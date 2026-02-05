Lovin s-a sucit „Un meci trebuie câştigat doar pe teren” » În urmă cu 18 ani, sărbătorea victoria Stelei în fața Rapidului, la masa verde după Cazul Bricheta

Florin Lovin (43 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCSB, a vorbit despre „Cazul Bricheta”, din 2008.

Pe 20 martie 2008, Rapid și FCSB (care se numea Steaua la acea vreme) s-au întâlnit în derby-ul cu numărul 100 din istoria Ligii 1.

Partida a fost întreruptă în minutul 73 și, ulterior, abandonată, după ce o brichetă aruncată din tribună l-a lovit pe „centralul” Alexandru Deaconu. Giuleștenii au pierdut, 0-3, la masa verde.

Florin Lovin, despre „Cazul Bricheta”: „Bricheta a încasat-o arbitrul”

Florin Lovin, care a evoluat la FCSB în perioada 2005-2009, a venit cu lămuriri legate de „Cazul Bricheta”, din 2008.

„Oamenii mă întreabă doar de două lucruri, de «Brichetă» (n.r. - Cazul Bricheta) şi de Middlesbrough. (...) Sunt două episoade care vin la pachet cu o carieră.

Dacă mă întrebă acum, îmi pare rău, un meci de fotbal trebuie câştigat doar pe teren. Rezultatul trebuie să fie ăla de pe teren. Era o junglă, scapă cine poate, scăparea noastră asta a fost la meciul ăla.

În acelaşi timp, multă lume are senzaţia că eu am primit o brichetă în cap. Nu, bricheta a încasat-o arbitrul (n.r. - Alexandru Deaconu).

Eu doar i-am spus arbitrului: «Trebuie să se termine, că te omoară aştia (n.r. - fanii Rapidului)». Am pus presiune. E un episod urât din cariera mea, pe care îl regret, dar va fi umbra mea toată viaţa”, a declarat Florin Lovin, conform orangesport.ro.

155 de meciuri și 4 goluri a reușit Florin Florin pentru FCSB

De-a lungul carierei , fostul mijlocaș a mai evoluat pentru FCM Bacău, 1860 Munchen, Kapfenberg, Mattersburg, Oțelul Galați, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu.

„Cazul Bricheta”. Ce s-a întâmplat în 2008, în derby-ul Rapid - FCSB

Rapid și FCSB s-au întâlnit pe 20 martie 2008, într-un meci din Liga 1.

În cea partidă, giuleștenii au deschis scorul în minutul 68, după ce Robinson Zapata, portarul celor de la FCSB de atunci, a respins greșit o minge. Cristi Săpunaru a profitat și a deschis scorul.

Șase minute mai târziu avea să se întâmple un eveniment neplăcut care a schimbat radical soarta partidei. O brichetă a fost aruncată din zona fanilor Rapidului și l-a lovit pe arbitrul meciului, Alexandru Deaconu.

„Centralul” a hotărât să oprească meciul, cu 15 minute mai devreme, după insistențele lui Florin Lovin, jucătorul de atunci al roș-albaștrilor.

Ulterior, FCSB a câștigat meciul la masa verde, cu scorul de 3-0, chiar dacă Rapid conducea cu 1-0.

Ce s-a întâmplat cu Middlesbrough

În afară de „Cazul Bricheta”, Florin Lovin a mai declarat că mereu este chestionat cu privire la meciul dintre FCSB și Middlesbrough. Iată ce s-a întâmplat atunci:

FCSB a întâlnit-o pe Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA, în 2006. În tur, campioana României câștigase cu scorul de 1-0, dar returul a fost unul de coșmar.

În a doua manșă, roș-albaștrii au condus cu scorul de 2-0, dar englezii au întors scorul și au câștigat cu 4-2, golul calificării fiind marcat în minutul 89 (4-3 la general).

În finală, Middlesbrough a întâlnit-o pe Sevilla. Spaniolii s-au impus categoric atunci, cu scorul de 4-0.

Acea înfrângere este una dintre cele mai mari dezamăgiri din cariera lui Cosmin Olăroiu, antrenorul echipei de atunci, exact cum a declarat tehnicianul la finalul anului 2025.

