Bosnia ne amenință cu Lukic Barbarez a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor. România, a doua adversară +18 foto
Jovo Lukic (Foto: IMAGO)
Nationala

Bosnia ne amenință cu Lukic Barbarez a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor. România, a doua adversară

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 16:37
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 16:56
  • Naționala Bosniei a publicat lotul de jucători convocați de selecționerul Sergej Barbarez pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.
  • România - Bosnia se va disputa luni, pe 28 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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În Divizia B a Ligii Națiunilor, „dragonii” lui Barbarez vor încheia luna septembrie cu două meciuri disputate în deplasare: cu Polonia, pe 25, și cu România, pe 28.

În prima parte a lunii octombrie, Bosnia va primi vizita Suediei, pe 2, și a Poloniei, pe 5.

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Bosnia a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor. Jovo Lukic, duel cu România?

Din lotul convocat de Sergej Barbarez face parte și Jovo Lukic (27 de ani), atacantul echipei Universitatea Cluj. Acesta a fost dorit de FCSB, însă Gigi Becali a dezvăluit că nu a reușit să ajungă la un acord cu gruparea ardeleană.

Pe listă se află și Edin Dzeko, însă experimentatul vârf a anunțat că va mai juca doar în meciul cu Suedia, primul de pe teren propriu, iar apoi se va retrage din națională.

Noile nume din lotul Bosniei sunt portarul Salko Hamzić, fundașul Zinedin Smajlović și mijlocașul Kenan Busuladžić.

„Așteptăm cu nerăbdare noi provocări și intrăm în Liga Națiunilor cu energie și optimism reînnoite.

Sperăm că participarea noastră istorică la Cupa Mondială ne-a adus o experiență valoroasă și că ne-am reîntoars pe harta fotbalului mondial. Cu toate acestea, ne așteaptă acum o sarcină și mai dificilă, și anume aceea de a ne confirma acest nivel.

La alcătuirea lotului, ne-am confruntat cu anumite dificultăți. Unii jucători sunt accidentați, alții nu au avut încă suficient timp de joc, în timp ce alții și-au schimbat clubul de curând.

Cu toate acestea, vom face tot ce ne stă în putință pentru a răspunde așteptărilor publicului, precum și celor pe care ni le-am stabilit noi înșine cu acest lot”, a declarat Barbarez, pentru siteul federației din Bosnia.

Selecționerul Bosniei va mai susține o conferință de presă cu ocazia reuniunii lotului, pe 21 septembrie, la ora 11:00, la sediul federației din Sarajevo.

FOTO: Bosnia - România 3-1, în preliminariile CM 2026

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Lotul Bosniei pentru meciurile cu Polonia, România și Suedia

PORTARI:

  • Nikola Vasilj (Al-Diriyah/30 selecții/0 goluri)
  • Martin Zlomislić (Qarabag/3/0)
  • Salko Hamzić (WSG Tirol/0/0)

FUNDAȘI:

  • Sead Kolasinac (Atalanta/69/0)
  • Amar Dedić (Newcastle/31/1)
  • Nihad Mujakic (Erzurumspor/12/1)
  • Nikola Katić (Schalke/21/2)
  • Tarik Muharemovic (Leeds/17/1)
  • Stjepan Radeljic (Dinamo Zagreb/7/0)
  • Zinedin Smajlovic (Olympiacos/0/0)

MIJLOCAȘI:

  • Ivan Šunjić (Pafos/17/0)
  • Ivan Bašić (Astana/20/0)
  • Kenan Busuladžić (Malmo/0/0)
  • Ermin Mahmić (Corum/5/2)
  • Nail Omerović (Estoril/5/1)
  • Amar Memić (Plzen/17/1)
  • Armin Gigović (Young Boys/22/1)
  • Kerim Alajbegović (Juventus/14/2)
  • Esmir Bajraktarević (PSV/20/1)

ATACANȚI:

  • Ermedin Demirović (Stuttgart/44/4)
  • Jovo Lukić (Universitatea Cluj/5/1)
  • Samed Bazdar (St. Truiden/14/1)
  • Haris Tabaković (RB Salzburg/11/4)
  • Edin Dzeko (Schalke/151/73)

REZERVE:

  • Dennis Hadžikadunić (Hajduk Split/33/0)
  • Benjamin Tahirović (Genk/32/2)
  • Ajdin Hasi (Cracovia/0/0)
  • Dino Beširović (AIK/5/0).

Programul Bosniei în Liga Națiunilor

Toate meciurile vor începe de la 21:45 (ora României):

  • 26 septembrie: Polonia - Bosnia
  • 28 septembrie: România - Bosnia
  • 2 octombrie: Bosnia - Suedia
  • 5 octombrie: Bosnia - Polonia
  • 14 noiembrie: Suedia - Bosnia
  • 17 noiembrie: Bosnia - România

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