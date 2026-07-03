Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost desemnat omul meciului după Portugalia - Croația 2-1, în șaisprezecimile Cupei Mondiale, deși prestația sa a stârnit discuții în presa internațională.

Portugalia s-a calificat în optimile de finală, unde va întâlni Spania, după o victorie dramatică în fața Croației, scor 2-1.

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Croația a deschis scorul prin Ivan Perisic, în minutul 53, Ronaldo a egalat din penalty în minutul 68, iar Goncalo Ramos a marcat golul victoriei în prelungiri.

Croații au avut un gol anulat în minutul 103, la reușita lui Josko Gvardiol, după o intervenție VAR pentru ofsaid.

Cristiano Ronaldo, desemnat „Omul meciului”, deși a avut cifre modeste

Ronaldo a primit premiul de „Cel mai bun jucător” la finalul partidei, însă cifrele sale au fost modeste.

Căpitanul Portugaliei a tras de două ori la poartă, iar singurul șut pe spațiul porții a fost penalty-ul transformat.

În plus, nu a reușit niciun dribling și a avut doar 25 de atingeri, cele mai puține dintre titularii de pe teren.

Totuși, portughezul a terminat partida cu 21 de pase reușite din 22

Diogo Costa ar fi avut argumente mai puternice pentru premiul de omul meciului, conform mundodeportivo.com.

Portarul Portugaliei a avut 5 intervenții importante și a împiedicat Croația să se desprindă, în special la două ocazii ale lui Mateo Kovacic.

La una dintre ele, a deviat mingea suficient cât să o trimită în bară.

FOTO: Intervențiile lui Diogo Costa în partida cu Croația

Ronaldo a fost schimbat în minutul 81, când scorul era încă 1-1, iar în locul său a intrat Ruben Neves.

Penalty-ul transformat a fost primul gol marcat de Cristiano într-un meci eliminatoriu de Cupă Mondială, conform reuters.com.

Mai mult, portughezul a devenit cel mai vârstnic marcator într-o partidă din fazele eliminatorii ale turneului final.

3 goluri a marcat Cristiano Ronaldo la acest Mondial. Portughezul este doar al doilea jucător de peste 40 de ani care înscrie la Cupa Mondială, după Roger Milla, în 1994.

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