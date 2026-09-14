„E foarte simplu să plec” Cum ar fi putut ajunge Florin Maxim la FCSB: „Să lămurim asta”
Foto: Iosif Popescu. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„E foarte simplu să plec” Cum ar fi putut ajunge Florin Maxim la FCSB: „Să lămurim asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 10:08
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 10:39
  • Florin Maxim (45 de ani), tehnicianul echipei Corvinul, a dezvăluit care era singura modalitate prin care ar fi putut să o antreneze pe FCSB în acest sezon.
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Imediat după ce FCSB a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, Gigi Becali a spus că Marius Baciu va pleca de la echipă, apoi a reveni asupra informației, precizând că îl va mai păstra ca antrenor cel puțin două meciuri, după o discuție cu galeria.

Roș-albaștrii au căutat totuși un înlocuitor, iar pe listă s-a aflat și Florin Maxim, antrenorul Corvinului din 2024.

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Florin Maxim: „Trebuia să-mi doresc și eu!”

Ulterior, clubul hunedorean a transmis un comunicat oficial prin intermediul căruia a anunțat că Florin Maxim va rămâne la Corvinul și nu va pleca la FCSB.

După meciul de duminică cu U Craiova, pierdut de Corvinul cu scorul de 0-1, Florin Maxim a dezvăluit care era singura condiție pentru a putea prelua FCSB.

„Nu mi-am dorit să plec, ca să lămurim aceste lucruri. Nici nu știu dacă au fost sau nu discuții concrete, eu dacă aveam o clauză (n.r. – 100.000 de euro) trebuia să o achite cineva. La mine e foarte simplu să plec: doar că trebuia să-mi doresc și eu!

Eu am un agent, puteți să discutați și cu el, dacă s-a interesat cineva de mine. Dacă se interesează X de Y, până la a face un transfer e cale lungă.

Cum vorbim și noi cu o grămadă de jucători, îi tatonăm, dar transferăm puțini dintre ei. Așa e și la antrenori”, a declarat Florin Maxim, conform prosport.ro.

Sub comanda lui Maxim în acest sezon, Corvinul se află pe locul 10 în Superliga, cu 10 puncte acumulate după 9 etape.

Pentru formația hunedoreană urmează duelul cu Oțelul Galați de pe 21 septembrie, de la ora 18:00, din etapa 10.

Florin Maxim: „La anul voi sta pe banca Corvinului”

Tehnicianul Corvinului nu deține licență PRO, astfel că, dacă ar fi acceptat oferta celor de la FCSB, ar fi trebuit să vină însoțit de un antrenor care a obținut-o deja.

Maxim a primit derogare de la Federație pentru a sta pe banca hunedorenilor în această stagiune, deoarece a promovat echipa din Liga 2.

„Dar eu, dacă vreau să mă duc un antrenor secund la o echipă, nu pot să o fac sau ce? Dacă iau în staff un antrenor cu licență PRO, cine-mi interzice să fiu acolo? Poate sunt obosit și nu vreau să fiu antrenor principal.

Dacă vreau să dau indicații, nu sunt magazioner, fără să jignesc magazionerii, sunt un antrenor secund. Și ce cere regulamentul? Ca o singura persoană să dea indicații”, a mai precizat Florin Maxim.

Tehnicianul a mai adăugat că va sta pe banca Corvinului și în sezonul următor și că se va înscrie la cursurile pentru obținerea licenței PRO.

„Lucrurile sunt simple, am licența A. Până vor fi cursuri la PRO și mă voi înscrie și voi fi acceptat. Nu m-am gândit să mă înscriu la licență în Republica Moldova, nu. La noi nu m-am înscris din vina mea.

Era dosarul pregătit, dar aveam acele meciuri de promovare din Liga 3 și am întârziat cu vreo săptămână depunerea dosarului. Am înțeles, a fost o greșeală a mea, pe care mi-am asumat-o, aștept următoarea dată când se vor face înscrieri.

Până atunci, e sigur că la anul voi sta pe banca Corvinului, pentru că am promovat cu echipa aceasta. Dar, da, sunt obligat să mă înscriu la cursuri când va fi cazul, dacă vreau să fiu în continuare la Corvinul”.

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