„Au să-mi dea bani de 6 luni!” Probleme la Rapid? Îl acuză pe Șucu: „Un afront adus familiei mele, îmi iei mâncarea de pe masă”

Impresarul Florin Manea (45 de ani) susține că Rapid nu i-a achitat toți banii de la transferul lui Constantin Grameni (23 de ani).

Îl acuză direct pe Dan Șucu, care ar tot amâna plata datoriei.

În 2024, Rapid a reușit să îl transfere pe Grameni de la Farul pentru 400.000 de euro. Afacerea a fost intermediată de Florin Manea, impresarul mijlocașului, care a cerut un comision de 10% din suma de transfer, adică 40.000 de euro.

Probleme la Rapid? Îl acuză pe Șucu: „Un afront adus familiei mele, îmi iei mâncarea de pe masă”

Agentul ar fi acceptat ca Rapid să îi plătească banii în două tranșe egale de 20.000 de euro. Prima la perfectarea mutării, deja achitată de giuleșteni, și a doua peste un an, care încă nu a fost plătită.

„Șucu are să-mi dea niște bani de 6 luni. Tot zice că-mi intră în cont. Tot zice că o să-mi intre, o să-mi intre, o să-mi intre și nimic.

S-a făcut transferul lui Grameni. Nu am comentat nimic la salariu, la nimic. Am zis să-mi dea 10%. Ca să fiu băiat bun, am și împărțit banii: «Uite îmi dați jumate când semnează, jumate anul următor».

M-a sunat Dan Șucu, mi-a mulțumit, că e extraordinar. Mi-a dat primii bani. Următorii bani, în vară, l-am sunat și zice: «Mai așteaptă un pic». Aștept de 6 luni. A zis că trebuie să mai facă, să mai producă…”, a spus Florin Manea, conform iamsport.ro.

Întrebat dacă va lua măsuri împotriva giuleștenilor, Florin Manea a respins ideea: „Nu le fac nimic. Nu dau în judecată Rapidul pentru 20.000 de euro”.

Deși spune că nu va lua măsuri împotriva „vișiniilor”, Manea e supărat foc pe Șucu: „Asta e meseria mea, din asta trăiesc. Chiar dacă am făcut bani, faptul că nu-mi plătești banii care mi se cuvin... Mai ales că nici nu am negociat, am lăsat cât ai vrut tu. Este un afront adus copiilor mei, familiei mele. Ca și cum mi-ai lua mâncarea de pe masă”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport