Povestea numărului 34 Motivul emoționant pentru care Ismael Saibari a ales să poarte numărul 34 la Bayern Munchen

- Ismael Saibari (25 de ani) a ajuns la Bayern Munchen după un sezon excelent la PSV și după un Mondial în care s-a remarcat în tricoul Marocului.
- Saibari nu a atras însă atenția doar prin transferul la Bayern, ci și prin motivul emoționant pentru numărul ales pentru primul său sezon în Bundesliga.
Atacantul a contribuit la calificarea Marocului în optimile Cupei Mondiale, după ce a transformat lovitura decisivă la penalty-urile meciului cu Olanda, încheiat 1-1 după prelungiri și 3-2 la loviturile de departajare.
Motivul emoționant pentru care Saibari a ales numărul 34 la Bayern
Saibari va purta tricoul cu numărul 34 la Bayern, același număr pe care l-a avut și la PSV.
Fotbalistul a explicat că este un omagiu pentru Abdelhak Nouri, fostul mijlocaș al lui Ajax, prietenul său apropiat.
„Pentru că un prieten de-al meu, Abdelhak Nouri, s-a prăbușit pe teren la Ajax, cred că acum opt ani.
De atunci, nu se mai poate mișca singur. Așa că îl susțin purtând numărul 34, pentru că a fost ultimul număr purtat de el”, a spus Saibari.
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Nouri s-a prăbușit pe teren în iulie 2017, într-un amical Ajax - Werder Bremen.
A supraviețuit, dar a rămas cu leziuni cerebrale grave, iar cariera sa s-a încheiat înainte să înceapă cu adevărat la cel mai înalt nivel.
Numărul 34 are și un mic istoric la Bayern. În trecut, a fost purtat mai ales de jucători tineri, printre care Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg, Marco Friedl și Deniz Ofli.
Saibari va merge la Munchen după încheierea Cupei Mondiale. Mutarea de la PSV poate ajunge la 55 de milioane de euro.
Marocanul a confirmat forma bună și la Cupa Mondială. A marcat în victoriile cu Scoția (0-1) și Haiti (4-2), apoi a transformat penalty-ul decisiv la loviturile de departajare cu Olanda, în șaisprezecimile competiției.