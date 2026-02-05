Lovin s-a sucit „Un meci trebuie câştigat doar pe teren” » În urmă cu 18 ani, sărbătorea victoria Stelei în fața Rapidului, la masa verde după Cazul Bricheta
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Lovin s-a sucit „Un meci trebuie câştigat doar pe teren” » În urmă cu 18 ani, sărbătorea victoria Stelei în fața Rapidului, la masa verde după Cazul Bricheta

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 13:43
  • Florin Lovin (43 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCSB, a vorbit despre „Cazul Bricheta”, din 2008.

Pe 20 martie 2008, Rapid și FCSB (care se numea Steaua la acea vreme) s-au întâlnit în derby-ul cu numărul 100 din istoria Ligii 1.

Partida a fost întreruptă în minutul 73 și, ulterior, abandonată, după ce o brichetă aruncată din tribună l-a lovit pe „centralul” Alexandru Deaconu. Giuleștenii au pierdut, 0-3, la masa verde.

Florin Lovin, despre „Cazul Bricheta”: „Bricheta a încasat-o arbitrul

Florin Lovin, care a evoluat la FCSB în perioada 2005-2009, a venit cu lămuriri legate de „Cazul Bricheta”, din 2008.

„Oamenii mă întreabă doar de două lucruri, de «Brichetă» (n.r. - Cazul Bricheta) şi de Middlesbrough. (...) Sunt două episoade care vin la pachet cu o carieră.

Dacă mă întrebă acum, îmi pare rău, un meci de fotbal trebuie câştigat doar pe teren. Rezultatul trebuie să fie ăla de pe teren. Era o junglă, scapă cine poate, scăparea noastră asta a fost la meciul ăla.

În acelaşi timp, multă lume are senzaţia că eu am primit o brichetă în cap. Nu, bricheta a încasat-o arbitrul (n.r. - Alexandru Deaconu).

Eu doar i-am spus arbitrului: «Trebuie să se termine, că te omoară aştia (n.r. - fanii Rapidului)». Am pus presiune. E un episod urât din cariera mea, pe care îl regret, dar va fi umbra mea toată viaţa”, a declarat Florin Lovin, conform orangesport.ro.

155 de meciuri
și 4 goluri a reușit Florin Florin pentru FCSB

De-a lungul carierei , fostul mijlocaș a mai evoluat pentru FCM Bacău, 1860 Munchen, Kapfenberg, Mattersburg, Oțelul Galați, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu.

„Cazul Bricheta”. Ce s-a întâmplat în 2008, în derby-ul Rapid - FCSB

Rapid și FCSB s-au întâlnit pe 20 martie 2008, într-un meci din Liga 1.

În cea partidă, giuleștenii au deschis scorul în minutul 68, după ce Robinson Zapata, portarul celor de la FCSB de atunci, a respins greșit o minge. Cristi Săpunaru a profitat și a deschis scorul.

Șase minute mai târziu avea să se întâmple un eveniment neplăcut care a schimbat radical soarta partidei. O brichetă a fost aruncată din zona fanilor Rapidului și l-a lovit pe arbitrul meciului, Alexandru Deaconu.

„Centralul” a hotărât să oprească meciul, cu 15 minute mai devreme, după insistențele lui Florin Lovin, jucătorul de atunci al roș-albaștrilor.

Ulterior, FCSB a câștigat meciul la masa verde, cu scorul de 3-0, chiar dacă Rapid conducea cu 1-0.

Ce s-a întâmplat cu Middlesbrough

În afară de „Cazul Bricheta”, Florin Lovin a mai declarat că mereu este chestionat cu privire la meciul dintre FCSB și Middlesbrough. Iată ce s-a întâmplat atunci:

FCSB a întâlnit-o pe Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA, în 2006. În tur, campioana României câștigase cu scorul de 1-0, dar returul a fost unul de coșmar.

În a doua manșă, roș-albaștrii au condus cu scorul de 2-0, dar englezii au întors scorul și au câștigat cu 4-2, golul calificării fiind marcat în minutul 89 (4-3 la general).

În finală, Middlesbrough a întâlnit-o pe Sevilla. Spaniolii s-au impus categoric atunci, cu scorul de 4-0.

Acea înfrângere este una dintre cele mai mari dezamăgiri din cariera lui Cosmin Olăroiu, antrenorul echipei de atunci, exact cum a declarat tehnicianul la finalul anului 2025.

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
Florin Lovin liga 1 cazul bricheta rapid fcsb
12:23
