EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor Motivele pentru care o decizie factuală a avut nevoie de vizionare + de ce a fost nevoie de încă 4 minute la cele 10 minute de prelungiri
Espen Eskas a fost chemat să revadă faza golului Croației la VAR, iar reușita a fost anulată (foto: Imago)
Campionatul Mondial

EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor Motivele pentru care o decizie factuală a avut nevoie de vizionare + de ce a fost nevoie de încă 4 minute la cele 10 minute de prelungiri

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 10:55
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Probabil că de la introducerea sistemului VAR și a senzorului în minge, faza petrecută în ultimul minut al meciului Portugalia-Croația e cea mai complexă, prin desfășurarea și importanța ei.

De ce a fost anulat golul Croației FOTO: Jucătorii lui Dalic au protestat după golul refuzat în minutul 90+13: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”
Citește și
De ce a fost anulat golul Croației FOTO: Jucătorii lui Dalic au protestat după golul refuzat în minutul 90+13: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”
Citește mai mult
De ce a fost anulat golul Croației FOTO: Jucătorii lui Dalic au protestat după golul refuzat în minutul 90+13: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”

EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor, la Portugalia - Croația 2-1

  • CE E CLAR: Dacă n-ar fi existat VAR și tehnologia dată de senzor, golul era validat, cum de altfel, brigada din teren a și făcut-o. Nu doar ochiul uman n-avea cum să detecteze că mingea e ștearsă de Matanovic, dar nici măcar reluările TV de mare calitate n-au putut demonstra acest lucru. Doar senzorul din minge a detectat ștergerea, care, automat activează poziția de ofsaid.
  • CE A FOST NECLAR: de ce, din moment ce decizia a fost una factuală, de ofsaid stabilit pe axa senzor-VAR ofsaid semiautomat, centralul a mai fost chemat la monitor?

Din explicațiile mai multor foști și actuali arbitri români, cu care am discutat pe marginea fazei în această dimineață, există două motive pentru care s-a apelat la strategia ca arbitrul de centru să fie chemat:

  1. Să aprecieze dacă fundașul central portughez, Veiga, care atinge mingea cu capul înaintea ca aceasta să ajungă la fotbalistul croat care era în ofsaid, a controlat sau nu balonul.

    Mingea îi vine în cap, după care ajunge la Pasalic. Dacă s-ar fi judecat că Veiga a jucat în mod deliberat mingea, nu mai era ofsaid, dar era o decizie care trebuia luată de central, putând fi considerată ca fiind una interpretabilă.

    Balonul îi vine în cap, nu e un balon controlat, Eskas a decis că e deviere, nu minge jucată. Totuși, aici există acuzația că pe imaginile care i-au fost puse pe monitor, s-a trecut prea repede peste momentul în care Veiga atinge balonul. 
  2. Este o recomandare pe care arbitrii au primit-o din partea UEFA și FIFA: când e vorba despre o fază care practic se petrece în ultimul minut și stabilește câștigătoarea sau echipa care merge mai departe, iar dacă ea presupune mai multe lucruri de analizat decât un simplu ofsaid, chiar dacă e o decizie factuală, dată de senzor și softul ofsaidului, e indicat ca arbitrul de centru să fie chemat la monitor.

    În primul rând pentru a da greutate deciziei, una crucială, în al doilea rând pentru a explica prin anunțul la microfon decizia și motivele, după ce faza a fost văzută de central. 

De ce s-a prelungit peste cele 10 minute arătate

O altă controversă a fost referitoare la decizia centralului de a prelungi meciul circa 4 minute peste cele 10 indicate inițial, ceea ce e enorm: comparativ, păstrând proporția, la o repriză ar presupune 18 minute adiționale!

Golul anulat Croației a venit în minutul 102 și 27 de secunde, adică la două minute și jumătate după expirarea celor 10 arătate de arbitrul de rezervă.

Motivul prelungirilor la prelungiri? La golul de 2-1, marcat în 90+4, portughezii au celebrat două minute și 20 de secunde, timp în care nu s-a jucat.

În plus, Croația a efectuat două schimbări în prelungiri, deci era nevoie de alte 60 de secunde adăugate.

În total, cel puțin 3 minute și jumătate peste cele 10 inițiale.

Citește și

Final de 16-imi Argentina s-a calificat abia după prelungiri! Egipt, victorie la 11 metri. Programul complet al optimilor
Campionatul Mondial
08:56
Final de 16-imi Argentina s-a calificat abia după prelungiri! Egipt, victorie la 11 metri. Programul complet al optimilor
Citește mai mult
Final de 16-imi Argentina s-a calificat abia după prelungiri! Egipt, victorie la 11 metri. Programul complet al optimilor
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
portugalia Campionatul Mondial croatia gol anulat var cm 2026
Știrile zilei din sport
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Campionatul Mondial
11:56
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină: „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Citește mai mult
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Campionatul Mondial
11:47
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Citește mai mult
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Campionatul Mondial
11:48
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Citește mai mult
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Campionatul Mondial
09:42
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Citește mai mult
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:24
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
13:28
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
12:59
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
13:07
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Campionatul Mondial
11:24
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Citește mai mult
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Campionatul Mondial
09:12
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Citește mai mult
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Campionatul Mondial
09:56
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Citește mai mult
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 19 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share