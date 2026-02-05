Record de asistență în Youth League! VIDEO: Număr impresionant de fani la partida dintre Koln U19 și Inter Milano U19

Koln U19 - Inter U19 1-3. Suporterii germani au bătut recordul de asistență din UEFA Youth League.

Tinerii celor de la Koln și Inter s-au întâlnit în play-off-ul Youth League, competiția de tineret echivalentă cu Liga Campionilor.

Koln U19 - Inter U19 1-3 . Record de 50.000 de suporteri în Youth League

Aproximativ 50.000 de fani ai germanilor de la FC Koln au fost prezenți miercuri seară la meciul din play-off-ul UEFA Youth League.

Deși echipa mare nu trece prin cea mai bună perioadă în Bundesliga, fanii au umplut stadionul RheinEnergieStadion pentru a-i susține pe tinerii clubului contra juniorilor de la Inter, clubul la care Cristi Chivu conduce echipa mare, potrivit bundesliga.com.

Italienii s-au impus prin două goluri marcate în minutele de prelungire, 90+7 și 90+9, prin Hidalgo și Kukulis, și merg mai departe în optimile de finală.

Recordul anterior era de 40.368 de spectatori, stabilit la partida dintre Trabzonspor U19 și Inter U19, în aprilie 2025.

Arena celor de la Koln are a șaptea cea mai mare capacitate din Bundesliga.

Echipa mare a clubului german se află în prezent pe locul 10 în campionat, cu doar 23 de puncte adunate după 20 de etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport