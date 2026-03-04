L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5
Sorin Cârțu
Superliga

L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5

Ștefan Neda
Publicat: 04.03.2026, ora 20:17
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 20:17
  • Sorin Cârțu (70 de ani), fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova, a alcătuit un top 5 al fotbaliștilor români din toate timpurile.

Actualul oficial al oltenilor a numit cei 5 jucători, însă printre aceștia nu s-a aflat și Nicolae Dobrin, legenda celor de la FC Argeș, unul dintre cei mai mari fotbaliști români din istorie.

Sorin Cârțu l-a exclus pe Dobrin primii 5 fotbaliști români all time

Deși este considerat de suporteri unul dintre cei mai mari jucători din istoria României, Nicolae Dobrin nu a prins top 5 în clasamentul realizat de Sorin Cârțu.

În plus, Cârțu a inclus trei nume emblematice pentru U Craiova între cei 5 jucători.

„Am și eu o rugăminte. Să nu mă pui să-i ordonez, 1, 2, 3 și așa mai departe. Eu doar numesc 5, iar de pus în ordine să-i pună cine vrea.

Din ăsta nu pot lipsi Ilie Balaci... Gică Hagi... stai să mă mai gândesc... Ion Oblemenco... Costică Ștefănescu... și Gică Popescu, neapărat!”, a spus Sorin Cârțu, potrivit iamsport.ro.

Cine a fost Nicolae Dobrin

Poreclit „Gâscanul”, Nicolae Dobrin a fost unul dintre cei mai importanți jucători români, cu 409 apariții în Liga 1 și 111 goluri, aproape toate în tricoul celor de la FC Argeș.

Acesta a câștigat două titluri de campion cu formația din Trivale, în 1972 și 1979, bifând și 47 de meciuri pentru echipa națională.

Dobrin s-a stins din viață în anul 2007, la vârsta de 60 de ani.

