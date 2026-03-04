Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, a dezvăluit că este interesat de situația lui Marius Ștefanescu (27 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB.

Ștefănescu este liber de contract după despărțirea de turcii de la Konyaspor, unde a stat doar 7 luni.

Sepsi caută să-l repatrieze pe Marius Ștefănescu: „Nu prea văd șanse să vină la noi, dar vedem”

Mijlocașul s-a făcut cunoscut în fotbalul din România la Sepsi, formație pentru care a evoluat în perioada 2018 - 2024, când a fost transferat de FCSB în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

În condițiile în care Sepsi are șanse mari să revină în Liga 1, Laszlo Dioszegi a dezvăluit că și-l dorește înapoi pe Ștefănescu, dar știe că sunt șanse mici ca fotbalistul să accepte o posibilă ofertă a covăsnenilor.

„Sincer, am vorbit cu Atilla Hadnagy (n.r. - directorul sportiv de la Sepsi). Nu știu dacă el a apucat să vorbească mai departe cu jucătorul sau cu agentul.

Am citit ceva că trebuie să primească ceva de la Konyaspor, că cei de acolo l-au dat în judecată la FIFA.

Oricum, mai mult ca sigur va dori să meargă undeva în prima ligă. Nu prea văd șanse să vină la noi, dar vedem”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit digisport.ro.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat din Liga 2, Sepsi este pe locul 2, cu 42 de puncte, la 5 în spatele liderului Corvinul Hunedoara.

191 de meciuri a jucat Ștefănescu la Sepsi: a marcat 37 de goluri și a reușit 26 de pase decisive

În prezent, fotbalistul de 27 de ani este cotat la 800.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport