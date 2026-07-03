EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor Motivele pentru care o decizie factuală a avut nevoie de vizionare + de ce a fost nevoie de încă 4 minute la cele 10 minute de prelungiri

Golul anulat Croației în minutul 90+13 a ridicat și întrebarea de ce a fost nevoie ca abitrul să fie chemat la monitor. Argumentele, în articol.

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Probabil că de la introducerea sistemului VAR și a senzorului în minge, faza petrecută în ultimul minut al meciului Portugalia-Croația e cea mai complexă, prin desfășurarea și importanța ei.

EXPLICAȚIE: de ce a fost chemat Eskas la monitor, la Portugalia - Croația 2-1

CE E CLAR: Dacă n-ar fi existat VAR și tehnologia dată de senzor, golul era validat, cum de altfel, brigada din teren a și făcut-o. Nu doar ochiul uman n-avea cum să detecteze că mingea e ștearsă de Matanovic, dar nici măcar reluările TV de mare calitate n-au putut demonstra acest lucru. Doar senzorul din minge a detectat ștergerea, care, automat activează poziția de ofsaid.

Dacă n-ar fi existat VAR și tehnologia dată de senzor, golul era validat, cum de altfel, brigada din teren a și făcut-o. Nu doar ochiul uman n-avea cum să detecteze că mingea e ștearsă de Matanovic, dar nici măcar reluările TV de mare calitate n-au putut demonstra acest lucru. CE A FOST NECLAR: de ce, din moment ce decizia a fost una factuală, de ofsaid stabilit pe axa senzor-VAR ofsaid semiautomat, centralul a mai fost chemat la monitor?

Din explicațiile mai multor foști și actuali arbitri români, cu care am discutat pe marginea fazei în această dimineață, există două motive pentru care s-a apelat la strategia ca arbitrul de centru să fie chemat:

Să aprecieze dacă fundașul central portughez, Veiga, care atinge mingea cu capul înaintea ca aceasta să ajungă la fotbalistul croat care era în ofsaid, a controlat sau nu balonul.



Mingea îi vine în cap, după care ajunge la Pasalic. Dacă s-ar fi judecat că Veiga a jucat în mod deliberat mingea, nu mai era ofsaid, dar era o decizie care trebuia luată de central, putând fi considerată ca fiind una interpretabilă.



Balonul îi vine în cap, nu e un balon controlat, Eskas a decis că e deviere, nu minge jucată. Totuși, aici există acuzația că pe imaginile care i-au fost puse pe monitor, s-a trecut prea repede peste momentul în care Veiga atinge balonul. Este o recomandare pe care arbitrii au primit-o din partea UEFA și FIFA: când e vorba despre o fază care practic se petrece în ultimul minut și stabilește câștigătoarea sau echipa care merge mai departe, iar dacă ea presupune mai multe lucruri de analizat decât un simplu ofsaid, chiar dacă e o decizie factuală, dată de senzor și softul ofsaidului, e indicat ca arbitrul de centru să fie chemat la monitor.



În primul rând pentru a da greutate deciziei, una crucială, în al doilea rând pentru a explica prin anunțul la microfon decizia și motivele, după ce faza a fost văzută de central.

De ce s-a prelungit peste cele 10 minute arătate

O altă controversă a fost referitoare la decizia centralului de a prelungi meciul circa 4 minute peste cele 10 indicate inițial, ceea ce e enorm: comparativ, păstrând proporția, la o repriză ar presupune 18 minute adiționale!

Golul anulat Croației a venit în minutul 102 și 27 de secunde, adică la două minute și jumătate după expirarea celor 10 arătate de arbitrul de rezervă.

Motivul prelungirilor la prelungiri? La golul de 2-1, marcat în 90+4, portughezii au celebrat două minute și 20 de secunde, timp în care nu s-a jucat.

În plus, Croația a efectuat două schimbări în prelungiri, deci era nevoie de alte 60 de secunde adăugate.

În total, cel puțin 3 minute și jumătate peste cele 10 inițiale.

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