„Nu mai e Moldovan pe care îl știam"  Florin Prunea îl critică pe portarul naționalei, după gafa cu Canada: „Nu ai voie să faci asta!"
Florin Prunea
„Nu mai e Moldovan pe care îl știam” Florin Prunea îl critică pe portarul naționalei, după gafa cu Canada: „Nu ai voie să faci asta!”

George Neagu
Publicat: 06.09.2025, ora 09:34
Actualizat: 06.09.2025, ora 09:34
  • România-Canada 0-3. Florin Prunea (57 de ani) l-a criticat dur pe Horațiu Moldovan (27 de ani), după gafa uriașă comisă în amicalul de pe Arena Națională.

La pauza meciului, canadienii deja conduceau cu scorul de 2-0. Jonathan David a deschis scorul în minutul 11, iar gafa lui Moldovan le-a permis oaspeților să majoreze scorul în minutul 22.

În repriza secundă, Canada a mai înscris prin Sigur, iar scorul final al partidei a fost 3-0.

Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar"
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”

România-Canada. Florin Prunea, despre gafa lui Moldovan: „Nu ai voie să te pui sub presiune singur”

La finalul meciului, Florin Prunea a criticat evoluția slabă a lui Horațiu Moldovan.

Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici și degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui și e stânjenitor.

Adică nu mai era Moldovan pe care îl știam noi, atent și agil. A mai avut 2-3 ezitări. Sunt curios dacă va mai continua. Nu cred, sincer. Cred că va intra Târnovanu.

O să spui că nu a mai apărat din aprilie. Discuția e mai amplă. Da, e important să aperi, dar când ai o fază din asta, joac-o simplu, foarte simplu, dă-o afară”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

În minutul 22 al partidei, Horațiu Moldovan a încercat să-l dribleze pe Ahmed, dar a eșuat lamentabil. Atacantul a blocat încercarea românului, a furat mingea și a împins balonul în poartă.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Mircea Lucescu, despre eșecul suferit de România cu Canada: „Rezultatul este înșelător”

După meci, selecționerul României a vorbit despre prestația echipei sale și despre marea greșeală comisă de Horațiu Moldovan în minutul 22.

„Au reușit, totuși, să pună în pericol poarta adversă, dar… au fost greșelile de la goluri, la primul gol marcajul aiurea, cum s-a întâmplat și cu Austria. Asta ține de puterea de concentrare a jucătorilor și de respectul lor pentru indicațiile de joc.

Apoi greșeala de la gol, incredibilă… la al doilea gol, pentru că nu poți să faci asta ca portar. Poate îți poți permite chestia asta în zona laterală a porții, dar nu pe zonă centrală.

Un meci prea relaxat. Pesemne și gândul lor este la meciul de marți. Eu nu pot să spun acum, analizând modul în care noi ne-am comportat… Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, o echipă mai puternică fizic, jucători cărora nu le-a fost în niciun fel să facă faulturi atunci când a trebuit să le facă”, a spus Mircea Lucescu după meci, la Antena 1.

Următorul meci al României va fi în deplasare cu Cipru marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine". Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre"

Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani.  I-a dat un sfat lui Lucescu
Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani. I-a dat un sfat lui Lucescu
Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani.  I-a dat un sfat lui Lucescu
„Rezultatul e rușinos!” Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!” » Ce a spus Răzvan Marin
„Rezultatul e rușinos!” Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!” » Ce a spus Răzvan Marin
„Rezultatul e rușinos!” Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!” » Ce a spus Răzvan Marin

echipa nationala a romaniei Florin Prunea romania canada horatiu moldovan
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
