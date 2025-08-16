Rednic, aproape de transferul #12 Standard Liege negociază cu un fotbalist trecut pe la PSG, Monaco și AC Milan

Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic (63 de ani), este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii.

Formația belgiană negociază cu fundașul senegalez Fode Ballo-Toure (28 de ani).

Standard Liege își dorște să redevină o forță în Belgia, iar conducerea clubului îi face toate poftele lui Rednic, tehnician care adunat 7 puncte după primele 3 etape.

Fode-Ballo Toure, aproape de Standard Liege

După ce varianta Axel Witsel a picat, experimentatul mijlocaș semnând cu Girona, directorul sportiv Marc Wilmots negociază cu un alt alb fotbalist trecut pe la echipe importante din Europa.

Standard îl vrea pe Fode-Ballo Toure, fundaș stânga care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Le Havre.

Considerat un mare talent, fotbalistul a adunat mai multe selecții în naționalele de tineret ale Franței, însă a ales să reprezinte Senegal la seniori.

A crescut în academia celor de la PSG, iar în 2017 a semnat cu Lille. După doi ani, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, iar în 2011 a plecat la AC Milan, care l-a cedat la Le Havre, după ce fusese împrumutat și la Fulham.

Deși senegalezul nu a impresionat în ultimele sezoane, Wilmots are încredere în calitățile acestuia și negociază cu reprezentanții acestuia. Și Leuven se află pe urmele sale.

74 de meciuri la AS Monaco, 47 la Lille și 26 la AC Milan a bifat Fode Ballo-Toure. A jucat de 53 de ori pentru echipa secundă a lui PSG și de 22 de ori pentru reprezentativa U19 a clubului parizian.

16 selecții a adunat Fode Ballo-Toure în naționala Senegalului

Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege

Ilay Camara

Adnane Abid

Dennis Eckert Ayensa

Casper Nielsen

Marco Ilaimaharitra

Tobias Mohr

Lucas Pirard

Nayel Mehssatou

Josue Homawoo

Thomas Henry

64 de jucători a transferat Mircea Rednic într-un sezon și jumătate la UTA Arad, precedenta sa echipă. A dat afară 67!

Pentru Standard Liege urmează deplasarea pe terenul campioanei en-titre Royale Union Saint-Gilloise. Meciul are loc sâmbătă, de la ora 21:45.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport