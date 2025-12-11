Ghinion la Craiova FOTO. Cum a ratat Anzor penalty în prima repriză a meciului cu Sparta Praga

U CRAIOVA - SPARTA PRAGA. Anzor Mekvabishvili (24 de ani), mijlocașul oltenilor, a ratat un penalty în prima repriză a duelului de pe „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova avea ocazia de a intra în avantaj în duelul cu Sparta Praga, însă Anzor nu a reușit să înscrie de la punctul cu var.

Anzor Mekvabishvili a ratat penalty în U Craiova - Sparta Praga

În minutul 34 al partidei de pe „Oblemenco”, Monday Etim a fost faultat în careu de Adam Sevinsky, reușind să obțină lovitura de la 11 metri.

Fundașul celor de la Sparta Praga l-a lovit neintenționat pe atacantul Universității, iar „centralul” nu a stat pe gânduri și a luat decizia de a acorda penalty.

Ulterior, timp de aproximativ 3 minute, Jasper Vergoote a așteptat confirmarea din camera VAR, după ce s-ar fi semnalizat un posibil ofsaid în momentul în care Etim a pătruns în suprafața de pedeapsă.

Anzor Mekvabishvili, cel care a fost desemnat să execute penalty-ul, a avut o execuție slabă și a trimis mingea direct peste poarta apărată de Vindahl.

U Craiova - Sparta Praga, echipele de start:

U Craiova : Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Crețu, Mekvabishvili, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram

: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Crețu, Mekvabishvili, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram Rezerve : Lung, Popescu, Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba

: Lung, Popescu, Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Sparta : Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Al. Rrahmani, Haraslin

: Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Al. Rrahmani, Haraslin Rezerve : Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, L. Sadilek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa

: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, L. Sadilek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa Antrenor : Brian Priske

: Brian Priske Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova

„Ion Oblemenco” - Craiova Arbitru: Jasper Vergoote (Belgia); Asistenți: Michele Seeldraeyers (Belgia) și Michael Geerolf (Belgia); Arbitru VAR: Jan Boterberg (Belgia) şi Bert Put (Belgia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport