Gabriela Ruse, de neoprit! Românca s-a calificat în semifinale la Bad Homburg. O nouă „victimă” din top 25 WTA » Ce sumă va încasa

Gabriela Ruse (28 de ani, #91 WTA) își continuă parcursul excelent de la turneul WTA 500 de la Bad Homburg.

Sportiva din România s-a calificat în semifinalele competiției, după ce a învins-o, joi, pe Emma Navarro (25 de ani, #24 WTA).

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În partida din sferturi, Ruse a trecut de Navarro cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră și 15 minute de joc.

Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului de la Bad Homburg

Gabriela Ruse continuă să impresioneze, după ce a învins a treia jucătoare din top 25 WTA. Românca și-a confirmat forma bună pe care o are încă din primul tur, atunci când a ieșit învingătoare din partida cu Linda Noskova (#10 WTA), scor 6-1, 6-3.

În turul al doilea, tenismena a trecut și de Anna Kalinskaya (#20 WTA), scor 7-5, 6-2. Joi, Emma Navarro (#24 WTA) a fost următoarea victimă a Gabrielei Ruse.

Deși duelul a fost unul echilibrat, sportiva română a reușit să facă față presiunii și să se impună cu scorul de 6-4, după 46 de minute de joc.

Navarro a început mult mai bine setul secund și a încercat să revină, dar fără succes. Ruse nu s-a lăsat mai prejos și a preluat conducerea, scor 3-2, după ce a reușit un break.

În game-ul de 4-2, românca a reușit doi ași, iar apoi nu a mai putut fi oprită în drumul ei spre semifinale. Al doilea set a durat 29 de minute.

57.395 euro și 195 de puncte WTA a primit Gabriela Ruse pentru accederea în semifinalele de la Bad Homburg

În semifinalele de la Bad Homburg, Gabriela Ruse va da peste învingătoarea partidei dintre Karolina Muchova (#11 WTA) și Clara Tauson (#25 WTA), care se joacă joi seara.

Gabriela Ruse: „Se pare că trebuie să schimbăm planurile”

Gabriela Ruse a fost foarte fericită după victoria obținută cu Emma Navarro.

Totuși, românca a glumit și a spus că planurile ei au fost date peste cap, întrucât voia să meargă la Wimbledon, turneu de Grand Slam care se desfășoară în perioada 22 iunie - 12 iulie.

„Am jucat mult cu Emma și m-a bătut mereu. Sunt foarte fericită că am învins-o, în sfârșit. Este o adversară atât de grea. Să câștig în fața voastră înseamnă foarte mult, mai ales în aceste condiții.

Nu îmi place deloc să joc pe această vreme. Urăsc să joc în căldură, dar nu am ce face, nu pot schimba asta.

Aveam planuri diferite. Voiam să merg la Wimbledon mai devreme și am rezervat cazarea aici doar pentru două săptămâni.

Se pare că trebuie să schimbăm planurile. Sunt foarte fericită pentru această săptămână. Mulțumesc echipei mele care a lucrat mult cu mine în ultimul an. Vă iubesc!”, a spus Gabriela Ruse la Digi Sport, citat de gsp.ro.

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