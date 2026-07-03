Traiectorie incredibilă Fotbalistul care a fost dorit în Liga 2, dar a semnat cu o echipă de Liga Campionilor: „Va fi coleg cu Olaru”
Nohim Chibani. Foto: Imago
Liga 2

Traiectorie incredibilă Fotbalistul care a fost dorit în Liga 2, dar a semnat cu o echipă de Liga Campionilor: „Va fi coleg cu Olaru”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 12:51
  • Florin Gardoș (37 de ani), directorul sportiv al celor de la Chindia Târgoviște, a vorbit despre politica de transferuri a cluburilor din România.
  • Chindia a încercat să aducă un fundaș central din ligile inferioare ale Franței, însă jucătorul a preferat Union Saint-Gilloise.
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Fotbalistul care a fost dorit în Liga 2 va fi coleg cu Darius Olaru, mijlocașul transferat în această vară de la FCSB în Belgia.

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Jucătorul urmărit de Chindia a semnat cu Union Saint-Gilloise

Oficialul Chindiei a explicat că aducerea fotbaliștilor străini nu este neapărat o problemă pentru cluburi, atât timp cât aceștia sunt urmăriți atent și au nivelul sportiv necesar.

„Pe de o parte, pentru noi ca țară, nu e un lucru îmbucurător. Pe de altă parte, vorbind strict despre politica de transferuri, nu e nimic greșit în asta.

E o piață care se deschide în România. U Cluj a făcut o treabă foarte bună în acest sens, a adus niște jucători străini peste medie, față de alți ani în care spuneam că jucătorii străini aduși nu sunt cu nimic peste jucătorii români.

Chiar și noi am urmărit un fundaș central, care era în liga a patra franceză, împrumutat din liga a treia, și a semnat cu Union Saint-Gilloise, va fi coleg cu Olaru”, a spus Gardoș, conform sport.ro.

Jucătorul la care s-a referit este Nohim Chibani, fundaș central franco-algerian în vârstă de 22 de ani. Union Saint-Gilloise l-a prezentat oficial pe 8 iunie, după ce acesta a rămas liber de contract.

Nu a răspuns solicitărilor noastre, probabil eram prea mici, dar am zis că totuși că liga a patra e ceva la care noi avem acces, iar salariile sunt mai mici decât în liga a doua românească. Atât timp cât jucătorii sunt urmăriți și sunt ok din punct de vedere sportiv, fac față în Liga 1. Florin Gardoș. fost fotbalist la FCSB și Southampton

Nohim Chibani l a evoluat până acum în ligile inferioare din Franța, unde a strâns 61 de meciuri oficiale. În aceste partide, Chibani a reușit 3 goluri și 3 pase decisive și este cotat la 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Înainte de transferul la Union Saint-Gilloise, a bifat 21 de apariții pentru Quevilly-Rouen, în Ligue 3 și Cupa Franței.

Union Saint-Gilloise va juca în preliminariile Ligii Campionilor, însă nu și-a aflat încă adversara. Belgienii vor intra în turul 3 preliminar, iar tragerea la sorți este programată pe 20 iulie.

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