„Nu mai e Moldovan pe care îl știam” Florin Prunea îl critică pe portarul naționalei, după gafa cu Canada: „Nu ai voie să faci asta!”

România-Canada 0-3. Florin Prunea (57 de ani) l-a criticat dur pe Horațiu Moldovan (27 de ani), după gafa uriașă comisă în amicalul de pe Arena Națională.

La pauza meciului, canadienii deja conduceau cu scorul de 2-0. Jonathan David a deschis scorul în minutul 11, iar gafa lui Moldovan le-a permis oaspeților să majoreze scorul în minutul 22.

În repriza secundă, Canada a mai înscris prin Sigur, iar scorul final al partidei a fost 3-0.

România-Canada . Florin Prunea, despre gafa lui Moldovan: „Nu ai voie să te pui sub presiune singur”

La finalul meciului, Florin Prunea a criticat evoluția slabă a lui Horațiu Moldovan.

„ Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici și degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui și e stânjenitor.

Adică nu mai era Moldovan pe care îl știam noi, atent și agil. A mai avut 2-3 ezitări. Sunt curios dacă va mai continua. Nu cred, sincer. Cred că va intra Târnovanu.

O să spui că nu a mai apărat din aprilie. Discuția e mai amplă. Da, e important să aperi, dar când ai o fază din asta, joac-o simplu, foarte simplu, dă-o afară”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

În minutul 22 al partidei, Horațiu Moldovan a încercat să-l dribleze pe Ahmed, dar a eșuat lamentabil. Atacantul a blocat încercarea românului, a furat mingea și a împins balonul în poartă.

Mircea Lucescu, despre eșecul suferit de România cu Canada: „Rezultatul este înșelător”

După meci, selecționerul României a vorbit despre prestația echipei sale și despre marea greșeală comisă de Horațiu Moldovan în minutul 22.

„Au reușit, totuși, să pună în pericol poarta adversă, dar… au fost greșelile de la goluri, la primul gol marcajul aiurea, cum s-a întâmplat și cu Austria. Asta ține de puterea de concentrare a jucătorilor și de respectul lor pentru indicațiile de joc.

Apoi greșeala de la gol, incredibilă… la al doilea gol, pentru că nu poți să faci asta ca portar. Poate îți poți permite chestia asta în zona laterală a porții, dar nu pe zonă centrală.

Un meci prea relaxat. Pesemne și gândul lor este la meciul de marți. Eu nu pot să spun acum, analizând modul în care noi ne-am comportat… Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, o echipă mai puternică fizic, jucători cărora nu le-a fost în niciun fel să facă faulturi atunci când a trebuit să le facă”, a spus Mircea Lucescu după meci, la Antena 1.

Următorul meci al României va fi în deplasare cu Cipru marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport