive a adunat Andone în La Liga, pentru Cordoba, Deportivo la Coruna și Cadiz

Clarence Seedorf este un fost fotbalist olandez, care a evoluat la Ajax, Real Madrid, Inter Milano și AC Milan, câștigând, printre altele, de cinci ori Liga Campionilor, o dată campionatul Spaniei, de două ori campionatul Italiei și două Supercupe UEFA.

FOTO: Golul marcat de Andone în 2016, în meciul pierdut cu Sevilla ( 2-3 )

Florin Andone, despre experiența la Cordoba: „O rușine! Directorul sportiv a încercat să mă păcălească”

Florin Andone a povestit că în sezonul 2014-2015 a avut de ales între Las Palmas și Cordoba, dar a așteptat să vadă cine promovează. A ales Cordoba, însă a criticat modul în care a fost tratat în cadrul clubului.

„Eu am semnat un contract pe trei ani: un an cu echipa a doua și doi ani cu prima echipă, indiferent de circumstanțe. Am stabilit și am pus totul la punct.

Cu o săptămână înainte de pregătirea de vară am ajuns la Cordoba, iar directorul sportiv de atunci a întârziat patru ore. O rușine. Mi-a întins niște foi și mi-a spus: «Uite contractul, semnează». Schimbase totul, absolut tot.

Eram foarte nervos, îmi venea să plâng. Agentul meu se certa cu el, iar eu îi spuneam: «Stai liniștit». Nu voiam să pierd șansa, pentru mine era ceva incredibil, nu conta nici dacă primeam mai puțini bani.

A scos un alt contract, în ciuda a tot ce discutasem. A încercat să mă păcălească. Mi s-a părut foarte urât, pentru că atunci când cineva îți promite ceva, ori respecți, ori spui clar că nu te interesează. A fost o situație total inacceptabilă”, a povestit Andone, conform sursei citate.

18 goluri a înscris Andone pentru Deportivo la Coruna, echipă alături de care a jucat 69 de meciuri

Andone a povestit cum a trebuit să se lupte pentru locul său în prima echipă și să gestioneze deciziile contradictorii ale conducerii clubului.

„Verbal, trebuia să fac pregătirea cu prima echipă, dar doar verbal. Eu voiam să plec împrumut în liga a doua, simțeam că eram pregătit pentru pasul următor, dar aveam nevoie să fiu integrat în lotul primei echipe. Directorul sportiv m-a sunat și mi-a spus că trebuie să merg la antrenamente cu echipa B.

I-am spus că există două variante: ori mă antrenez cu prima echipă, ori nu mă antrenez deloc. A cedat și am făcut pregătirea cu prima echipă, dar nu știam dacă voi rămâne sau dacă vor să mă ajute să plec împrumut.

Nu voiau să mă ajute deloc. Au văzut doar că sunt impulsiv și au zis: «îl urcăm la prima echipă ca să tacă, apoi îl trimitem în B». Acum înțeleg cum funcționează fotbalul, dar atunci aveam doar 20 de ani”, a mai spus Andone.

Am vorbit cu antrenorul, Chapi Ferrer, și i-am spus: trebuie să fii sincer cu mine, pentru că locuiesc la un coleg, dorm pe o saltea pe jos. Sunt aruncat aici ca un sac de gunoi, ce fac? Pentru că le plăcuse de mine, au decis să rămân în lotul primei echipe. Le-am spus: «Mulțumesc, e șansa de care aveam nevoie, nu o să regretați». Florin Andone

Florin Andone: „Un vestiar foarte prost, nimănui nu-i păsa de echipă”

„Am jucat foarte puțin la echipa B, iar Chapi Ferrer a fost demis în etapa a șaptea. A venit Dukic (n.r. - Miroslav Dukic), m-a văzut și a cerut să fiu urcat la prima echipă.

În aceeași săptămână am avut un amical cu Malaga, m-a introdus la pauză și am marcat. Cum eram entuziasmat, la bucuria golului am alunecat pe genunchi și mi-am rupt bicepsul femural. E de râs.

După ce m-am recuperat, am intrat în lot, am început foarte bine și am devenit titular. Din păcate, am retrogradat, pentru că vestiarul era foarte divizat, extrem de egocentric.

Un vestiar foarte prost, asta e realitatea. Nimănui nu-i păsa de echipă, erau mulți jucători împrumutați… foarte rău, foarte rău”, a mai spus Andone.

