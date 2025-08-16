Rednic, aproape de transferul #12 Standard Liege negociază cu un fotbalist trecut pe la PSG, Monaco și AC Milan
  • Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic (63 de ani), este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii.
  • Formația belgiană negociază cu fundașul senegalez Fode Ballo-Toure (28 de ani).

Standard Liege își dorște să redevină o forță în Belgia, iar conducerea clubului îi face toate poftele lui Rednic, tehnician care adunat 7 puncte după primele 3 etape.

Fode-Ballo Toure, aproape de Standard Liege

După ce varianta Axel Witsel a picat, experimentatul mijlocaș semnând cu Girona, directorul sportiv Marc Wilmots negociază cu un alt alb fotbalist trecut pe la echipe importante din Europa.

Standard îl vrea pe Fode-Ballo Toure, fundaș stânga care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Le Havre.

Considerat un mare talent, fotbalistul a adunat mai multe selecții în naționalele de tineret ale Franței, însă a ales să reprezinte Senegal la seniori.

A crescut în academia celor de la PSG, iar în 2017 a semnat cu Lille. După doi ani, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, iar în 2011 a plecat la AC Milan, care l-a cedat la Le Havre, după ce fusese împrumutat și la Fulham.

Deși senegalezul nu a impresionat în ultimele sezoane, Wilmots are încredere în calitățile acestuia și negociază cu reprezentanții acestuia. Și Leuven se află pe urmele sale.

  • 74 de meciuri la AS Monaco, 47 la Lille și 26 la AC Milan a bifat Fode Ballo-Toure. A jucat de 53 de ori pentru echipa secundă a lui PSG și de 22 de ori pentru reprezentativa U19 a clubului parizian.
16 selecții
a adunat Fode Ballo-Toure în naționala Senegalului

Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege

  • Ilay Camara
  • Adnane Abid 
  • Dennis Eckert Ayensa 
  • Casper Nielsen 
  • Marco Ilaimaharitra 
  • Tobias Mohr 
  • Lucas Pirard 
  • Nayel Mehssatou 
  • Josue Homawoo 
  • Thomas Henry 
64 de jucători
a transferat Mircea Rednic într-un sezon și jumătate la UTA Arad, precedenta sa echipă. A dat afară 67!

Pentru Standard Liege urmează deplasarea pe terenul campioanei en-titre Royale Union Saint-Gilloise. Meciul are loc sâmbătă, de la ora 21:45.

