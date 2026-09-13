„Am primit golul mult prea ușor” Florin Maxim, după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „100% ultimul meci la Arad”. Ce a declarat Coelho +89 foto
Florin Maxim/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Am primit golul mult prea ușor” Florin Maxim, după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „100% ultimul meci la Arad”. Ce a declarat Coelho

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 23:24
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 23:26
  • CORVINUL - U CRAIOVA 0-1. Florin Maxim (45 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre prima înfrângere a echipei sale pe teren propriu.
  • Ce a spus Filipe Coelho, tehnicianul oaspeților, în rândurile de mai jos.
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Maxim susține că elevii săi puteau evita golul, dar, în ciuda eșecului, s-a declarat mulțumit de prestația echipei.

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CORVINUL - U CRAIOVA 0-1. Florin Maxim: „Gol primit mult prea ușor”

„Era frumos pentru noi să nu pierdem, dar așa e fotbalul. Vorbeam înainte că trebuie să învățăm din greșelile pe care le facem.

Și acum consider că am primit gol mult prea ușor, mult prea ușor. La nivelul ăsta ești taxat.

Începutul de joc, la fel, un pic timid până ne-am intrat în ritm.

Tot timpul trebuie să cântărim adversarul, deși le spun că nu au altceva în plus față de noi. Să ne ținem de planul nostru. Una peste alta, sunt mulțumit de cum a arătat echipa. Cu limitele noastre acum trebuie să înțelegem.

Avem nouă jocuri în Liga 1. Am întâlnit și campioana, am jucat contra celor de la Dinamo, două echipe grele. Eu zic că am făcut niște meciuri bune, din care trebuie să învățăm”, a declarat Florin Maxim la Prima Sport.

Antrenorul Corvinului a vorbit și despre lipsa de eficiență la finalizare a echipei sale.

„Am avut posibilitățile noastre și în spatele liniei lor de apărare, de fundași. Au existat acele spații pe care noi le-am speculat bine, pasele au venit bine. Dar acolo, ultima pasă...

Am avut 4-5 situații bune de a marca. Dacă nu marchezi contra echipelor de calibrul Craiovei, ai de suferit. N-a fost să fie, meciul următor”, a adăugat Florin Maxim.

Florin Maxim: „100% ultimul meci la Arad”

Maxim a anunțat că începând cu următorul meci pe teren propriu, cel cu FC Voluntari, Corvinul se va muta la Petroșani.

„100% a fost ultimul meci la Arad. La Petroșani se lucrează la gazon, în interiorul stadionului s-au făcut deja lucrări.

Știam dinainte că va fi doar o chestiune de timp. Echipa e a județului, și repet, era important pentru noi să ținem echipa în județ. Plus că sunt deplasările cam lungi. Noi facem cam 3 ore până aici. Nu e ușor pentru suporterii noștri, dar au venit”.

FOTO. Stadionul de la Petroșani unde va juca Corvinul

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani

Galerie foto (89 imagini)

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani. Fotografii: GOLAZO.ro Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
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Filipe Coelho: „Trei puncte foarte importante”

Tehnicianul portughez al oltenilor a explicat cât de importantă a fost victoria echipei sale, prima din deplasre în acest sezon.

„Cred că am început bine. Am avut câteva șanse în primele 20-25 de minute. După aceea le-am permis niște tranziții ofensive. La pauză am corectat anumite lucruri și partea a doua am început-o excelent.

După ce am marcat, cred că am avut o situație mare. Asta putea să termine jocul. Dar am jucat împotriva unei echipe bune, care nu a pierdut acasă în sezonul ăsta. Noi suntem primii care i-am învins și se dovedesc a fi trei puncte foarte importante”, a declarat Coelho pentru sursa citată.

Filipe Coelho: „Un meci normal”

După victoria cu Corvinul, campioana României se va întoarce pe teren propriu pentru derby-ul cu FCSB, programat sâmbătă, de la ora 20:30.

„Pentru mine e un meci normal. Toate jocurile sunt importate. Trebuie să le abordăm pe toate la fel. Să luptăm pentru cele trei puncte. Avem multe echipe bune în campionat, mulți antrenori buni. Cred că va fi un meci de calitate”, a concluzionat Coelho.

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