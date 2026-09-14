Florin Maxim a semnat   Înțelegere cu antrenorul Corvinului,   dorit de FCSB: „A fost acceptată pe loc”
Florin Maxim
Superliga

Florin Maxim a semnat Înțelegere cu antrenorul Corvinului, dorit de FCSB: „A fost acceptată pe loc”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 16:13
  • Clauza de reziliere a contractului lui Florin Maxim (45 de ani) cu echipa Corvinul a fost mărită, după ce antrenorul a fost dorit cu insistență de FCSB.
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Gigi Becali a căutat un posibil înlocuitor pentru Marius Baciu la FCSB, iar una dintre variante a fost Florin Maxim, antrenorul Corvinului.

Ulterior, clubul hunedorean a transmis un comunicat oficial prin intermediul căruia a anunțat că tehnicianul va rămâne la Corvinul.

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Clauza de reziliere a lui Florin Maxim a fost mărită

După ce Maxim a stârnit interesul echipelor din Superliga, conducerea Corvinului a decis să-i mărească clauza de reziliere a contractului antrenorului la 300.000 de euro.

În plus, Florin Maxim a semnat o nouă înțelegere, valabilă până în vara anului 2029.

Impresarul Bogdan Apostu a oferit detalii despre această înțelegere, susținând că Maxim a acceptat imediat propunerea Corvinului.

„La inițiativa domnului primar Dan Bobouțanu și a conducerii clubului Corvinul, care ne-au propus mărirea clauzei de reziliere de la 100.000 la 300.000 de euro, am discutat cu Max (n.r. - Florin Maxim) și această propunere a fost acceptată pe loc, în spirit de solidaritate cu un club special și cu niște oameni speciali, cei care conduc astăzi Corvinul.

Așadar, începând de astăzi, Florin Maxim va avea o clauză de reziliere în cuantum de 300.000 de euro și un contract valabil încă trei ani cu Corvinul, până în vara anului 2029.

Ceea ce se realizează la Hunedoara de către municipalitate este impresionant. Pe lângă construcția noului stadion, este gata încă un teren de iarbă nou-nouț, două terenuri sintetice pentru academie, plus o nouă bază sportivă care este în curs de amenajare.

Ca atare, Florin Maxim are toate premisele să construiască ceva durabil la Hunedoara și să rămână impregnat și mai puternic în istoria acestui club”, a declarat Bogdan Apostu, conform digisport.ro.

  • Florin Maxim este antrenorul Corvinului din iulie 2021, alături de care a câștigat Cupa României în 2024 și a promovat în Superliga.
129 de meciuri
a pregătit-o Florin Maxim pe Corvinul, până acum. Are un bilanț de 74 de victorii, 24 de remize și 31 de înfrângeri

Sub comanda lui Maxim în acest sezon, Corvinul se află pe locul 10 în Superliga, cu 10 puncte acumulate după 9 etape.

Pentru formația hunedoreană urmează duelul cu Oțelul Galați de pe 21 septembrie, de la ora 18:00, din etapa 10.

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