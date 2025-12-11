Ghinion la Craiova FOTO. Cum a ratat Anzor penalty în prima repriză a meciului cu Sparta Praga

- U CRAIOVA - SPARTA PRAGA. Anzor Mekvabishvili (24 de ani), mijlocașul oltenilor, a ratat un penalty în prima repriză a duelului de pe „Ion Oblemenco”.
Universitatea Craiova avea ocazia de a intra în avantaj în duelul cu Sparta Praga, însă Anzor nu a reușit să înscrie de la punctul cu var.
Anzor Mekvabishvili a ratat penalty în U Craiova - Sparta Praga
În minutul 34 al partidei de pe „Oblemenco”, Monday Etim a fost faultat în careu de Adam Sevinsky, reușind să obțină lovitura de la 11 metri.
Fundașul celor de la Sparta Praga l-a lovit neintenționat pe atacantul Universității, iar „centralul” nu a stat pe gânduri și a luat decizia de a acorda penalty.
Ulterior, timp de aproximativ 3 minute, Jasper Vergoote a așteptat confirmarea din camera VAR, după ce s-ar fi semnalizat un posibil ofsaid în momentul în care Etim a pătruns în suprafața de pedeapsă.
Anzor Mekvabishvili, cel care a fost desemnat să execute penalty-ul, a avut o execuție slabă și a trimis mingea direct peste poarta apărată de Vindahl.
U Craiova - Sparta Praga, echipele de start:
- U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Crețu, Mekvabishvili, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram
- Rezerve: Lung, Popescu, Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba
- Antrenor: Filipe Coelho
- Sparta: Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Al. Rrahmani, Haraslin
- Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, L. Sadilek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa
- Antrenor: Brian Priske
- Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova
- Arbitru: Jasper Vergoote (Belgia); Asistenți: Michele Seeldraeyers (Belgia) și Michael Geerolf (Belgia); Arbitru VAR: Jan Boterberg (Belgia) şi Bert Put (Belgia)