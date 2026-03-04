Cele mai iubite echipe Care e clubul cu cei mai mulți fani la nivel global + topul formațiilor cu cea mai mare medie de spectatori pe meci

Transfermarkt a realizat topul echipelor care au cea mai mare medie de spectatori pe meci. Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) e în primele 10. Cum arată clasamentul complet, mai jos.

Au publicate și statistici despre echipele cu cei mai mulți fani din lume și cu cele mai mari venituri din vânzările de bilete.

În ceea ce privește echipele cu cea mai mare medie de spectatori pe meci, marea surpriză este AS Roma, care a ajuns în top 10 și care a depășit echipe precum Juventus, Napoli sau Atletico Madrid.

Echipele cu cea mai mare medie de spectatori pe meci

Borussia Dortmund și-a consolidat, din nou, poziția de lider în clasamentul privind prezența suporterilor pe stadion.

Echipa germană se află pe primul loc în topul realizat de Transfermarkt, având o medie de 81.102 spectatori pe meci, depășind-o pe marea rivală, Bayern Munchen, conform transfermarkt.com.

Bavarezii se află pe poziția secundă, cu o medie de 74.438 de fani prezenți pe stadion.

Și Interul lui Cristi Chivu se află în acest clasament. Nerazzurrii ocupă poziția a 6-a (71.758 fani).

AS Roma este marea surpriză din acest clasament. Echipa antrenată de Gian Piero Gasperini ocupă poziția a 9-a, având media de 62.186 de spectatori.

Cum arată clasamentul privind media spectatorilor pe meci:

1. Borussia Dortmund - 81.102

2. Bayern Munchen - 74.438

3. Manchester United - 73.978

4. Real Madrid - 73.519

5. AC Milan - 72.844

6. Inter - 71.758

7. Olympique Marseille - 63.934

8. West Ham - 62.452

9. AS Roma - 62.186

10. Atletico Madrid - 61.539

În cadrul aceluiași clasament, Napoli se află pe poziția 31 (45.859 spectatori), Juventus pe locul 41 (40.952), iar Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, se poziționează pe locul 62 (31.051).

Echipa cu cei mai mulți suporteri din lume

Manchester United conduce detașat topul echipelor cu cei mai mulți fani din întreaga lume. „Diavolii roșii” au nu mai puțin de 650 de milioane de susținători pe tot globul, în ciuda ultimelor sezoane fără mari realizări.

United are cu 200 de milioane de fani mai mult față de Barcelona și cu 300 de milioane comparativ cu Real Madrid, alte două cluburi iubite la nivel global.

Top 15 echipe cu cei mai mulți suporteri din lume:

1. Manchester United - 650 de milioane

2. Barcelona - 450 de milioane

3. Real Madrid - 350 de milioane

4. Chelsea - 145 de milioane

5. Arsenal - 125 de milioane

6. Manchester City - 110 milioane

7. Liverpool - 100 de milioane

8. AC Milan - 95 de milioane

9. Inter - 55 de milioane

10. Bayern Munchen - 45 de milioane

11. PSG - 35 de milioane

12. Tottenham - 35 de milioane

13. Juventus - 27 de milioane

14. Borussia Dortmund - 22 de milioane

15. AS Roma - 22 de milioane

Venituri în urma meciurilor

S-a realizat și un clasament al echipelor cu cele mai mari venituri din anul 2025, în urma meciurilor disputate. Raportul include abonamentele vândute, dar și biletele, serviciile de catering și ofertele de ospitalitate.

Borussia Dortmund, echipa cu cea mai mare medie de spectatori pe meci, nu intră în top 15 datorită prețurilor accesibile din Bundesliga, comparativ cu alte campionate mari.

În medie, un spectator pe Signal Iduna Park plătește 28 de euro pentru un meci, clubul ocupând doar locul 87 la nivel internațional în ceea ce privește veniturile de pe stadion.

În 2025, PSG a atras în medie 47.702 spectatori pe stadion, dar cu un preț mediu de 139 de euro pentru fiecare fan.

Cum arată clasamentul veniturilor pentru anul 2025:

1. Real Madrid - 222 de milioane de euro

2. Arsenal - 183 de milioane

3. PSG - 175 de milioane

4. Manchester United - 155 de milioane

5. Tottenham - 150 de milioane

6. Barcelona - 150 de milioane

7. Bayern Munchen - 147 de milioane

8. Liverpool - 138 de milioane

9. Chelsea - 105 milioane

10. Inter - 93 de milioane

11. Manchester City - 93 de milioane

12. Galatasaray - 81 de milioane

13. Atletico Madrid - 80 de milioane

14. AC Milan - 80 de milioane

15. Aston Villa - 73 de milioane

