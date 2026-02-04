La mai puțin de două luni până la barajul cu Turcia, Federația Română de Fotbal a lansat o campanie în care cere ajutorul tuturor în încercarea tricolorilor de a se califica la CM 2026.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, care are o capacitate de 43.445 de locuri.

„Ne doare și pe noi”. Apelul tricolorilor înaintea barajului cu Turcia: „Alții nu aveți!”

Înainte de semifinala barajului cu Turcia, de pe 26 martie, Federația Română de Fotbal a lansat o campanie despre unitate, încredere și susținere, care vorbește despre legătura dintre echipa națională și suporteri.

„Pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026, trebuie să câștigăm în deplasare, la Istanbul, contra Turciei, pe 26 martie, iar apoi să trecem de Kosovo sau Slovacia, tot în deplasare, pe 31 martie.

Știm valoarea adversarilor. Știm cât de dificil este contextul. Nu ne iluzionăm și nu subestimăm nimic. Dar alegem să credem. Nu pentru că e ușor, ci pentru că puterea susținerii, încrederea și unitatea pot face minuni. Pentru că fotbalul, mai ales în momentele decisive, se joacă și cu inima, nu doar cu mingea.

Cu răbdarea putem trece marea, dar cu încredere putem trece oceanul, iar acum nu e momentul să sperăm în tăcere sau să fim pesimiști, ci să credem până la capăt.

A ține cu echipa națională înseamnă, de fapt, a ține cu tine. Înseamnă să oprești critica atunci când nu ajută și să fii acolo indiferent cât de greu pare. Înseamnă să speri. Să rămâi aproape chiar și atunci când emoțiile sunt mari, iar presiunea e uriașă.

Pentru că a fi alături înseamnă să pui o cărămidă la încrederea tuturor românilor. La dorința noastră de autodepășire. Tricoul României nu este purtat doar de cei din teren, ci de toți cei care cred în el.

O să fie greu. Știm asta. Dar poate fi și mai greu dacă luptăm pe două fronturi: unul cu adversarul și altul între noi. De aceea, alegem să luptăm doar împreună. Și să credem în șansa noastră!

Dragi suporteri, foști tricolori care ați fost în locul nostru, lideri de opinie, analiști, jurnaliști, dragi români, Echipa Națională vă adresează o invitație deschisă: fiți un zid de susținere, nu o sursă de îndoială. Analizele și judecățile își vor avea timpul lor. Acum este timpul unității. Haideți să credem împreună până la capăt!”, este mesajul transmis de Federația Română de Fotbal, conform frf.ro.

„Nu va fi ușor și nici nu cerem să fie”

Într-un videoclip postat pe canalul de YouTube FRF TV, jucătorii echipei naționale, printre care și Ianis Hagi, au cerut sprijin și încredere din partea publicului.

„Să aveți încredere în noi pentru că nu va fi ușor și nici nu cerem să fie. Știm că drumul e scurt și da, va fi dificil. Dar mai știm ceva: un rezultat mare nu-l putem obține dezbinați. Știm că așteptările sunt mari, știm că uneori doare, ne doare și pe noi, dar sunt momente când jignirile nu ajută.

Când ne susții, ne ajuți. Când ai încredere, ne dai curaj. Dar când jignești și râzi... Alții nu aveți!

Lupți împotriva noastră. Hai să luptăm pe un singur front. Nu între noi, ci pe teren, împreună.

Aveți încredere în noi, aveți încredere în România! Pentru că atunci când ții cu noi, ții cu România și ții cu tine. România nu e doar pe tricou, România e în fiecare dintre noi.

Nu putem garanta succesul, dar promitem că vom da totul pentru a reuși. Luptăm împreună pentru Mondial!”.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport