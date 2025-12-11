Imagini rare cu Messi Cum l-a surprins camera de arbitru pe starul argentinian: „Frumos să-l auzi”

Lionel Messi (38 de ani) a fost surprins în timp ce vorbea în engleză cu arbitrul, în timpul partidei din finala MLS Cup 2025 dintre Inter Miami și Vancouver Whitecaps, încheiat 3-1.

Imaginile surprinse de camera arbitrilor îl arată pe Messi în timp ce protesta în engleză, limbă pe care o folosește rar, deși s-a mutat în Statele Unite în 2023.

Imagini rare cu Messi, starul a fost surprins în timp ce vorbea engleză

Tonul direct al argentinianului a atras atenția fanilor, nu doar datorită protestului, ci și pentru progresul său în vorbirea limbii engleze, de la sosirea în S.U.A.

În urma unui contact, Messi întreabă: „Fault? Fault? Nu e niciun fault?”

Detaliul surprins de fani este că Messi și-a îmbunătățit capacitățile de comunicare în engleză de când a semnat cu echipa din Miami.

„Îmi place accentul lui Messi, haha”

„Cea mai multă engleză pe care a vorbit-o Messi vreodată”

„Messi vorbește engleză, frate, a spus «No foul?»”

„Frumos să-l auzi pe Messi vorbind engleză”

„A vorbit Messi puțin engleză la faza asta??”

„Messi l-a întrebat pe arbitru de ce i-a anulat golul, în engleză, și asta mă face fericit”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Every call. Every moment. Every angle. 🎥



Ref cam was UNMATCHED at MLS Cup pres. by Audi. pic.twitter.com/K1tTZJHfmC — Major League Soccer (@MLS) December 10, 2025

Meciul a început prost pentru Vancouver Whitecaps, echipa lui Thomas Muller, fost jucător de la Bayern Munchen, care s-a transferat în 2025 în SUA.

Ocampo a marcat din greșeală în propria poartă în minutul 8. Ali Ahmed a egalat la 15 minute de la startul reprizei secunde, însă echipa canadiană nu e reușit să mențină prea mult scorul.

Inter Miami a preluat conducerea în minutul 71, când Rodrigo de Paul a reușit să marcheze din pasa lui Messi. În prelungiri, Allende a stabilit scorul final, 3-1, iar victoria i-a revenit echipei americane.

43 de goluri a înscris Messi în cele 49 de meciuri jucate în acest sezon în toate competițiile. Argentinianul a oferit și 26 de pase decisive, fiind unul dintre cei mai influenți jucători din Statele Unite.

