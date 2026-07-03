„Omul meciului” cu 25 de atingeri Cristiano Ronaldo, MVP controversat după Portugalia - Croația » Cifre modeste ale starului lusitan +30 foto
Cristiano Ronaldo. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Omul meciului” cu 25 de atingeri Cristiano Ronaldo, MVP controversat după Portugalia - Croația » Cifre modeste ale starului lusitan

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 11:13
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 11:43
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost desemnat omul meciului după Portugalia - Croația 2-1, în șaisprezecimile Cupei Mondiale, deși prestația sa a stârnit discuții în presa internațională.
  • Portugalia s-a calificat în optimile de finală, unde va întâlni Spania, după o victorie dramatică în fața Croației, scor 2-1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Croația a deschis scorul prin Ivan Perisic, în minutul 53, Ronaldo a egalat din penalty în minutul 68, iar Goncalo Ramos a marcat golul victoriei în prelungiri.

Croații au avut un gol anulat în minutul 103, la reușita lui Josko Gvardiol, după o intervenție VAR pentru ofsaid.

EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor Motivele pentru care o decizie factuală a avut nevoie de vizionare + de ce a fost nevoie de încă 4 minute la cele 10 minute de prelungiri
Citește și
EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor Motivele pentru care o decizie factuală a avut nevoie de vizionare + de ce a fost nevoie de încă 4 minute la cele 10 minute de prelungiri
Citește mai mult
EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor Motivele pentru care o decizie factuală a avut nevoie de vizionare + de ce a fost nevoie de încă 4 minute la cele 10 minute de prelungiri

Cristiano Ronaldo, desemnat „Omul meciului”, deși a avut cifre modeste

Ronaldo a primit premiul de „Cel mai bun jucător” la finalul partidei, însă cifrele sale au fost modeste.

Căpitanul Portugaliei a tras de două ori la poartă, iar singurul șut pe spațiul porții a fost penalty-ul transformat.

În plus, nu a reușit niciun dribling și a avut doar 25 de atingeri, cele mai puține dintre titularii de pe teren.

Totuși, portughezul a terminat partida cu 21 de pase reușite din 22

Diogo Costa ar fi avut argumente mai puternice pentru premiul de omul meciului, conform mundodeportivo.com.

Portarul Portugaliei a avut 5 intervenții importante și a împiedicat Croația să se desprindă, în special la două ocazii ale lui Mateo Kovacic.

La una dintre ele, a deviat mingea suficient cât să o trimită în bară.

FOTO: Intervențiile lui Diogo Costa în partida cu Croația

Intervențiile lui Diogo Costa în meciul Portugalia - Croația 2-1. Foto: Captură SIC
Intervențiile lui Diogo Costa în meciul Portugalia - Croația 2-1. Foto: Captură SIC

Galerie foto (30 imagini)

Intervențiile lui Diogo Costa în meciul Portugalia - Croația 2-1. Foto: Captură SIC Intervențiile lui Diogo Costa în meciul Portugalia - Croația 2-1. Foto: Captură SIC Intervențiile lui Diogo Costa în meciul Portugalia - Croația 2-1. Foto: Captură SIC Intervențiile lui Diogo Costa în meciul Portugalia - Croația 2-1. Foto: Captură SIC Intervențiile lui Diogo Costa în meciul Portugalia - Croația 2-1. Foto: Captură SIC
+30 Foto
labels.photo-gallery

Ronaldo a fost schimbat în minutul 81, când scorul era încă 1-1, iar în locul său a intrat Ruben Neves.

Penalty-ul transformat a fost primul gol marcat de Cristiano într-un meci eliminatoriu de Cupă Mondială, conform reuters.com.

Mai mult, portughezul a devenit cel mai vârstnic marcator într-o partidă din fazele eliminatorii ale turneului final.

3 goluri
a marcat Cristiano Ronaldo la acest Mondial. Portughezul este doar al doilea jucător de peste 40 de ani care înscrie la Cupa Mondială, după Roger Milla, în 1994.

Citește și

Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
23:49
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
portugalia croatia cristiano ronaldo mvp Omul meciului
Știrile zilei din sport
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Campionatul Mondial
11:56
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină: „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Citește mai mult
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Campionatul Mondial
11:47
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Citește mai mult
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Campionatul Mondial
11:48
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Citește mai mult
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Campionatul Mondial
09:42
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Citește mai mult
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:24
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
13:28
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
12:59
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
13:07
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Campionatul Mondial
11:24
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Citește mai mult
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Campionatul Mondial
09:12
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Citește mai mult
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Campionatul Mondial
09:56
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Citește mai mult
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 19 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share