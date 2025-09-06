„Rezultatul e rușinos!” Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!” » Ce a spus Răzvan Marin
Nicolae Stanciu FOTO: SportPictures
„Rezultatul e rușinos!" Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!" » Ce a spus Răzvan Marin

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu
Publicat: 06.09.2025, ora 00:18
Actualizat: 06.09.2025, ora 00:19
  • România - Canada 0-3. Nicolae Stanciu (32 de ani) a dezvăluit care a fost marea problemă a „tricolorilor” în acest meci amical.
  • Căpitanul echipei naționale se gândește deja la duelul contra Ciprului, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
  • Răzvan Marin (29 de ani) crede că diferența de 3 goluri nu este echitabilă comparativ cu desfășurarea meciului.

Canadienii au reușit să înscrie de două ori până în minutul 22, grație reușitelor lui Jonathan David și Ali Ahmed. Scorul final a fost completat de golul lui Niko Sigur din minutul 72.

Nicolae Stanciu, dezamăgit de rezultat: „E dureros”

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, a dezvăluit marea problemă a „tricolorilor”.

„Cred că rezultatul este unul rușinos și aș vrea să încep prin a-mi cere scuze suporterilor care au fost prezenți la meci și tuturor românilor pentru modul în care ne-am prezentat astăzi.

Nu cred că ne-am ridicat la intensitatea și la agresivitatea pe care au avut-o ei. A venit acum (n.r. - înfrângerea), e neplăcut, chiar dacă este un meci amical și pe mine mă doare foarte tare”, a spus Nicușor Stanciu la finalul partidei, la Digi Sport.

Mijlocașul a subliniat că rezultatul de pe Arena Națională este greu de gestionat mental, însă dorește să își concentreze atenția asupra partidei cu Cipru.

„Am spus că e mai dureros de 100 de ori să pierd în tricoul echipei naționale decât să o fac în tricoul de la echipa de club.

Fotbalul îți dă o a doua șansă și a noastră este peste trei zile sau patru în Cipru, unde vom juca și pentru puncte, și pentru a rămâne în cursa pentru calificare”, a conchis căpitanul echipei naționale.

  • România va întâlni Cipru marți, de la ora 21:45, la Larnaca, în etapa #5 a grupei preliminare a Campionatului Mondial din 2026.
  • În tur, „tricolorii” s-au impus cu 2-0 în fața ciprioților.

Răzvan Marin: „Am jucat un fotbal destul de bun”

Deși consideră că rezultatul este rușinos, Răzvan Marin crede că scorul a fost disproporționat față de prestația echipei.

„Un rezultat destul de rușinos, cu toate că eu cred că am avut momente când am jucat un fotbal destul de bun, ne-am creat și ocazii de a marca, dar trebuie să ne recuperăm cât mai bine pentru meciul cu Cipru.

Știam că echipa Canadei este una puternică, cu jucători care joacă la echipe mari”, a spus Răzvan Marin, la Prima Sport.

Întrebat despre ce le-a transmis Mircea Lucescu la vestiar, Răzvan Marin a recunoscut că discursul selecționerului a fost unul dur.

„Ne-a spus ce a crezut dânsul, ne-a certat puțin bineînțeles, până la urmă e normal, rezultatul e unul rușinos. Am jucat acasă în fața a 30.000 de oameni, dar, repet, trebuie să ne revenim și să obținem 4 victorii din 4 dacă vrem să mai sperăm la ceva”, a conchis mijlocașul.

