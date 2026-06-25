„Eu voi face «treaba murdară»” Marc Cucurella, pus pe glume după transferul la Real Madrid. Cum l-a convins Mourinho să semneze
Marc Cucurella
Campionate

„Eu voi face «treaba murdară»” Marc Cucurella, pus pe glume după transferul la Real Madrid. Cum l-a convins Mourinho să semneze

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 19:33
  • Marc Cucurella (27 de ani) a oferit primul interviu după transferul la Real Madrid.
  • Fundașul stânga a dezvăluit de ce a acceptat oferta „galacticilor” și a vorbit despre cât de mare va fi presiunea în momentul în care va începe să joace pentru madrileni.
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Marc Cucurella a fost prezentat oficial la formația de pe „Santiago Bernabeu” în urmă cu 10 zile.

În afară de fundașul spaniol, Real Madrid a mai oficializat și mutările lui Bernardo Silva și Ibrahima Konate. Urmează să fie prezentat și Denzel Dumfries, apărătorul lui Cristi Chivu de la Inter.

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Marc Cucurella: „Când un antrenor precum Mourinho te sună, este un motiv de mândrie”

Marc Cucurella a explicat că Jose Mourinho, noul antrenor al „galacticilor”, l-a convins să semneze cu Real Madrid.

„Când un antrenor precum Mourinho te sună, este un motiv de mândrie. Mi-a scris mai întâi, apoi m-a sunat. Faptul că îți vorbește personal și îți explică proiectul este foarte important.

Abia aștept să încep să lucrez cu el. Sunt într-o formă excelentă și sunt nerăbdător să joc pentru Real Madrid”, a spus Cucurella, conform marca.com.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Marc Cucurella, conform Transfermarkt

În continuare, fundașul stânga a spus că este conștient ce înseamnă să joci pentru un club atât de mare:

„Este o provocare uriașă. Toți jucătorii de la Real Madrid sunt foarte buni. Nu este ușor să te impui într-o astfel de echipă. Trebuie să fii la 100% la fiecare meci. Toate echipele vor să te învingă”.

Cucurella, pus pe glume: „Eu voi face «treaba murdară»”

Pe flancul stâng al echipei, Vinicius Junior va evolua în fața lui Cucurella. Apărătorul a făcut și o glumă pe seama adversarului său de la CM 2026.

„Cred că ne vom înțelege foarte bine. Nu mă deranjează dacă nu coboară în apărare. Voi face eu toată munca pe care nu vrea el să o facă.

Atâta timp cât el este decisiv și poate marca goluri, eu voi face «treaba murdară». Vinicius a demonstrat deja că este un jucător-cheie și influent în victoriile lui Real Madrid din Liga Campionilor”, a mai spus Marc Cucurella.

Cucurella devine cel de-al patrulea fundaș stânga din lotul Realului, după Fran Garcia, Ferland Mendy și Alvaro Carreras.

50 de meciuri
a jucat Marc Cucurella în sezonul trecut pentru Chelsea. A marcat un gol și a oferit patru pase decisive. S-a despărțit de echipa londoneză după patru ani

De asemenea, Cucurella a vorbit și despre posibilitatea ca Enzo Fernandez, fostul său coechipier de la Chelsea, să fie transferat de Real Madrid.

„Este un jucător extraordinar și un bun prieten de-al meu. M-a felicitat pentru transfer. Sper să fie și el transferat aici. Aș fi foarte fericit.

Am fost foarte fericiți împreună la Chelsea, iar posibilitatea de a ne transfera amândoi la Real în aceeași vară… Sper să devină jucătorul lui Real Madrid”.

Clubul madrilen a transmis că Marc Cucurella a semnat un contract valabil timp de 6 sezoane, conform site-ului oficial al clubului.

Semnal de alarmă pentru Spania: „Am fost foarte frustrați”

Cucurella a vorbit și despre remiza surprinzătoare din prima etapă a grupelor de la CM 2026, 0-0 cu Capul Verde:

„Am fost foarte frustrați pentru că știam că nu am început bine. Acest semnal de alarmă ne-a prins bine. Ne-am dat seama că, dacă nu ești la 100%, poți pleca acasă mai devreme decât te aștepți. Cred că ne-a fost de folos”.

În următorul meci din grupa H, Spania a învins categoric Arabia Saudită, scor 4-0.

Cucurella consideră că unul dintre motivele pentru care jocul ibericilor s-a îmbunătățit este revenirea lui Lamine Yamal.

„A crescut foarte mult atât ca persoană, cât și ca jucător. În cei doi ani de la Campionatul European (n.r. - din 2024) a făcut progrese uriașe.

A devenit mult mai matur. Dacă te uiți la vârsta lui, este încă un copil, dar în realitate este deja un bărbat. Vârsta este doar un număr, iar eu îl văd foarte matur”, a încheiat noul jucător al Realului.

Pentru Spania urmează duelul cu Uruguay de vineri, din ultima rundă a grupelor de la Mondial. Meciul se va juca de la ora 03:00 (ora României) și va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Clasament Grupa H

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Spania24
2. Uruguay22
3. Capul Verde22
4. Arabia Saudită21

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