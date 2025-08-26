Debut istoric la Liverpool Rio Ngumoha, 16 ani, a înscris golul decisiv cu Newcastle și a devenit al 4-lea cel mai tânăr marcator din Premier League

Rio Ngumoha (16 ani) a intrat în istoria lui Liverpool în etapa #2 din Premier League, după ce a marcat golul decisiv în victoria din deplasare cu Newcastle, scor 3-2.

Jucătorul care urmează să facă 17 ani pe 29 august a fost lăudat de tehnicianul Arne Slot (46 de ani) și de căpitanul Van Dijk (34 de ani).

Golul l-a transformat pe Ngumoha în cel mai tânăr marcator din istoria lui Liverpool și al patrulea cel mai tânăr din istoria Premier League.

Newcastle - Liverpool 2-3 . Rio Ngumoha, al patrulea cel mai tânăr marcator din Premier League

„Cormoranii” au început în forță și au deschis scorul în minutul 35 prin Gravenberch, cu un șut de la distanță.

În finalul primei reprize, Anthony Gordon a fost eliminat direct pentru o intrare asupra lui Van Dijk.

După pauză, Hugo Ekitike a majorat avantajul pentru Liverpool la doar 20 de secunde de la startul reprizei secunde.

Părea o victorie liniștită pentru echipa lui Arne Slot, însă Bruno Guimaraes a redus diferența în minutul 57, reaprinzând speranțele gazdelor.

Newcastle, deși în inferioritate numerică, a continuat să preseze, iar în minutul 88, Osula, intrat de doar câteva minute, a egalat.

În minutul 90+10, Ngumoha, intrat pe teren cu doar patru minute mai devreme, a adus victoria lui Liverpool, profitând de pasa lui Salah, lăsată inteligent să treacă de Szoboszlai.

Astfel, Ngumoha, care a fost format la Chelsea în perioada 2016-2024, a devenit al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria Premier League (16 ani și 361 de zile).

„Sunt foarte fericit că am marcat, mai ales golul victoriei, a fost un moment extraordinar. A fost nebunesc, pentru că el (n.r. - Arne Slot) doar s-a uitat la mine și mi-a făcut semn: «Repede, pregătește-te, vei intra și trebuie să faci diferența» .

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit”, a declarat Rio Ngumoha, după meci, conform abc.net.au.

Sezonul trecut, antrenorii de la academie și cei de la prima echipă îmi spuneau mereu: «Aleargă spre bara a doua», iar faptul că exact asta am făcut acum este incredibil. Când a venit mingea, am avut încredere în mine că voi marca. Rio Ngumoha

Antrenorul Arne Slot l-a felicitat pe Rio pentru gol, subliniind calitatea execuțiilor sale în fața porții.

„Rio finalizează excelent pentru vârsta lui. Am auzit pe cineva spunând după meci, în vestiar, că ar fi trebuit să facă o preluare, dar el are atâta încredere în sine. La vârsta lui, este deja un finalizator de mare calitate”, a spus Slot.

Și căpitanul Virgil van Dijk a vorbit despre cel mai tânăr marcator al lui Liverpool, caracterizând momentul drept „un debut de vis”.

„I-am spus deja, totul începe acum. Trebuie să muncească din greu și să rămână modest, dar cu siguranță să se bucure de asta, pentru că astfel de nopți nu trebuie luate de-a gata”, a declarat Van Dijk.

Cei mai tineri marcatori din istoria campionatului Angliei, conform premierleague.com:

James Vaughan – 16 ani și 270 de zile (Everton - Crystal Palace, aprilie 2005)

– 16 ani și 270 de zile (Everton - Crystal Palace, aprilie 2005) James Milner – 16 ani și 356 de zile (Leeds - Sunderland, decembrie 2002)

– 16 ani și 356 de zile (Leeds - Sunderland, decembrie 2002) Wayne Rooney – 16 ani și 360 de zile (Everton - Arsenal, octombrie 2002)

– 16 ani și 360 de zile (Everton - Arsenal, octombrie 2002) Rio Ngumoha – 16 ani și 361 de zile (Liverpool - Newcastle, august 2025)

– 16 ani și 361 de zile (Liverpool - Newcastle, august 2025) Cesc Fabregas – 17 ani și 113 zile (Arsenal - Blackburn, august 2004)

– 17 ani și 113 zile (Arsenal - Blackburn, august 2004) Michael Owen – 17 ani și 143 de zile (Liverpool - Wimbledon, mai 1997)

– 17 ani și 143 de zile (Liverpool - Wimbledon, mai 1997) Andy Turner – 17 ani și 166 de zile (Tottenham - Everton, septembrie 1992)

– 17 ani și 166 de zile (Tottenham - Everton, septembrie 1992) Federico Macheda – 17 ani și 226 de zile (Man United - Aston Villa, aprilie 2009)

– 17 ani și 226 de zile (Man United - Aston Villa, aprilie 2009) Lewis Miley – 17 ani și 229 de zile (Newcastle - Fulham, decembrie 2023)

– 17 ani și 229 de zile (Newcastle - Fulham, decembrie 2023) Ethan Nwaneri – 17 ani și 247 de zile (Arsenal - Nottingham Forest, noiembrie 2024)

S-a prezentat lumii fotbalului. A arătat ca un jucător care joacă de foarte mult timp, prin felul în care a finalizat. Thierry Henry, fost jucător la Arsenal, Juventus și Barcelona

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a remarcat capacitățile tânărului internațional englez în timpul meciurilor amicale din acest sezon.

Extrema stângă a marcat un gol spectaculos și a oferit o pasă decisivă pentru Darwin Nunez în primele cinci minute ale victoriei cu 4-1 împotriva lui Athletic Bilbao, pe Anfield.

Apoi, a înscris cu Yokohama (3-1) și a oferit o pasă decisivă în amicalul cu AC Milan (2-4), din turneul de vară al „cormoranilor” în Asia.

De asemenea, Ngumoha a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului care a debutat într-un meci oficial, la doar 16 ani și 135 de zile, fiind titular în partida de Cupa Angliei cu Accrington Stanley (4-0).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport