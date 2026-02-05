Peluza Nord renunță la protest Galeria campioanei a decis să încurajeze echipa la meciul de astăzi, cu FC Botoșani. Ce asistență se anunță

După eșecurile din primele 3 meciuri oficiale din 2026, ultrașii roș-albaștrilor au decis să nu mai susțină formația.

Azi se joacă un meci crucial pentru accesul în play-off: FCSB - FC Botoșani, cele două formații fiind despărțite de 5 puncte.

„Patru-n weekend, patru joi / Mai jucaţi sau intrăm noi?”. Acest banner a fost afișat înainte de startul meciului FCSB - Fenerbahce, exact în locul stau cei din galeria campioanei: Peluza Nord.

Mai mult, ultrașii au părăsit scaunele și au boicotat partida din perspectiva încurajărilor. Motivul: rezultatele slabe ale echipe: eșecuri pe linie în primele 3 meciuri oficiale: 0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-4 cu CFR.

Protestul a continuat și la confruntarea cu Csikszereda, însă acest lucru se va schimba la partida de astăzi, din etapa 25 a Ligii 1.

De la ora 20:30, pe Arena Națională, se va juca FCSB - FC Botoșani, iar Peluza Nord a luat decizia de a renunța la boicot. Se va prezenta în peluză și va susține echipa.

FCSB va bifa, din nou, foarte puțini spectatori

Totuși, FCSB va avea parte din nou de o asistență mică în tribune, așa cum s-a întâmplat și duminică, împotriva ciucanilor. Atunci au fost puțin peste 2.500 de spectatori, cea mai scăzută prezență din aceste sezon pe teren propriu.

Cu Botoșani se va trece de acest nivel, însă nu se așteaptă mai mult de 4.000-5.000 de fani. Deja din cauza numărului extrem de mic al spectatorilor de la meciul cu Csikszereda, FCSB a căzut pe locul 4 în clasamentul fanilor.

E inclusiv sub Rapid, formație care își va mări considerabil media până la finalul sezonului regulat, pentru că mai are de jucat pe teren propriu cu Dinamo și Universitatea Craiova.

Clasamentul spectatorilor în acest sezon

Univ. Craiova 14.000 Dinamo 11.500 Rapid 11.000 FCSB 10.500 UTA 6.700 U Cluj 6.700

În Europa, FCSB a adus la stadion aproape 200.000 de spectatori

Cu totul altfel au stat lucrurile la meciurile din cupele europene.

A jucat pe teren propriu în acest sezon 8 meciuri: 4 în preliminarii și alte 4 pe tabloul principal din Europa League.

A adunat aproape 200.000 de spectatori, media apropiindu-se de 25.000 de fani pentru fiecare meci, de peste două ori mai mare decât cea de la jocurile din Liga 1.

Numărul spectatorilor de la meciurile de acasă, din acest sezon al cupelor europene

FCSB - D’Escaldes 3-2 13.080

FCSB - Shkendija 1-2 32.457

FCSB - Drita 3-2 13.825

FCSB - Aberdeen 3-0 35.341

FCSB - Young Boys 0-2 25.056

FCSB - Bologna 1-2 27.643

FCSB - Feyenoord 4-3 22.857

FCSB - Fenerbahche 1-1 27.752

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport