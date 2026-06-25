„Războiul” declarațiilor în Liga 2 Ce a postat Gardoș, după ce Chindia l-a transferat pe Alex Băluță. Ironie la adresa celor de la Poli Timișoara

- Florin Gardoș (37 de ani), directorul general de la Chindia Târgoviște, a postat o fotografie cu noul transfer al târgoviștenilor, Alex Băluță (32 de ani).
- El a avut și un comentariu ironic, ca urmare a discuțiilor apărute în ultimele zile referitor la fostul mijlocaș de la FCSB.
Înainte să ajungă la Chindia, Băluță a negociat cu Poli Timișoara, dar transferul a picat în ultimele clipe.
În spațiul public a apărut apoi un presupus raport de scouting făcut de timișoreni, în care era menționat că fotbalistul ar avea probleme cu jocurile de noroc.
Florin Gardoș: „Raportul nostru are concluzii puțin diferite”
După ce a semnat cu Chindia Târgoviște, Alex Băluță s-a pozat cu Florin Gardoș, oficial al Chindiei. Ulterior, Gardoș a publicat fotografia pe rețelele de socializare, alături de o ironie:
„Raportul nostru de scouting are concluzii puțin diferite. Bine ai venit Alex Băluță!”, a fost mesajul postat de Gardoș.
Reacția celor de la Poli Timișoara
Gruparea bănățeană a emis ulterior un comunicat prin care a explicat că Alex Băluță nu a mai ajuns la Timișoara de oarece a ales să semneze cu Chindia, nicidecum din cauza raportului de scouting despre care s-a vorbit.
„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, conform cărora transferul jucătorului Alexandru Băluță la Politehnica Timișoara nu s-a concretizat deoarece în urma unui raport de scouting s-a stabilit că fotbalistul „e de evitat”, clubul nostru face următoarele precizări:
Alex Băluță este un jucător cu calități certe și a fost dorit de Poli. În calea înțelegerii nu au stat anumite probleme ori deficiențe ale jucătorului (în teren sau în afara lui) relevate într-un raport de scouting.
Transferul lui Alex Băluță la Poli nu s-a realizat deoarece, după data limită la care trebuia semnat contractul dintre jucător și club, acesta a ales să semneze cu o altă echipă.
Alexandru Băluță a semnat cu Chindia Târgoviște și îi urăm succes atât lui cât și noului său club”, a transmis Dinu Bara, directorul de la Poli Timișoara.