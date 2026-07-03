Povestea numărului 34 Motivul emoționant pentru care Ismael Saibari a ales să poarte numărul 34 la Bayern Munchen

Ismael Saibari (25 de ani) a ajuns la Bayern Munchen după un sezon excelent la PSV și după un Mondial în care s-a remarcat în tricoul Marocului.

Saibari nu a atras însă atenția doar prin transferul la Bayern, ci și prin motivul emoționant pentru numărul ales pentru primul său sezon în Bundesliga.

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Atacantul a contribuit la calificarea Marocului în optimile Cupei Mondiale, după ce a transformat lovitura decisivă la penalty-urile meciului cu Olanda, încheiat 1-1 după prelungiri și 3-2 la loviturile de departajare.

Motivul emoționant pentru care Saibari a ales numărul 34 la Bayern

Saibari va purta tricoul cu numărul 34 la Bayern, același număr pe care l-a avut și la PSV.

Fotbalistul a explicat că este un omagiu pentru Abdelhak Nouri, fostul mijlocaș al lui Ajax, prietenul său apropiat.

„Pentru că un prieten de-al meu, Abdelhak Nouri, s-a prăbușit pe teren la Ajax, cred că acum opt ani.

De atunci, nu se mai poate mișca singur. Așa că îl susțin purtând numărul 34, pentru că a fost ultimul număr purtat de el”, a spus Saibari.

Nouri s-a prăbușit pe teren în iulie 2017, într-un amical Ajax - Werder Bremen.

A supraviețuit, dar a rămas cu leziuni cerebrale grave, iar cariera sa s-a încheiat înainte să înceapă cu adevărat la cel mai înalt nivel.

Abdelhak Nouri, la Ajax. Foto: Imago

Numărul 34 are și un mic istoric la Bayern. În trecut, a fost purtat mai ales de jucători tineri, printre care Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg, Marco Friedl și Deniz Ofli.

Saibari va merge la Munchen după încheierea Cupei Mondiale. Mutarea de la PSV poate ajunge la 55 de milioane de euro.

142 de meciuri a jucat Ismael Saibari pentru PSV, perioadă în care a marcat 42 de goluri. Ultimul sezon a fost cel mai bun al carierei sale: 19 goluri și 9 pase decisive în 37 de apariții în toate competițiile

Marocanul a confirmat forma bună și la Cupa Mondială. A marcat în victoriile cu Scoția (0-1) și Haiti (4-2), apoi a transformat penalty-ul decisiv la loviturile de departajare cu Olanda, în șaisprezecimile competiției.

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