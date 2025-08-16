Rednic, aproape de transferul #12 Standard Liege negociază cu un fotbalist trecut pe la PSG, Monaco și AC Milan

- Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic (63 de ani), este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii.
- Formația belgiană negociază cu fundașul senegalez Fode Ballo-Toure (28 de ani).
Standard Liege își dorște să redevină o forță în Belgia, iar conducerea clubului îi face toate poftele lui Rednic, tehnician care adunat 7 puncte după primele 3 etape.
Fode-Ballo Toure, aproape de Standard Liege
După ce varianta Axel Witsel a picat, experimentatul mijlocaș semnând cu Girona, directorul sportiv Marc Wilmots negociază cu un alt alb fotbalist trecut pe la echipe importante din Europa.
Standard îl vrea pe Fode-Ballo Toure, fundaș stânga care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Le Havre.
Considerat un mare talent, fotbalistul a adunat mai multe selecții în naționalele de tineret ale Franței, însă a ales să reprezinte Senegal la seniori.
A crescut în academia celor de la PSG, iar în 2017 a semnat cu Lille. După doi ani, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, iar în 2011 a plecat la AC Milan, care l-a cedat la Le Havre, după ce fusese împrumutat și la Fulham.
Deși senegalezul nu a impresionat în ultimele sezoane, Wilmots are încredere în calitățile acestuia și negociază cu reprezentanții acestuia. Și Leuven se află pe urmele sale.
- 74 de meciuri la AS Monaco, 47 la Lille și 26 la AC Milan a bifat Fode Ballo-Toure. A jucat de 53 de ori pentru echipa secundă a lui PSG și de 22 de ori pentru reprezentativa U19 a clubului parizian.
Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege
- Ilay Camara
- Adnane Abid
- Dennis Eckert Ayensa
- Casper Nielsen
- Marco Ilaimaharitra
- Tobias Mohr
- Lucas Pirard
- Nayel Mehssatou
- Josue Homawoo
- Thomas Henry
Pentru Standard Liege urmează deplasarea pe terenul campioanei en-titre Royale Union Saint-Gilloise. Meciul are loc sâmbătă, de la ora 21:45.